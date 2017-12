330 43

COMUNICADO: Tren de mercancías Chengdu-Europa decorado con temática de pandas

Promoción de Sichuan de reciente lanzamiento como atractivo destino turístico

CHENGDU, China, 26 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Desde el 4 de diciembre de 2017, se han completado 777 trayectos en tren entre el Puerto ferroviario internacional de Chengdu y Europa, con Praga en la República Checa y Tilburg en Holanda como dos de los destinos más comunes. Entre todas las ciudades chinas incluidas en el Plan Exprés Ferroviario China-Europa, Chengdu como punto de origen y destino ahora tiene la mayor cantidad de tráfico, con casi un tercio de los viajes programados en este plan. La ceremonia inaugural de la campaña turística promocional "More Than Pandas" (Más que pandas) de los trenes China- Europa tuvo ligar en la Zona moderna comercial y logística del Distrito de Qingbaijiang en Chengdu, a las 10:00 am el 15 de diciembre de 2017. Organizada conjuntamente por el Comité de desarrollo de Turismo de la Provincia de Sichuan, el Puerto Municipal de Chengdu y la Oficina de Logística, el evento se diseñó para respaldar la iniciativa "One Belt, One Road" de China, crear sinergia con el próximo Año de Turismo 2018 China-UE, y abrir la puerta a oportunidades nuevas e inéditas para impulsar más el desarrollo del sector turístico de la provincia.

https://mma.prnewswire.com/media/622473/Sichuan_Provicial_Tourism_Committee.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/622473/Sichuan_Provicial_Tourism_Committee.jpg]

El tren de mercancías con temática de pandas que se exhibió en la ceremonia inaugural atrajo la atención de los visitantes. Desde la locomotora a los diferentes compartimentos, el tren incluye una serie de imágenes de pandas, muchas de las cuales resaltan el ingenuo encanto del icónico animal. Las imágenes muestran pandas en diferentes posiciones, corriendo, sentados, tendidos boca abajo o sobre su lomo. El tren decorativo representa lo que se puede lograr con la colaboración entre las autoridades turísticas de la provincia de Sichuan y los servicios ferroviarios exprés Chengdu-Europa, mostrando y aumentando aún más las cualidades únicas de Sichuan como destino turístico exclusivo atrayendo más turistas de mercados internacionales. "Beautiful China, More than Pandas" (La bella China, más que pandas), se ha puesto en marcha una gran campaña global de marketing turístico organizada por la Administración de Turismo Nacional de China y gestionada por el Comité de Desarrollo Turístico de la Provincia de Sichuan, con un gran número de pandas paseando por las calles de todo el mundo. El tren con la temática de pandas es el último esfuerzo de Sichuan para promocionar la provincia como un gran lugar de visita. Además de la lista existente de estaciones donde ahora se detiene el tren, el Comité de Desarrollo Turístico de la Provincia de Sichuan ha mantenido conversaciones con estaciones a lo largo de la ruta con el objetivo de añadir más paradas con una oferta para promocionar aún más las campañas de atracciones turísticas, de marketing y de conocimiento de marca de Sichuan.

CONTACTO: CONTACTO: Deng Yinying, +86-157-6006-6199, 42065414@qq.com

