COMUNICADO: Mejore su experiencia: 12 días de TIDAL gratis, sin compromisos

LOS NUEVOS USUARIOS TENDRAN ACCESO COMPLETO A TIDAL CON SOLO INDICAR UNA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

NUEVA YORK, 22 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- La plataforma global de música y entretenimiento, TIDAL [http://tidal.com/], ha anunciado hoy que ofrecerá un acceso de prueba de 12 días a sus servicios Alta Fidelidad y Premium. Los futuros miembros podrán activar una cuenta de prueba en TIDAL.com a partir del 25 de diciembre de 2017 y hasta el 5 de enero de 2018 con solo indicar una dirección de correo electrónico y sin necesidad de añadir una tarjeta de crédito. Durante el periodo de prueba, los miembros tendrán acceso a la plataforma completa de TIDAL a través de la aplicación móvil, de escritorio y del reproductor web. Además, en los próximos días y semanas, la plataforma lanzará 4 series nuevas de contenido original, regalará entradas, ofrecerá transmisiones en directo, compartirá nuevas listas de reproducción y mucho más.

Esta oferta sin precedentes permitirá a los nuevos usuarios experimentar, de primera mano, el contenido innovador que sube TIDAL diariamente. Desde su lanzamiento y gracias a abordar la cultura de la música desde una perspectiva de 360 grados, TIDAL ha creado series de contenido original, transmisiones en directo y listas de reproducción que se han situado en el epicentro de los momentos musicales más importantes. Desde 4:44 [http://tidal.com/us/yearof444] a TIDAL X: Fenty Puma [https://listen.tidal.com/artist/10665]de Rihanna, Side Hustle, [http://tidal.com/us/sidehustle] Car Test [http://tidal.com/cartest] y el regreso de Rap Radar [http://tidal.com/rapradar], TIDAL ofrece a los fans un acceso en primera fila y un vistazo entre bambalinas a las carreras de los artistas prometedores y las estrellas más populares del mundo. Solo en 2017 TIDAL ha ofrecido casi 40 transmisiones en directo, ha celebrado más de 70 eventos, ha publicado 335 vídeos originales y ha compartido más de 40 pistas, álbumes y vídeos exclusivos con sus miembros.

"Para 2018 esperamos ofrecer a los miembros de TIDAL un mayor acceso y una banda sonora de alta calidad para su vida diaria", dijo Tony Gervino, vicepresidente de Cultura y Contenido. "Valoramos el significado que tienen la música y su cultura para las personas y confiamos en que esta prueba ofrecerá a los aficionados una muestra de la gran experiencia musical que TIDAL ofrece a sus clientes".

El contenido y las experiencias que TIDAL pone a disposición de sus miembros ofrecen una visión integral de los artistas como personas y permiten a los fans establecer unas conexiones más significativas con ellos. Durante el periodo de prueba y para 2018, TIDAL lanzará una gran variedad de contenido original, transmisiones en directo y eventos de marca, así como listas de reproducción seleccionadas por expertos que ya son conocidas y veneradas entre los fans.

A continuación se enumeran los lanzamientos clave que tendrán lugar durante el periodo de la oferta; además, podrá encontrar el calendario completo aquí [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak8NCTGzHAF5QkVvgQlcSi4bSFbwx5XHZdKPLuQxVbM/edit?ts=5a37f731#gid=0] (nota: el calendario está sujeto a cambios):

-- Rap Radar: Nipsey Hussle - TIDAL.com/RapRadar - Lunes (25/12) -- Con la salida de su muy esperado álbum, Victory Lap, programada para febrero, Nipsey Hussle se sienta para hablar con Elliott Wilson y Brian "B.Dot" Miller. -- The Spot: Eddie Palmieri (estreno de la serie) - TIDAL.com/TheSpot - Martes (26/12) -- Esta serie mensual se centra en la trayectoria de artistas icónicos e incluye entrevistas en estudios, en clubs nocturnos y en cualquier otro lugar en el que se hayan hecho famosos, hayan actuado frecuentemente o hayan grabado sus trabajos más célebres. El primer episodio cuenta con el pianista ganador de premios Grammy, Eddie Palmieri. -- Documental del tour de Snoh Aalegra - TIDAL.com/SnohAalegra - Viernes (29/12) -- El documental de esta conmovedora cantante se estrena en exclusiva en TIDAL y muestra grabaciones entre bambalinas del tour Freudian North American con Daniel Caesar. -- Listas de reproducción para Nochevieja - TIDAL.com/NYE2017 - Sábado (30/12) -- Estas listas de reproducción seleccionadas por expertos para prepararse para las celebraciones de Nochevieja incluyen canciones de artistas como Franz Ferdinand, Eugene Hutz, Alex Sensation y muchos más. -- Listas de reproducción para dar la bienvenida al 2018 - TIDAL.com/Welcome2018 - Lunes (1/1) -- Listas de reproducción seleccionadas por expertos para ayudarle a empezar Año Nuevo con buen pie. -- Song Exploder: QuestLove - TIDAL.com/SongExploder - Lunes (1/1) -- El líder de The Roots, banda residente del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y ganadora de un premio Grammy, cuenta la historia de su exitosa carrera y habla sobre el proceso creativo que hay detrás de los lanzamientos más codiciados de la banda. -- Fresh Cuts (estreno de la serie) - TIDAL.com/FreshCuts - Martes (2/1) -- Esta serie de vídeos cortos entrevista a los artistas en peluquerías/salones de belleza mientras se cortan el pelo y hablan sobre su vida, carrera, estilo, etc. -- The Group Chat Podcast (estreno de la serie) - TIDAL.com/GroupChat - Miércoles (3/1) -- Protagonizada por Emily Oberg (Kith), Speedy Morman (Complex) y Jinx (Complex), esta serie se centra en seleccionar, debatir y descubrir determinados temas, entre otros, música hip-hop, cultura pop, noticias de entretenimiento, moda, tendencias en redes sociales, eventos y los últimos hype. -- Rough Draft (estreno de la serie) - TIDAL.com/RoughDraft - Jueves (4/1) -- Cada episodio de esta nueva serie en vídeo está protagonizado por un artista que habla de la primera canción o letra de rap que escribió de niño y después la toca. El primer episodio cuenta con el proyecto de pop sintetizado, Porches. -- Documental de Rapsody, Where Flowers Bloom - TIDAL.com/Rapsody - Viernes (5/1) -- Este minidocumental se centra en la producción del álbum de Rapsody, Laila's Wisdom, nominado a los Grammy.

Acerca de TIDALTIDAL es una plataforma global, de experiencias y de entretenimiento creada para los seguidores directamente por artistas de todo del mundo. Los miembros de TIDAL pueden disfrutar de contenidos exclusivamente seleccionados que conectan directamente a los artistas con sus seguidores de múltiples formas. El servicio ofrece música con sonido de calidad CD de alta fidelidad, vídeo de alta resolución y la oportunidad de descubrir nuevos artistas a través de TIDAL Rising, además de vivir experiencias únicas mediante TIDAL X. TIDAL está disponible en más de 52 países, con un catálogo de más de 52 millones de canciones y 199.000 vídeos de alta calidad.

Para obtener más información, visite www.tidal.com [http://visitwww.tidal.com/].

Siga a TIDAL en http://facebook.com/tidal [http://facebook.com/tidal], http://twitter.com/tidal [http://twitter.com/tidalhifi] y https://instagram.com/tidal/ [https://instagram.com/tidal/]

