COMUNICADO: Centinel Spine completa la adquisición de los activos de prodisc

NUEVA YORK, 23 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Centinel Spine, LLC (CS) se complace en anunciar la adquisición de los activos mundiales de la cartera de Reemplazo Total de Disco prodisc® de DePuy Synthes Products, Inc. Los productos que forman la línea prodisc son los productos de reemplazo total de disco (TDR, por sus siglas en inglés) que cuentan con la mayor tradición de uso internacionalmente. La cartera prodisc® incluye prodisc® C y prodisc® L, en los Estados Unidos, y prodisc® VIVO, prodisc® NOVA, prodisc® C, prodisc® L y prodisc® O, junto con DISCOVER(TM) Cervical, fuera del país.

Esta adquisición complementa la cartera de implantes medulares ya existente de Centinel Spine, que cuenta con las principales tecnologías de soporte para la columna anterior de la médula espinal, desde la zona cervical hasta la zona lumbar. También incluye la cartera propia de la compañía con STALIF C®, STALIF C-Ti(TM), MIDLINE II(TM), MIDLINE II-Ti(TM) y STALIF L(TM), así como otros productos adicionales, como ACTILIF(TM) Cervical Cage TRANSOM(TM) Plate y ALTOS® PCT.

Centinel Spine, pionero del No-Profile®, Integrated Interbody(TM), lleva 30 años desarrollando dispositivos intervertebrales integrados en un tratamiento estándar para pacientes con discopatías degenerativas. Centinel Spine utilizará la misma experiencia clínica, reguladora y de desarrollo para aumentar la aceptación y para mejorar la cobertura del portador y la adopción de discos totales en todo el mundo.

"Esta transacción es el siguiente paso en la evolución de Centinel Spine para llevar a cabo su misión de convertirse en la compañía líder mundial que trata los trastornos medulares con un acceso anterior a la médula y con la mayor amplitud y profundidad de plataformas tecnológicas", dijo John J. Viscogliosi, presidente y consejero delegado de Centinel Spine.

El contexto para entender esta adquisición es que Viscogliosi Brothers, LLC, inversor principal en Centinel Spine, fue el fundador de Spine Solutions, Inc., compañía que dirigió el estudio de exención de dispositivo de investigación (IDE) que permitió importar prodisc en los Estados Unidos.

La compañía también completó la financiación de su deuda y de capital para cerrar la transacción y ofrecer capital circulante. Piper Jaffray & Co. fue el único agente de colocación para Centinel Spine.

Acerca de Centinel Spine, LLC

Centinel Spine, LLC. es una compañía de dispositivos medulares privada que lidera el desarrollo y la comercialización de la tecnología de fusión intervertebral integrada, No- Profile, Integrated Interbody. Para obtener más información sobre los productos y tecnología de Centinel Spine, por favor, visite el sitio web de la compañía en www.CentinelSpine.com [http://www.centinelspine.com/].

La compañía empezó a operar en agosto de 2008, gracias a la adquisición-fusión de dos compañías pioneras en dispositivos médicos: Raymedica LLC y Surgicraft LTD. Hoy en día, Centinel Spine está todavía comprometida con la cultura pionera desarrollada en las dos compañías que la originaron y continúa la misión corporativa de convertirse en la franquicia principal de soportes para la columna anterior de la médula espinal, ofreciendo implantes elegantemente sencillos e instrumentos que preservan tejidos y logran resultados clínicos superiores.

Centinel Spine heredó su nombre de "Sentinel Sign" (signo centinela), la confirmación radiográfica de que la fusión anterior al dispositivo intervertebral se ha realizado con éxito.

