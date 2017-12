330 43

COMUNICADO: Producción de cannabis en la Unión Europea - Spectrum Denmark consigue una licencia de producción

Tras un comunicado con fecha de 5 de diciembre en el que se anunciaban los planes de crear una instalación de 40.000 m[2] en la ciudad danesa de Odense, Spectrum Cannabis Denmark ha emitido una licencia de producción de cannabis a través de Laegemiddelstyrelsen, la Agencia de Medicamentos de Dinamarca. La Ministra de Sanidad de Dinamarca, Ellen Trane Nørbye, anunció hoy la noticia durante la celebración de una rueda de prensa. Spectrum Cannabis Denmark es una asociación entre Danish Cannabis, uno de los principales productores de marihuana de Europa, y Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o "la compañía") .

En lo que respecta al conocimiento de la compañía, esta es la primera licencia de producción federal emitida a un productor de cannabis de Canadá en cualquier parte de la Unión Europea, lo que supone un hito destacado dentro de un mercado emergente. Con este anuncio, Dinamarca se une a los Países Bajos como únicos dos países de Europa con producción de cannabis médico con permiso federal.

Hablando ante los medios locales, la ministra Nørbye comentó: "El cannabis médico tiene un potencial enorme, y mi papel como Ministra de Sanidad es el de ayudar a asegurar que la nueva ley de cannabis médico se convierte en un éxito de cara a los pacientes y para Dinamarca".

El cannabis producido en la instalación de Odense está previsto supere las necesidades del mercado danés, exportándose a otras jurisdicciones legales de la Unión Europea.

"Entrar en Dinamarca fue una elección estratégica para nosotros, ya que sentimos que el país podría avanzar más para establecer unas capacidades de producción federales. Utilizando nuestra experiencia y en colaboración con nuestros excelentes socios locales, Canopy se ha preparado para convertirse en el primer participante ACMPR en crear además productos de cannabis en la Unión Europea", explicó Bruce Linton, presidente y consejero delegado de Canopy Growth. "En 2014 comenzamos con un pequeño grupo de pacientes en Canadá, creciendo rápidamente al ofrecer productos de alta calidad y dedicarnos de forma activa para con la comunidad médica. Buscamos repetir este modelo de éxito en el otro lado del Atlántico y solidificar nuestra posición como líderes mundiales dentro de la industria del cannabis".

Canopy Growth ha estabilizado una selección líder en la industria de genética del cannabis en sus instalaciones canadienses, y enviará una variedad de clones de Spectrum Cannabis a Odense para comenzar con los ciclos de crecimiento en la primavera de 2018, cuanto está previsto que se complete la actualización de invernadero.

La licencia se emite sin condiciones, lo que significa que Spectrum Cannabis Denmark no estará limitada a un tope de producción o limitada a los formatos de producto que puede crear. Los aceites de alta calidad y flores de cannabis seco se producirán en Odense, vendiéndose por medio de la marca Spectrum Cannabis utilizando el sistema de clasificación de variante propio con código de colores de Spectrum.

Al igual que en Canadá, Canopy Growth utilizará su experiencia para dirigirse a la comunidad médica de Dinamarca de cara a asegurarse de que los médicos sean capaces de acceder a información basada en los hechos en relación a la dosis, además de prescribirla a los pacientes adecuados.

La licencia anunciada hoy tiene validez hasta el año 2021.

