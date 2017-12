330 43

COMUNICADO: Boeing y Embraer confirman charlas sobre posible concentración empresarial

CHICAGO y SÃO PAULO, 22 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- The Boeing Company y Embraer confirmaron hoy que las dos empresas se encuentran en charlas sobre una posible concentración empresarial, cuyas bases aún siguen siendo objeto de debate.

No existen garantías de que estas charlas tengan como resultado una transacción. Boeing y Embraer no tienen intención de hacer ningún comentario adicional sobre estas charlas.

Cualquier tipo de transacción estaría sujeta a la aprobación del Gobierno y las autoridades reguladoras de Brasil, los Consejos de Administración de ambas empresas y de los accionistas de Embraer.

La información prospectiva está sujeta a riesgos e incertidumbres

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa podrían ser declaraciones prospectivas. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden ser identificadas por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "programado", "estima", "tiene intención", "prevé" o "cree", o variaciones de tales palabras y frases, o declaran que ciertas acciones, eventos, condiciones, circunstancias o resultados "pueden", "podrían" o "quizás" tengan lugar o se logren. Por naturaleza, las declaraciones prospectivas hacen referencia a asuntos que son, en distintas medidas, inciertos. Numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores, que frecuentemente están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difirieran notablemente de estas declaraciones prospectivas, lo que incluye, además de los factores previamente mencionados en los informes de Boeing y de Embraer presentados ante la SEC y aquellos identificados en algún otro lugar del presente comunicado de prensa, todos aquellos riesgos vinculados a una posible concentración empresarial estratégica. Boeing y Embraer no pueden garantizar que se constaten como correctas las declaraciones prospectivas en el futuro. Se aconseja no depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, ya que hace referencia únicamente a la fecha del presente comunicado de prensa. Boeing y Embraer rechazan cualquier intención u obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea debido a nueva información, condiciones, circunstancias, eventos futuros o cualquier otro motivo, excepto cuando lo exijan la legislación aplicable. Consulte las demás comunicaciones que Boeing y Embraer realicen sobre asuntos relacionados, de haberlas, en informes presentados ante la SEC. ----------------------------------------

Contactos:

The Boeing CompanyPhil MusserVicepresidente sénior de ComunicacionesMóvil: 312-241-6683Phil.Musser@boeing.com[mailto:Phil.Musser@boeing.com]

Comunicaciones de BoeingOficina: +1 312-544-2002

EmbraerNelson SalgadoVicepresidente sénior de Asuntos Externos y Comunicaciones CorporativasOficina: +55 11 3 841 6085 nsalgado@embraer.com.br[mailto:nsalgado@embraer.com.br]

PUBLICIDAD