COMUNICADO: Ron Perry ha sido nombrado presidente y consejero delegado de Columbia Records

NUEVA YORK, 2 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Rob Stringer, consejero delegado de Sony Music Entertainment, ha anunciado hoy que Ron Perry ha sido nombrado presidente y consejero delegado de Columbia Records. Con sede en Nueva York, el Sr. Perry rendirá cuentas al Sr. Stringer y será el responsable de dirigir la gestión global de Columbia, el sello de la casa de muchos de los artistas más destacados y emblemáticos del mundo.

El Sr. Stringer afirmó: "Ron es un ejecutivo sumamente dinámico y previsor que se distingue por sacar lo mejor de la visión artística. Tras su enorme éxito en los últimos años, estamos encantados de que Ron se incorpore a Sony Music y de que lidere el excelente equipo y la lista sin parangón del legendario sello Columbia Records".

El Sr. Perry manifestó: "Quiero das las gracias a Rob por esta extraordinaria oportunidad para dirigir el principal sello de la historia de la música. Embarcarme como el curador de esta histórica empresa es el mayor logro profesional y también el más humilde que podría haber imaginado. Columbia Records ha resistido la prueba del tiempo como el escaparate de la industria para las mejores estrellas del mundo. Rob ha llevado a Columbia un equipo con mucho talento. Espero aprovechar sus éxitos mientras desarrollo nuevos artistas innovadores desde el punto de vista cultural y llevo más lejos la prominente posición sin precedentes de Columbia en el futuro".

El Sr. Perry, a sus 38 años, se incorpora a Columbia desde SONGS Music Publishing, donde fue presidente y un importante socio minoritario desde su fundación en 2004. En ese puesto, el Sr. Perry fue el responsable de la firma con Lorde, The Weeknd, Major Lazer, Diplo, Desiigner y muchos otros. Recientemente, el Sr. Perry ha sido considerado como el A&R del álbum de Lorde "Melodrama" nominado al Grammy Album del Año 2017 y el que ha emparejado a The Weeknd y Daft Punk en las pistas de multiplatino, "Starboy" y "I Feel It Coming". El Sr. Perry ha recibido numerosos honores y reconocimientos de la industria a lo largo de su carrera, entre los que se incluyen la lista "Power 100" de Billboard en 2017, la lista "Hitmakers" de Variety en 2017 y las listas "Top Hitmakers" de The Hollywood Reporter y "Top A&R Power Players" de Billboard en 2016. También ha sido nombrado en la lista "40 Under 40" de Billboard en 2013, 2014 y 2015.

Acerca de Sony Music EntertainmentSony Music Entertainment es una empresa internacional de música grabada con una lista actual que incluye una amplia variedad de artistas locales y superestrellas internacionales. La empresa cuenta con un amplio catálogo que incluye algunas de las grabaciones más importantes de la historia. Es la casa de las principales discográficas que representan música de todos los géneros, incluidas Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Kemosabe Records, Legacy Recordings, Masterworks, Masterworks Broadway, Ministry of Sound Recordings, Monument Records, OKeh, Polo Grounds Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records, Relentless Records, Reunion Records, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music y Verity Records. Sony Music Entertainment es una empresa filial propiedad integral de Sony Corporation of America.

