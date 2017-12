330 43

COMUNICADO: La fabricación inteligente de GAC Motor atrae a visitantes globales al Fortune Global Forum 2017

GUANGZHOU, China, 21 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- GAC Motor, el fabricante de automóviles que crece más rápidamente en China, ha sorprendido al Fortune Global Forum 2017 ("el Foro") como proveedor oficial de servicio de coches con 380 coches incluyendo la berlina GA8, el todoterreno GS8 y el monovolumen GM8. Los vehículos han proporcionado un servicio seguro y fiable a los líderes de 152 de las 500 compañías Fortune que asistieron al evento, además de dar servicio a más de 1100 huéspedes insignes de todo el mundo. Durante el Foro, 40 directores ejecutivos de compañías de Fortune 500, incluyendo Mckinsey & Company, Aisin Seiki (China) Investment Co. y iFLYTEK Co., Ltd visitaron la fábrica de GAC Motor en Panyu, Guangzhou para vislumbrar las capacidades de fabricación inteligente de China.

http://mma.prnewswire.com/media/621712/GAC_Motor_cars.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/621712/GAC_Motor_cars.jpg]

"Estamos orgullosos de tener la oportunidad de mostrar nuestra capacidad de fabricación inteligente y avanzada a algunos de los mejores líderes corporativos del mundo", comentó Yu Jun, presidente de GAC Motor. "Que nos elijan como proveedor oficial de coches de servicio para el Foro es un reconocimiento de los logros de GAC Motor en transparencia e innovación. Esto mejora aún más la influencia internacional de nuestra marca. Después de años de desarrollo, la industria del automóvil china es capaz de crear buenas marcas de automóvil. Esperamos lograr que GAC Motor sea una marca china de categoría mundial".

"GAC, como compañía de Fortune 500, ejemplifica los altos niveles de fabricación chinos", comentó John Needham, director gerente de Fortune Global Forum.

http://mma.prnewswire.com/media/621711/GAC_president_forum_guest.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/621711/GAC_president_forum_guest.jpg]

Además de los vehículos de servicio, GAC Motor ofreció 5 todoterrenos GS8 como premio para los recipientes del Premio Fortune Innovation en el evento internacional Fortune Brainstorm TECH, una impactante conferencia nueva presentada este año durante el Foro y que se organizará permanentemente en Guangzhou.

GA8, GS8 y GM8 forman parta de la gama alta de productos de GAC Motor. La berlina élite GA8 se desarrolló en el transcurso de cinco años y ha dado servicio como coche oficial de servicio en grandes eventos tales como las reuniones de NPC y CPPCC, la cumbre del G20, el Foro Económico Mundial (Davos), la cumbre BRICS y la exposición China-ASEAN (CAEXPO). El todoterreno con 7 asientos GS8 se ha convertido en el todoterreno más vendido del mercado y rompió el techo de cristal de los 200 000 yuanes (30 262 USD) de las marcas chinas.

El GM8, el primer monovolumen de GAC Motor, entrará al mercado al final de diciembre. La presentación del GM8 indica que la compañía se ha convertido en el primer fabricante de China que cubre las gamas media y alta en berlinas, todoterrenos y monovolúmenes con una gama completa de turismos, que reflejan los logros ventajosos de GAC Motor en optimización de plataformas, fabricación inteligente y estrategia de gama alta.

Todos los modelos de GAC Motor se diseñan y fabrican con los estándares más altos. El rápido desarrollo de la compañía se atribuye a tecnología líder mundial, una estructura de producción inteligente y basada en información, y el exhaustivo sistema de control de calidad en su fábrica de categoría mundial.

GAC estableció su primer centro de I+D en Norteamérica en Silicon Valley en abril y planifica crear nuevos centros de I+D en Detroit, Los Angeles y Shanghái para apoyar el desarrollo sostenible futuro de la compañía.

Después de hacer historia por ser el primer fabricante de coches chinos en presentar en el escenario principal en 2017, se espera que GAC Motor volverá a NAIAS 2018 con una gama de gran calidad que incluirá el GM8, el GA8 y el GS8, además de incluir la nueva producción en masa de la berlina GA4 y un coche de concepto inédito.

Acera de GAC Motor

Fundado en 2008, Guangzhou Automobile Group CO., LTD (GAC Motor), una subsidiaria de GAC, desarrolla y fabrica vehículos de alta calidad, motores, componentes y accesorios de automóvil, logrando un crecimiento anual del 96 por ciento en 2016, la marca de mayor crecimiento de todas las marcas chinas en ese periodo. GAC Motor se ha clasificado entre las principales marcas chinas durante cinco años consecutivos en el estudio de calidad inicial de China(SM )de 2017 (IQS) de J.D. Power Asia Pacific. La compañía tiene como objetivo una capacidad de producción de 500 000 vehículos al año en 2017 y 1 000 000 vehículos en 2020.

Para más información, visita:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor [https://www.facebook.com/GACMotor] Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor [https://www.instagram.com/gac_motor] Twitter: https://twitter.com/gac_motor [https://twitter.com/gac_motor]

Contacto de prensa:Sukie Wong+86-186-8058-2829GACMotor@126.com[mailto:GACMotor@126.com]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/621712/GAC_Motor_cars.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/621712/GAC_Motor_cars.jpg] Foto - http://mma.prnewswire.com/media/621711/GAC_president_forum_guest.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/621711/GAC_president_forum_guest.jpg]

PUBLICIDAD