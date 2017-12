COMUNICADO: Se suministran FAN IDs para los VFS Global Visa Application Centers

330 43

MOSCU, December 27, 2017 /PRNewswire/ --

El Ministerio de Comunicaciones y Medios de Masas de la Federación Rusa anuncia un aumento del suministro de canales FAN ID en diferentes países. Los ciudadanos extranjeros que planean asistir a los partidos de la 2018 FIFA World Cup(TM) y que hayan solicitado FAN IDs podrán recibirlos en los VFS Global Visa Application Centers.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622601/FAN_ID_Logo.jpg )

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/622599/FAN_ID_stadium_access_Infographic.jpg )

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/622600/FAN_ID_foreign_spectator_Infographic.jpg )

Los FAN IDs se pueden emitir en 165 VFS Global Visa Application Centers situados en todo el mundo. En algunos países, como por ejemplo en China, Gran Bretaña, Turquía, Suiza, Polonia, La India, Letonia, etc., ya hay varios VFS Global Visa Application Centers abiertos, y los seguidores pueden seleccionar el más adecuado para el suministro de sus FAN IDs.

"Estamos preparados para emitir hasta 2 millones de FAN IDs a los espectadores de la 2018 FIFA World Cup(TM). El registro de los FAN ID y su emisión ya están abiertos de forma oficial. Hacemos un llamamiento a todos los seguidores internacionales que tienen una entrada para el partido o que han solicitado un ticket de compra confirmado por la FIFA para solicitar un FAN ID y que ya lo han enviado por medio de uno de los VFS Global Visa Application Centers o por correo. Los FAN IDs se suministran a los receptores del extranjero como paquete pequeño registrado por medio del correo ruso", afirmó Andrei Romankov, ayudante del director del Departamento de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Comunicaciones.

FAN ID es una tarjeta de espectador personalizada que es parte del sistema de identificación de seguidores de fútbol creado en Rusia.

FAN ID se utilizó por primera vez en la historia de los torneos de la FIFA durante la 2017 FIFA Confederations Cup. FIFA aprecia enormemente la iniciativa de la Federación Rusa de proporcionar a todos los aficionados pasaportes especiales.

Todo el mundo que haya adquirido una entrada de partido debe conseguir un FAN ID. Con el fin de hacerlo, se debe rellenar un formulario de solicitud a través de http://www.fan-id.ru o registrarse en uno de los FAN ID Distribution Centers situados en la Federación Rusa. En combinación con la entrada de partido, un FAN ID proporciona un acceso rápido y adecuado al estadio para todos los espectadores. Los espectadores extranjeros y personas apátridas pueden solicitar un visado gratuito ruso con un FAN ID. Permite además a los espectadores viajar de forma gratuita en trenes especiales que conectan a las ciudades de hospedaje y en transporte público hasta las ciudades de hospedaje los días de partido.

FAN ID es un documento personal que se emite de forma gratuita para todos los partidos de la 2018 FIFA World Cup(TM).

CONTACTO: media@minsvyaz.ru, Anna Ahkmadieva, ayudante del director delDepartamento de Relaciones Públicas, +7-925-500-10-81

