COMUNICADO: Ultragenyx y Kyowa Kirin anuncian que burosumab recibe opinión positiva del CHMP (2)

Ultragenyx es una empresa biofarmacéutica de fase clínica comprometida con llevar al mercado productos novedosos para el tratamiento de enfermedades raras y ultra raras, con un enfoque en enfermedades genéticas graves y debilitantes. Fundada en 2010, la empresa ha construido rápidamente una amplia cartera de candidatos de producto con el potencial de tratar enfermedades para las que la necesidad médica es alta, la biología para el tratamiento es clara, y para las que no hay tratamientos aprobados.

La compañía está dirigida por un equipo de gestión experimentado en el desarrollo y comercialización de la terapéutica de enfermedades raras. La estrategia de Ultragenyx se basa en el tiempo y el desarrollo de fármacos asequibles, con el objetivo de ofrecer tratamientos seguros y eficaces a los pacientes con la máxima urgencia.

Para más información sobre Ultragenyx, visite http://www.ultragenyx.com.

Declaraciones prospectivas

Salvo la información histórica contenida aquí, las materias establecidas en este comunicado de prensa, incluyendo declaraciones relativas a las expectativas de Ultragenyx con respecto a futuras interacciones reguladoras, el momento y el éxito de presentar potenciales aprobaciones, las indicaciones potenciales para sus candidatos a productos y planes de sus programas clínicos y los estudios clínicos, son declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones "safe harbor" de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tales declaraciones prospectivas implican considerables riesgos e incertidumbres que podrían hacer que nuestros programas de desarrollo clínico, resultados futuros, rendimiento o logros difieran significativamente de aquellos expresados o implícitos por las declaraciones de futuro. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las incertidumbres inherentes en el proceso de desarrollo clínico de fármacos, como el proceso de aprobación, el calendario de presentaciones normativas y otros asuntos que puedan afectar la suficiencia de efectivo existente, equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo para financiar las operaciones y la disponibilidad o el potencial comercial de nuestros candidatos a fármaco. Ultragenyx no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas. Para una mayor descripción de los riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran de los expresados en estas declaraciones prospectivas, así como los riesgos relacionados con el negocio de Ultragenyx en general, véase el informe trimestral de Ultragenyx en Formulario 10-Q presentado ante la Securities and Exchange Commission el 3 de noviembre de 2017, y sus posteriores informes periódicos presentados con la Securities and Exchange Commission.

