COMUNICADO: Frank And Oak se asocia con Centric Software

CAMPBELL, California, December 19, 2017 /PRNewswire/ --

La marca global omnicanal de estilo de vida ha elegido el PLM de Centric Software para

acelerar el tiempo de comercialización

Frank And Oak, la marca omnicanal de ropa para hombre y mujer, ha elegido Centric Software para que le proporcione su solución de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). Centric Software ofrece soluciones empresariales innovadoras dirigidas a empresas de moda, venta al por menor, calzado, material deportivo, artículos de lujo y bienes de consumo, para que consigan sus objetivos estratégicos y operativos de transformación digital.

Fundada en 2012, Frank And Oak es una marca de estilo de vida muy reconocida en Norteamérica que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos cinco años. La empresa, con sede en Montreal, cuenta con 16 puntos de venta minoristas en Canadá, incluyendo tiendas a pie de calle, locales en centros comerciales y tiendas efímeras. Esta marca integrada verticalmente diseña, fabrica y vende una depurada colección de ropa y accesorios premium, y lanza productos nuevos cada semana.

Al principio, Frank And Oak utilizaba el correo electrónico y el intercambio de documentos para comunicarse y crear gamas de productos. Según explica Frédéric Boivin, Vicepresidente de Comercialización en Frank And Oak, la empresa se ha expandido con gran rapidez en los últimos cinco años. Para apoyar sus planes de futuro, Frank And Oak emprendió una intensa búsqueda de un socio de PLM.

"Con el fin de reducir el tiempo de comercialización, necesitábamos optimizar nuestros procesos de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y establecer una plataforma colaborativa para nuestros equipos", afirma Boivin. "Centric PLM permitirá una mayor colaboración entre los equipos internos y los proveedores externos. Nuestro objetivo es obtener una sola fuente de información para impulsar una comunicación eficiente y maximizar la precisión de los datos".

Frank And Oak se centra en ofrecer productos de gran calidad a precios abordables", prosigue Boivin. "Centric permitirá a nuestros equipos colaborar de forma más eficiente, para optimizar el desarrollo de los productos y garantizar la calidad. Podremos seguir desarrollando productos con la mejor relación calidad-precio".

"El PLM de Centric es fácil de usar y muy intuitivo; sabemos que se adaptará a nuestro crecimiento. Hasta la fecha, el equipo de Centric ha resultado ser muy profesional, capacitado y solícito, y estamos deseando seguir trabajando con ellos en el futuro", añade Boivin.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Frank And Oak como nuestro cliente más reciente en Canadá", declara Chris Groves, Presidente y Director General de Centric. "A pesar de ser una empresa joven, Frank And Oak ha sabido implantar productos con una gran personalidad y se ha asegurado una clientela fiel. Estamos deseando apoyar sus ambiciones y asociarnos con ellos en el futuro".

Frank And Oak (http://www.frankandoak.com)

Frank And Oak proporciona asesoramiento estilístico para los momentos importantes; es el mejor aliado de los clientes que quieren vestir bien. Gracias al diseño de sus productos y a su experiencia de contenidos digitales centrada en asesorar al cliente, Frank And Oak ha trascendido su papel de minorista y está redefiniendo la experiencia de compra. La marca evoluciona de forma constante, mirando hacia el futuro. Ofrece un diseño de alto nivel y el mejor servicio de atención al consumidor para satisfacer las necesidades de sus clientes. Puedes descubrir la marca Frank And Oak a través de su página web (frankandoak.com), que expide a más de 40 países de todo el mundo, o en una de sus 14 tiendas propias repartidas por Norteamérica.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Desde su sede central en Silicon Valley y sus oficinas en las capitales más importantes de todo el mundo, Centric Software proporciona una plataforma de transformación digital para las marcas más prestigiosas de moda, venta al por menor, calzado, artículos de lujo, material deportivo y bienes de consumo. Centric VIP es una colección de paneles visuales completamente digitales para dispositivos táctiles como iPad, iPhone o las televisiones táctiles de gran tamaño. Centric VIP transforma la toma de decisiones y automatiza la ejecución, reduciendo radicalmente el tiempo de lanzamiento. Su plataforma insignia de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), Centric 8, presta servicios de plan de colecciones, desarrollo de productos, abastecimiento, plan de negocio, calidad y gestión de colecciones, adaptándose a distintos segmentos de la industria de los bienes de consumo. El paquete de Centric SMB para PYMES incluye tecnología innovadora y conocimientos clave del sector adaptados a las pequeñas empresas.

Centric Software ha recibido una gran cantidad de premios de la industria, incluyendo el premio internacional Frost & Sullivan 2012 y 2016 a la Excelencia en la Diferenciación del Producto para PLM de Venta minorista, Moda y Confección. Red Herring incluyó a Centric en su lista Top 100 Global en 2013, 2015 y 2016.

Centric es una marca registrada de Centric Software. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

