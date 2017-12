330 43

COMUNICADO: El Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a venden su participación de la refinería de Ballsh a Delvina Investment Partners Ltd

- GOMG Holdings Ltd declara que los propietarios, el Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a, venden su participación minoritaria de la refinería de Ballsh a Delvina Investment Partners Ltd

BALLSH, Albania, 30 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- El Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a, propietarios de GOMG Holdings Ltd, se complacen en anunciar el cierre de la venta de su participación minoritaria en la refinería de petróleo (IRTC) de Ballsh (Albania) a sus socios albanos locales, finalizando así un proceso que comenzó antes de junio de 2017. Bajo una titularidad anterior, la refinería de Ballsh se había declarado en quiebra, y el Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a emplearon un gran esfuerzo en conseguir ponerla en marcha de nuevo, volviendo a dar trabajo a sus 1200 empleados albanos en noviembre de 2016. En mayo de 2017, y con la cooperación del Ministerio de Energía e Industria y Bankers Petroleum, el Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a habían conseguido que la refinería funcionase a pleno rendimiento y prácticamente todo el crudo producido en Albania se estaba procesando en la refinería de Ballsh. Desde entonces, y a través de la firma de un memorando de entendimiento vinculante para vender su participación, el Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a no han participado en ninguna actividad de dirección de IRTC, ni en las decisiones del consejo, y el control diario siempre ha estado en manos de su socio albano. Esta adquisición termina de alinear la titularidad de la refinería de Ballsh con el control operativo. El Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a lamentan oír que la planta de Ballsh está atravesando algunas dificultades, pero hace tiempo que dejaron de desempeñar un papel en la dirección. No obstante, el Sr. Sargeant y el Sr. Abu Naba'a son optimistas con respecto al potencial del sector de los hidrocarburos en Albania y seguirán buscando oportunidades dentro del país para poner su vasta experiencia al servicio de Albania.

Harry Sargeant III:

Harry Sargeant III es el conocido consejero delegado de una empresa global dedicada a la energía y la distribución y con sede en Florida (EE. UU.). Anterior oficial y piloto de combate del Cuerpo de Marines de EE. UU., el Sr. Sargeant dirige una empresa mundial privada que engloba empresas de aviación, refinerías de petróleo, operaciones de comercialización de petróleo, desarrollo de combustibles alternativos y distribución de petróleo y asfalto. Tras dejar el servicio activo en el Cuerpo de Marines de EE. UU. en 1987 como comandante, el Sr. Sargeant se unió a Delta Air Lines como piloto y, posteriormente, abandonó Delta para dirigir una pequeña empresa de distribución que, para 2008, se había convertido en una empresa de alcance mundial. El Sr. Sargeant también fundó IOTC, una empresa que suministró con valor combustible para la aviación al ejército de EE. UU. en Iraq a través de Jordania después de que otros contratistas fuesen incapaces de cumplir esta misión. El Sr. Sargeant emprendió esta difícil y compleja transacción con éxito y el gobierno de EE. UU. al completo afirma que la empresa hizo un excelente trabajo como proveedor del ejército de EE. UU., a pesar de que sus convoyes de camiones con combustible sufriesen los ataques constantes de las fuerzas hostiles. El Sr. Sargeant es un respetado líder empresarial estadounidense que también ha participado en política como representante del Partido Republicano en su estado natal de Florida; numerosos órganos gubernamentales de EE. UU., incluidos numerosos funcionarios republicanos del Congreso, la Casa Blanca y el Gabinete de EE. UU., además de líderes políticos y empresariales de su país y de todo el mundo, lo tienen en gran estima.

CONTACTO: CONTACTO: Patrick Dorton, patrickdorton@rational360.com,202-549-7670

