COMUNICADO: Supermicro presenta sus revolucionarias soluciones de servidores que ahorran recursos (1)

La nueva arquitectura desagregada abierta posibilita ahorros en recursos, mientras que la innovadora tecnología Battery Backup Power (BBP®) genera importantes ahorros en costes de adquisición inicial, gastos futuros de actualización de hardware y de consumo de energía

SAN JOSE, California, 18 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, ha ampliado hoy su revolucionaria y novedosa arquitectura desagregada abierta de servidores con la que conseguir una mayor eficiencia para los recursos de centros de datos.

Llevando la iniciativa "We Keep IT Green®" al siguiente nivel, los sistemas desagregados con los que ahorrar recursos de Supermicro ya están implantados en diferentes centros de datos de empresas de la lista Fortune 100 y en gran cantidad. Los nuevos sistemas desagregados 6U SuperBlade de Supermicro eliminan la interdependencia entre los principales subsistemas de servidores y permiten una actualización independiente de CPU y memoria, entrada y salida (I/O), espacio de bastidor, almacenamiento, así como de los sistemas de alimentación y refrigeración. Ahora cada componente puede actualizarse en el momento óptimo para maximizar las mejoras generacionales en términos de rendimiento y eficiencia, algo que no era posible esperar con los ciclos de actualización únicos de servidores monolíticos".

Los servidores desagregados que ahorran recursos representan un nuevo tipo de plataforma de computación. Para implantaciones de servidores de envergadura, los sistemas desagregados MicroBlade de Supermicro logran una mejora del 86% en la eficiencia energética y de refrigeración con una infraestructura común, y unos ahorros en gastos de desembolso de capital en hardware del 45 al 65% por cada ciclo de renovación. Supermicro está ampliado el diseño con los nuevos e innovadores módulos Battery Backup Power (BBP®) que pueden reemplazar a los SAI tradicionales. Con los módulos BBP, los centros de datos pueden alcanzar una mejora de entre un 2% y un 10% en la eficiencia energética en comparación con un SAI típico y, lo que es más importante, evitar los apagones relacionados con SAI para así mejorar los costes, el tiempo de actividad, la fiabilidad. Incluso es posible conseguir más ahorros en recursos gracias a los módulos BBP en términos de costes y tiempo para la configuración inicial de centros de datos, la ampliación de los mismos y los tiempos de implementación.

"Nuestra nueva arquitectura desagregada que ahorra recursos permite actualizar los centros de datos a una generación futura de CPU y memoria sin tener que reemplazar recursos de servidores duraderos que ya se han implementado en sus racks", afirma Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Supermicro, un líder en eficiencia energética para sistemas de servidores y computación verde, y que ahora ofrece ahorros adicionales al ampliar la vida útil de los bastidores de servidor, lo cual incluye redes, almacenamiento, ventiladores y sistemas de alimentación. El resultado es un menor consumo energético y menos desperdicio durante los ciclos de renovación tecnológica, lo cual redunda en ahorros de costes y ayuda a preservar cuidar el planeta para las futuras generaciones".

Una compañía de la lista Fortune 50 líder en tecnología ha implementado más de 50.000 servidores 3U/6U MicroBlade desagregados con los que ahorran recursos gracias a una eficacia de uso de la energía (PUE, por sus siglas en inglés) de 1,06, para satisfacer los requisitos avanzados de computación EDA (diseño automatizado) de la compañía. En comparación con un centro de datos tradicional que funciona a 1,49 PUE o más, este nuevo centro de datos mejora la eficiencia energética general en un 88%. Cuando la ampliación se complete con una carga de potencia 35 megavatios para las infraestructuras informáticas, la compañía espera lograr un ahorro de 13,18 millones de dólares por año solo en costes totales de energía para todo el centro de datos.

Los nuevos sistemas 6U SuperBlade, el primero de diferentes diseños desagregados, conjugan funcionalidades de computación, redes y almacenamiento en un bastidor para una configuración de 10 o 14 servidores de hoja, hasta 28 puertos U.2 NVMe o 42 unidades SAS SSD, y hasta cuatro conmutadores de Ethernet de 25G o 10G. Los nodos de servidores de hoja son compatibles con los procesadores escalables duales o simples Intel® Xeon® (hasta 205 vatios por procesador) con 24 ranuras DIMM (servidores de hoja de 2 conectores) y con 12 ranuras DIMM (servidores de hoja de 1 conector) para un máximo rendimiento y eficiencia. Asimismo, esta gama de servidores es compatible con los puertos M.2 NVMe y unidades Intel Optane(TM). Los bastidores utilizan los mismos conmutadores de Ethernet, módulos de gestión de chasis y software que los sistemas SuperBlade en 8U/4U y MicroBlade en 6U/3U para una mayor fiabilidad y un precio más asequible. Los ahorros en recursos se consiguen gracias hasta un 90% menos de uso de cableado con la implantación de los servidores 6U SuperBlade. Su módulo opcional Battery Backup Power (BBP) proporciona la alimentación necesaria para el bastidor en caso de corte o fallo eléctrico. Esto aporta además una mayor fiabilidad al sistema, ya que evita la corrupción o pérdida de datos durante su transmisión debido a un corte eléctrico. También es posible emplear una costosa solución tipo SAI, opcional con el módulo BBP disponible.

El sistema 6U SuperBlade también es un servidor optimizado líder en términos de densidad, lo que proporciona un ahorro adicional de recursos en los centros de datos electrificados. Los nuevos sistemas SuperBlade en 6U, con hasta 98 servidores de hoja con conectores duales o simples y conmutadores de Ethernet de 25G o 100G por rack en 42U, son ideales para un amplio espectro de aplicaciones empresariales, en la nube o de centros de datos para las que la densidad y el rendimiento de computación son una prioridad. Entre dichas aplicaciones se incluyen: simulaciones, CAE, EDA, Inteligencia Artificial (IA), inteligencia de negocio y sistemas ERP / CRM.

Para obtener más información sobre la cartera completa de soluciones desagregadas de Supermicro, visite: https://www.supermicro.com/products/RSD/ [https://www.supermicro.com/products/RSD/].

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones de servidores, almacenamiento y redes de alto rendimiento y elevada eficiencia de Supermicro, visite www.supermicro.com. [http://www.supermicro.com/]

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corp. en los Estados Unidos y otros países.

