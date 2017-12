330 43

COMUNICADO: 2018 en la Wroc?aw Opera: Centenario del nacimiento de Leonard Bernstein

BRESLAU, Polonia, December 22, 2017 /PRNewswire/ --

- 2018 en la Wroclaw Opera: Centenario del nacimiento de Leonard Bernstein y eventos para celebrar los 100 años de la independencia de Polonia

La Wroclaw Opera se convertirá en el primer teatro en celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Leonard Bernstein. Los días 30 y 31 de diciembre de 2017 hospedará la presentación de Candide, dirigida por Hanna Marasz. La Wroclaw Opera Orchestra contará con la dirección de Marcin Nalecz-Niesiolowski, director de la Wroclaw Opera. Están programadas actuaciones para los días 1, 6 y 7 de enero de 2018.

2018 además conmemora los 100 años de la independencia de Polonia. Como celebración de este centenario, la Wroclaw Opera ha preparado varios eventos bajo el título compartido de El Año de Polonia en la Wroclaw Opera. Tras la presentación de la primera ópera de Polonia, Krakowiacy i Górale, que data del siglo XVIII, se realizará un concierto para el 150 aniversario del padre de la libertad de Polonia, el First Marshal Józef Pilsudski, además de realizarse un Christmas Singing Families Tournament (Turniej Spiewajacych Rodzin), el teatro contará también con las actuaciones en el escenario de obras de compositores polacos de los siglos XIX, XX y XXI. De todos ellos, Krzysztof Penderecki se ocupará del escenario central, ya que en 2018 se celebra su 85 cumpleaños. Visite la Wroclaw Opera en el año 2018..

EL AÑO DE POLONIA EN LA WROCLAW OPERA 30 y 31 de marzo de 2018 Pawel Lukaszewski VIA CRUCIS Dirigida por: Tomasz Man Del 12 al 14 de abril de 2018 Karol Szymanowski KROL ROGER (KING ROGER) Dirigida por: Mariusz Trelinski 19 y 20 de abril de 2018 Krzysztof Penderecki NAJDZIELNIEJSZY Z RYCERZY (THE BRAVEST KNIGHT) Dirigida por: Tomasz Cyz 11 de mayo de 2018 Ballet premiere POLISH NIGHT: CHOPIN / KARLOWICZ / PENDERECKI Coreógrafo: Emil Wesolowski 29 de junio de 2018 PUERTAS ABIERTAS Talleres internacionales de coreografía con música de compositores polacos 10 y 11 de noviembre de 2018 Wlodek Pawlik Myslac Ojczyzna (Thinking about the Fatherland) Dirigida por: Marcin Nalecz-Niesiolowski 15 de diciembre de 2018 Stanislaw Moniuszko HALKA Dirigida por: Irina Brook

CONTACTO: Wroclaw Opera Agnieszka Topolska +48-71-370-88-20 agnieszka.topolska@opera.wroclaw.pl

