COMUNICADO: Finom consigue 37 millones de dólares a medio plazo en la primera plataforma compleja basada en blockchain

TEUFEN, Suiza, December 18, 2017 /PRNewswire/ --

- Finom consigue 37 millones de dólares a medio plazo en la primera plataforma compleja basada en blockchain con asesoramiento de IA

Hasta la fecha, la corporación financiera blockchain Finom AG [http://finom.io?utm_source=release2&utm_medium=wire&utm_campaign=37mln ] ha conseguido 37 millones de dólares de los 101 millones de dólares declarados durante la oferta de valores de tokens. El proyecto libera tokens con valores FIN y de utilidad NOM. Los tokens FIN se ejecutan tras la Regulation D de la U.S. Securities Act de 1933. Sus poseedores podrán recibir dividendos y votar como hacen los accionistas tradicionales. La venta de tokens termina el 30 de diciembre de 2017.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619911/Finom_AG_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/619940/Finom_AG_Token_Sale.jpg )

Finom hace que el mundo de las finanzas esté disponible para todo el mundo por medio del suministro de un ecosistema blockchain con un solo punto de entrada y ayuda IA. Esto servirá para ayudar al sistema a adaptarse a los objetivos de los usuarios y ofrecer soluciones relevantes.

El FIN token es un equivalente digital de las acciones de Finom. Cuando se adquieren tokens de valores, cada inversor consigue una utilidad como bonus en una proporción 1:1. Los NOM tokens se espera que coticen en los cambios de criptodivisas después de la venta de token. El NOM token proporciona descuentos de comisión, junto a los privilegios especiales adjuntos al uso de las tarjetas de banco Finom y del sistema de publicidad Finom.

El ecosistema Finom finalmente se ocupará de todas las operaciones financieras, incluyendo la integración de banca, procesamiento de pagos y del factoring. Finom planea presentar las carteras de criptodivisas con tarjetas de débito enlazadas, lanzadas como banco de criptodivisa con una red de terminales para el año 2020.

Finom [http://finom.io?utm_source=release2&utm_medium=wire&utm_campaign=37mln ] es una corporación financiera blockchain que ha crecido gracias a cinco compañías: Nanopool, TabTrader, Cryptonit [https://www.cryptonit.net ], Cryptal y Beetle.io. Sus servicios ya llegan a un total de 520.000 usuarios.

Descargo de responsabilidad:

Este documento contiene declaraciones que, hasta el punto en el que no sean hechos históricos, constituyen declaraciones de futuro. Estas declaraciones se pueden identificar por el hecho de que no están relacionadas estrictamente con los hechos históricos o actuales y que podrían incluir palabras como "podría", "podrá", "espera", "planea" u otras palabras o expresiones de significado similar. Estas declaraciones de futuro se basan en las expectativas actuales de Finom acerca de los eventos futuros. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir materialmente de los que se podrían anticipar de las declaraciones de futuro. Considerando estas y otras incertidumbres, los lectores no han de confiar en la inclusión de las declaraciones de futuro en este comunicado como representación de Finom y sus planes y objetivos para su consecución, no fiándose en estas declaraciones de futuro. Finom no tiene ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones de futuro, ya sean como resultado de aparición de nueva información, eventos futuros u otros, a no ser que sea necesario por ley.

Contacto: Toma Besedina, responsable de RR.PP. de Finom, pr@finom.io, +79650195246

