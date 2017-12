330 43

COMUNICADO: El estudio documental del sistema submarino PEACE está a punto de finalizar

HONG KONG, 23 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Tropic Science Limited (Tropic Science) y Huawei Marine Networks Co., Limited (Huawei Marine) se enorgullecen de anunciar la inminente finalización del estudio documental (DTS, por sus siglas en inglés) del cable submarino PEACE. Huawei Marine iniciará el estudio marino el 15 de enero y el sistema de cable submarino PEACE estará listo para entrar en servicio antes del cuarto trimestre de 2019.

La primera fase del sistema de cable PEACE, de 6200 kilómetros de longitud, unirá a Pakistán (Gwadar y Karachi), Yibuti, Somalia y Kenia. La segunda fase proporcionará la opción extendida a Sudáfrica y a Europa, con una longitud total de unos 13.000 kilómetros. El sistema de cable submarino se basa en la tecnología DWDM de 200 GHz y proporcionará una capacidad de diseño máxima de 60 t. El sistema PEACE proporcionará una nueva autopista de información para la interconexión de Asia, Africa y Europa al unirse con los cables terrestres y submarinos existentes, lo cual reducirá enormemente la longitud de la ruta y la latencia entre China-Africa y China-Europa.

He Liehui, presidente de Tropic Science, expresó su satisfacción con el progreso del proyecto: "Huawei Marine ha demostrado su capacidad para planificar e implementar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones complejos y creemos que este sistema se convertirá en una importante infraestructura para las comunicaciones intercontinentales asiáticas, africanas y europeas y promoverá el desarrollo económico de las regiones".

Mao Shengjiang, director de Operaciones de Huawei Marine, dijo: "es un gran honor para nosotros colaborar con Tropic Science en la construcción de este cable submarino. Una vez terminado, el sistema de cable submarino PEACE facilitará notablemente la comunicación entre China y Africa. Confío en que Huawei Marine podrá finalizar la siguiente etapa con alta calidad y eficiencia".

Tropic Science y Huawei Marine firmaron el contrato de construcción del proyecto de cable submarino PEACE en noviembre.

Acerca de Huawei Marine Networks Co., Ltd.

Huawei Marine Networks Co., Limited (Huawei Marine) es una sociedad conjunta establecida por Huawei Technologies Co., Ltd. y Global Marine Systems Limited. Al combinar la experiencia sustancial de las dos empresas matrices, Huawei Marine integra una tecnología vanguardista de transmisión óptica y 160 años de excelencia en ingeniería e instalación marina, con un sólido compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras para redes de cables submarinos en todo el mundo. Huawei Marine ofrece soluciones llave en mano fiables y rentables para sistemas de cables submarinos, las cuales incorporan servicios de diseño, integración e instalación de sistemas, con un enfoque y compromiso permanentes en la asistencia a operadores de redes.

Para obtener más información, póngase en contacto con: public@huaweimarine.com[mailto:public@huaweimarine.com] o visite www.huaweimarine.com [http://www.huaweimarine.com/]

CONTACTO: CONTACTO: Chenny, +86-22-59837840

Sitio Web: http://www.huaweimarine.com/

PUBLICIDAD