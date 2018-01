330 43

COMUNICADO: Extell Development Company consigue un paquete de financiación de 1135 millones de dólares para la Central Park Tower

- Extell Development Company consigue un paquete de financiación de 1135 millones de dólares para la Central Park Tower, el edificio residencial más alto del mundo

NUEVA YORK, 3 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Extell Development Company, la firma de promoción inmobiliaria reconocida a nivel nacional, ha anunciado hoy que, el 29 de diciembre de 2017, la empresa consiguió su mayor préstamo de construcción hasta la fecha para la Central Park Tower. La Central Park Tower, un hito arquitectónico de 1550 pies de alto localizado en la calle de los multimillonarios de Manhattan, será el edificio residencial más alto del mundo. El paquete de financiación está formado por la sindicación de un préstamo de construcción prioritario de 900 millones de dólares liderado por J.P. Morgan y un crédito hipotecario preferente de 235 millones de dólares procedente de un fondo de cobertura.

"Extell tiene una reputación de lo más sólida entre las comunidades de prestamistas e inversores institucionales y esta sofisticada transacción confirma la confianza puesta en el mercado de los apartamentos de lujo en Manhattan", dijo Gary Barnett, presidente y fundador de Extell Development Company. "La ciudad de Nueva York no ha conocido una torre tan alta de este calibre y estamos encantados de contar con nuestros socios institucionales para ofrecer un producto que va a ser verdaderamente excepcional".

La Central Park Tower va a ser el rascacielos definitivo de Nueva York, con unas propuestas incomparables en todos los aspectos. Situada en la calle 57, con Central Park justo al norte, la torre disfruta de una magnífica ubicación en la intersección entre Columbus Circle y Plaza District. Diseñada por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, una prestigiosa firma conocida por sus famosos edificios de gran altura en todo el mundo (como el Burj Khalifa de Dubái y la Kingdom Tower de Arabia Saudí), el edificio incluirá 179 residencias superlujosas que contarán con un diseño elegante, vistas estratosféricas y el acceso al conjunto privado de servicios integrales más excepcional de Nueva York.

Extell está desarrollando la Central Park Tower junto con SMI USA (SMI), la filial estadounidense de Shanghai Municipal Investment, la empresa líder de inversión en infraestructuras que estuvo detrás de la respetada Shanghai Tower.

La Central Park Tower también albergará un centro comercial Nordstrom de unos 300.000 pies cuadrados. Este nuevo espacio comercial de 7 plantas será el buque insignia neoyorquino de la firma minorista de moda con sede en Seattle, el primero en sus más de 100 años de historia.

Extell encabezó la promoción de rascacielos superlujosos en el que ahora se considera el corredor residencial más prestigioso de Manhattan con el One57, la primera torre de gran altura en la calle de los multimillonarios. Esta torre de cristal sin precedentes y con vistas a Central Park redefinió el perfil de la ciudad de Nueva York e incluye 132 apartamentos de primera clase construidos encima del nuevo hotel insignia de 5 estrellas de Park Hyatt. En el One57 se encuentra la residencia más cara jamás vendida en la historia de la ciudad de Nueva York, por 100,5 millones de dólares.

Extell Development Marketing Group gestionará las ventas y la comercialización de la Central Park Tower en exclusiva. Se espera que las ventas se inicien en 2018 y la finalización del proyecto está programada para 2019. Para obtener más información sobre las ventas, llame al 212-957-5557 o visite www.centralparktower.com [http://www.centralparktower.com/].

Acerca de Extell

Extell Development Company es una firma de promoción inmobiliaria reconocida a nivel nacional que opera principalmente en Manhattan y en otras grandes ciudades del país. La empresa desarrolla propiedades residenciales, comerciales, tiendas minoristas, hoteles y propiedades de uso mixto. En colaboración con arquitectos de talla mundial y profesionales del diseño, Extell crea propiedades que se distinguen por su diseño sofisticado, planos elegantes y servicios de primera clase.

Actualmente los proyectos en desarrollo incluyen el bloque de apartamentos más grande del Bajo Manhattan, One Manhattan Square, localizado a orillas del puerto de Nueva York, con vistas espectaculares al río y a la ciudad y más de 100.000 pies cuadrados de servicios; The Kent, en el 200 de la calle 95 este, un edificio que rinde homenaje a las estructuras art déco de la ciudad de Nueva York y con interiores que recuerdan a la elegancia clásica del Upper East Side; y 70 Charlton, el primer complejo residencial de lujo localizado en Hudson Square, una zona del West SoHo. Extell también ha restaurado y modernizado un gran número de edificios clásicos en barrios emblemáticos, como el antiguo Stanhope Hotel en el 995 de la Quinta Avenida y The Belnord, una construcción emblemática del Upper West Side.

Acerca de SMI

SMI USA es una empresa orgullosa de su integridad, profesionalidad y activos insuperables. Gracias al trabajo de más de 20.000 empleados y a décadas de planificación y complejas promociones inmobiliarias, SMI controla el inicio y el avance de los proyectos de forma impecable.

Fundada en 1992, Shanghai Municipal Investment (antes conocida como Shanghai Chengtou) es la mayor empresa estatal de Shanghái. Actualmente SMI cuenta con 2 filiales en bolsa y con 11 subsidiarias y filiales privadas. La compañía prospera de la mano de la planificación de infraestructuras, inversiones, construcciones y agendas operativas de Shanghái.

