COMUNICADO: Informe de soluciones con baja emisión de carbono de The Consumer Goods Forum XXXXXXXXXXXX

The Consumer Goods Forum publica un informe sobre soluciones con baja emisión de

carbono en el sector de los bienes de consumo

Miembros del CGF comparten las mejores prácticas sobre cómo implementar estrategias

empresariales con baja emisión de carbono

The Consumer Goods Forum [http://www.theconsumergoodsforum.com ] ha publicado hoy un informe con ejemplos concretos de cómo el sector de los bienes de consumo implementa soluciones con baja emisión de carbono [http://beta.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2017/12/low-carbon-solutions-sustainable-consumer-goods.pdf ] . Al compartir estas soluciones, se busca distribuir conocimientos esenciales y ejemplos de la vida real para ampliar su uso en toda la industria y ayudar a reducir la huella de carbono del sector. El informe llega justo dos años después de la COP 21 y en coordinación con la cumbre "Un Planeta", donde el presidente de Francia Emmanuel Macron busca pasar del compromiso a la acción y llevar el Acuerdo de París a la economía real.

El sector de los bienes de consumo, formado por fabricantes, transportistas y distribuidores, es uno de los mayores sectores de la actividad económica actual. Presente en nuestra vida cotidiana con productos del hogar y alimentos, representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor.

Desde hace varios años, las empresas del sector prueban y despliegan soluciones relacionadas con la eficiencia energética, las energías renovables y la innovación tecnológica para reducir su huella ambiental. Entre ellas se incluyen:

- Sistemas de iluminación inteligente; - Sistemas de refrigeración y aire acondicionado sostenibles; - Producción de energía renovable en el lugar; - Compra de electricidad verde (garantías de origen, certificados de energía renovable, acuerdos de compra de energía); - Sistemas de optimización de logística; - Uso de combustibles alternativos y refrigerantes naturales.

Estas soluciones pueden lograr la reducción eficaz de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector y, por lo tanto, es necesario implementarlas a gran escala para generar efectos importantes.

Peter Freedman, Director General de The Consumer Goods Forum, señala, "El desafío climático es algo que debemos abordar todos. No podemos continuar hablando sin aplicaciones concretas. Si las temperaturas mundiales siguen aumentando al ritmo actual, la industria del consumo, como todas, se enfrentará a mayores riesgos comerciales. Nuestras empresas miembros están comprometidas con apoyar una actividad comercial responsable desde hace mucho tiempo y me complace verlas liderar el camino, implementando una economía circular con baja emisión de carbono y compartiendo sus experiencias para el beneficio de todos".

Alexandre Bompard, Presidente y Director ejecutivo de Carrefour, que compartió su solución en el informe, añade: "El desafío del cambio climático exige una transición a escala mundial en todos los sectores y todas las cadenas de valor para limitar el calentamiento global entre 1,5grado(s)C y 2grado(s)C. Desde este punto de vista, nuestros competidores también son socios con quienes podemos, y debemos, compartir las soluciones más relevantes. Por consiguiente, el desafío de Carrefour es ampliar la colaboración y apoyar las asociaciones vigentes en esta transición mundial.

Sin embargo, esto solo puede considerarse como un primer paso. Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, vinculadas al suministro de materias primas y a los hábitos de consumo, constituyen la mayor parte de las emisiones del sector. The Consumer Goods Forum reconoce que la colaboración es necesaria en toda la cadena de valor y en los diferentes sectores. Solo con este enfoque intersectorial y colaborativo podrán alcanzarse las metas del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y garantizar por tanto el crecimiento empresarial a largo plazo.

Descargue las soluciones de baja emisión de carbono para un sector de bienes de

consumo sostenible [http://beta.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2017/12/low-carbon-solutions-sustainable-consumer-goods.pdf ]

Acerca de The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum ("CGF [http://www.theconsumergoodsforum.com ]") es una red industrial internacional con espíritu paritario impulsada por sus miembros para alentar la adopción internacional de prácticas y normas en pro de la industria de bienes de consumo en todo el mundo. Reúne a directores ejecutivos y gerentes sénior de unos 400 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otros ramos en 70 países, y refleja la diversidad de la industria en términos de geografía, tamaño, tipo de producto y formato. Las empresas miembros suman ventas que alcanzan los 3,5 mil millones de euros y dan empleo directo a casi 10 millones de personas, además de 90 millones de empleos indirectos calculados a lo largo de la cadena de valor. El Foro se rige por una Junta Directiva, constituida por más de 50 directores ejecutivos de empresas minoristas y fabricantes. Para obtener más información, visite: http://www.theconsumergoodsforum.com.

CONTACTO: Para obtener más información contacte con: Ignacio Gavlian,Director de Sostenibilidad Ambiental, The Consumer Goods Forum,sustainability@theconsumergoodsforum.com; Louise Chester, Oficial deComunicaciones, The Consumer Goods Forum,l.chester@theconsumergoodsforum.com, +33-1-82-00-95-91

