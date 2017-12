330 43

COMUNICADO: La gira "El Dorado World Tour" de Shakira en U.S. y Europa es pospuesta y anuncia nuevas fechas 2018

LOS ANGELES, 27 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Los médicos de Shakira han determinado que la artista necesita pasar los próximos meses trabajando en la recuperación de sus cuerdas vocales con el fin de recobrar las condiciones óptimas necesarias, y por tanto estamos obligados a posponer las próximas fechas de "El Dorado World Tour" previstas para enero de 2018. Las entradas serán válidas para la nueva fecha en la misma ciudad o podrán ser reembolsadas en el punto de venta en caso necesario.

Ha sido un momento difícil para Shakira, pero ya está en el camino hacia la recuperación completa de su voz y estamos encantados de poder anunciar nuevas fechas para Estados Unidos y Europa, que dará comienzo en junio de 2018. Así como México y América Latina de las que también podemos anunciar las próximas fechas.

Tras la decepción de no poder llevar a cabo la gira en enero como estaba previsto, Shakira está feliz de poder retomar la gira en verano con su mejor show; y se siente muy agradecida por la lealtad, la paciencia y el apoyo que todos sus fans le han demostrado.

A continuación las nuevas fechas de la gira europea y de Estados Unidos, y de nuevo gracias por su comprensión.

*NUEVAS FECHAS U.S. & EUROPEAN- EL DORADO WORLD TOUR ----------------------------------------------------- FECHA CIUDAD LUGAR 5 Junio 2018 Cologne, Germany Lanxess Arena 7 Junio 2018 Antwerp, Belgium Sportpaleis 9 Junio 2018 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome 13 Junio 2018 Paris, France AccorHotels Arena 14 Junio 2018 Paris, France AccorHotels Arena 17 Junio 2018 Munich, Germany Olympiahalle 19 Junio 2018 Luxembourg, Luxembourg Rockhal 21 Junio 2018 Milan, Italy Mediolanum Forum 22 Junio 2018 Zurich, Switzerland Hallenstadion 25 Junio 2018 Montpellier, France Park&Suites Arena 28 Junio 2018 Lisbon, Portugal MEO Arena 30 Junio 2018 Bilbao, Spain Bilbao Exhibition Centre 1 Julio 2018 La Coruña, Spain Coliseum de Coruña 3 Julio 2018 Madrid, Spain WiZink Center 6 Julio 2018 Barcelona, Spain Palau Sant Jordi 7 Julio 2018 Barcelona, Spain Palau Sant Jordi 3 Agosto 2018 Chicago, IL United Center 4 Agosto 2018 Detroit, MI Little Caesars Arena 7 Agosto 2018 Toronto, ON Air Canada Centre 8 Agosto 2018 Montreal, QB Bell Centre 10 Agosto 2018 New York, NY Madison Square Garden 11 Agosto 2018 Washington, DC Capital One Arena 14 Agosto 2018 Orlando, FL Amway Center 15 Agosto 2018 Sunrise, FL BB&T Center 17 Agosto 2018 Miami, FL AmericanAirlines Arena 18 Agosto 2018 Miami, FL AmericanAirlines Arena 21 Agosto 2018 Dallas, TX American Airlines Center 22 Agosto 2018 Houston, TX Toyota Center 24 Agosto 2018 San Antonio, TX AT&T Center 26 Agosto 2018 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena 28 Agosto 2018 Los Angeles, CA The Forum 31 Agosto 2018 Anaheim, CA Honda Center 1 Septiembre 2018 Las Vegas, NV MGM Garden Arena 5 Septiembre 2018 San Diego, CA Valley View Casino Center 6 Septiembre 2018 San Jose, CA SAP Center

