330 43

COMUNICADO: World Religion News: ¿Oprime Turquía a las minorías religiosas?

SANTA MONICA, California, December 22, 2017 /PRNewswire/ --

Grégory Mathieu de World Religion News en su nuevo artículo trata el tema de la relación entre el Patriarcado Griego Ortodoxo en Estambul y sus anfitriones turcos, la historia de su interacción, su estado actual y las perspectivas de sostenibilidad de este acuerdo en el futuro.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622572/World_Religion_News.jpg )

Para leer el artículo completo, publicado el 21 de diciembre, hacer clic aquí: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/turkey-oppress-religious-minorities

El autor recuerda los orígenes de la actual situación entre Phanar (un distrito de Estambul donde se encuentra el Patriarcado de Constantinopla) y el gobierno turco. Mientras se preparaba el proyecto del Tratado de Lausanne en 1923 Turquía sugirió mover el Patriarcado Griego a Monte Athos en Grecia, pero la oferta fue rechazada profundamente por el Patriarcado en favor de su estancia en Estambul. En cambio, el Patriarca accedió a retirarse completamente de la vida política y sólo centrarse en ofrecer orientación espiritual al resto de los Cristianos Ortodoxos de Turquía.

Sin embargo, según el autor, no es el caso ahora y de hecho no ha sido el caso durante muchos años. El artículo ofrece una impresionante lista de prominentes políticos que se reúnen con el Patriarca y su gente, a veces de forma regular, lo que es obvio que ninguna área geográfica está demasiado lejos, y ningún asunto político también se eliminó de los intereses de Phanar. Y muchos de esos intereses no estaban en línea con, o por lo menos no debilitan, los intereses de los ejércitos turcos del Patriarcado, señala el autor, que está en directa violación del espíritu y la letra del acuerdo original.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622572/World_Religion_News.jpg

CONTACTO: Grégory Mathieu, World Religion News, Email:worldreligionnewscom@gmail.com, Tel.: +1.480-624-2599, Fax: +1.480-624-2598

PUBLICIDAD