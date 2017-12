330 43

COMUNICADO: El 'Tigre de Madrás' se hace con el pusto número 1 del mundo y gana el oro en los 2017 World Rapid Chess Championships

Viswanathan Anand busca a su compañero final en las rondas rápidas del torneo, mientras que Ju Wenjun domina el torneo para mujeres para ganar la corona de 2017

En la reunión final 2017 de las mejores mentes mundiales del ajedrez, el gran maestro de La India, Viswanathan Anand (afectuosamente conocido como el 'Tigre de Madrás), se hizo ayer con la corona mundial de ajedrez, a la vez que el Inaugural 2017 King Salman World Open y el Women's Rapid Chess Championships llegaban a su ecuador.

Las rondas de apertura rápida se pusieron en marcha el martes, en el icónico Apex Convention Centre situado en el centro de Riad, Arabia Saudita.

Arabia Saudita dio la bienvenida a los jugadores mujeres y hombres procedentes de 55 países, entre ellos, 10 hombres y 11 mujeres que eran los principales jugadores del mundo (respectivamente). En lo que fue un abanico de rápidas rondas emocionantes e ilusionantes, los amantes del ajedrez de todo el mundo fueron testigos de encuentros emocionantes y de numerosas sorpresas por medio de las rondas de apertura.

Enfrentado a algunas de las IQs más destacadas del mundo, Anand siguió estando imbatido durante el evento improvisado de 3 días de duración, que se ha convertido en un campeonato para recordar.

Anand derrotó a Vladimir Fedoseev (RUS) 2-0 en el enfrentamiento final, sorprendiendo a los espectadores al tiempo que quedaba por delante del jugador número 1 a nivel mundial, Magnus Carlsen (NOR), en una de las partidas más emocionantes de todo el torneo.

"Me siento enormemente feliz. Ha sido algo inesperado, quiero decir, he Ganado numerosos títulos mundiales de forma rápida, pero recientemente tenía la sensación de que se me estaban escapando", indicó un radiante Anand tras el día final del torneo rápido.

El campeonato de mujeres no estuvo carente de momentos emocionantes. La gran maestra china Ju Wenjun dominó por completo el torneo de mujeres de principio a fin, ganando la medalla de oro como única jugadora en terminar con una tasa de ganancia cercana al 80%.

No hay duda de que tanto Anand como Wenjun serán los grandes favoritos en las rondas tipo blitz, que empiezan hoy. A pesar de ello, Anand parece cuidarse las espaldas con fuerza frente al jugador número 1 del mundo, Carlsen. "Un doblete podría ser muy tentador, pero lo que puedo decir de Magnus es que es un coloso. Consigue la victoria en las partidas aparentemente sin esfuerzos. Se trata de nuevo del favorito. Pero voy a intentar dar lo mejor de mí en el blitz".

Una cosa es cierta; los aficionados al ajedrez de todo el mundo tendrán sus ojos puestos en firme en la próxima fase del torneo.

