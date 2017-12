330 43

COMUNICADO: Empire State Building y iHeartMedia "hacen sentir la Navidad" con el espectáculo anual de luces y música y Gwen Stefani

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. y iHeartMedia han anunciado hoy que el espectáculo anual navideño de luces y música del Empire State Building (ESB) contará con la presencia de la superestrella mundial Gwen Stefani y su éxito You Make it Feel Like Christmas, la canción que da título al primer disco de música navideña de la artista. El conocido diseñador de iluminación Marc Brickman ha creado el espectáculo, que se estrenará el 19 de diciembre y se sincronizará en directo a diario a las 7 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.) en las estaciones de FM Z100 y 106.7 Lite de iHeartMedia New York hasta el 25 de diciembre.

Gwen Stefani visitó recientemente el Empire State Building para encender las luces durante una ceremonia de iluminación celebrada en el famoso vestíbulo de la Quinta Avenida. El evento dio inicio a "ESB Unwrapped", la celebración de la temporada festiva que incluye impresionantes decoraciones navideñas en las ventanas de la Quinta Avenida del ESB y su vestíbulo art decó, así como apariciones sorpresa por parte de celebridades, un pianista que interpreta una selección de temas navideños favoritos y espectáculos de luces de temática festiva.

"Adoro Nueva York y adoro la Navidad, así que esto es mucho más que un sueño hecho realidad", dijo Gwen Stefani. "No me puedo creer que forme parte del espectáculo de iluminación navideña con una canción que Blake Shelton y yo escribimos juntos, y que va a contar con una coreografía sincronizada con las luces de este increíble y legendario edificio".

"Es indudable que el espectáculo de luces y música de estas fiestas va a ser el mejor hasta la fecha", dijo Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de ESRT. "Cada año esperamos con entusiasmo siete noches en las que el cielo de Nueva York y el espíritu de todas las gentes del mundo se iluminan mientras participamos de lleno en el ajetreo de las fiestas navideñas. Estoy encantado de que este año podamos hacerlo con Gwen Stefani".

Del 19 al 25 de diciembre, los seguidores podrán escuchar el espectáculo navideño de luces y música sintonizando las estaciones de FM Z100 y 106.7 Lite a las 7 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.) o a través del servicio de streaming de las estaciones en directo de iHeartRadio, el servicio de retransmisión de música y radio digital en directo todo en uno de iHeartMedia. La impresionante presentación tendrá lugar a la hora mencionada para el disfrute de los participantes en los festejos y los turistas desde diversos miradores de la ciudad de Nueva York y la zona de los tres estados.

Para participar de la celebración, utilice el hashtag #ESBUnwrapped en los canales de redes sociales. Se publicará un vídeo del espectáculo en su integridad en el canal de YouTube del Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc]) inmediatamente después del evento para que el mundo entero pueda disfrutarlo.

Acerca del Empire State BuildingEl Empire State Building, situado en Midtown Manhattan y propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio más famoso del mundo" con sus 1454 pies de altura (desde la base a la antena). Gracias a sus nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructuras, espacios públicos y servicios, el Empire State Building ha atraído a destacados arrendatarios de entre un diverso abanico de sectores procedentes de todo el mundo. La robusta tecnología de difusión del rascacielos acoge algunas de las principales estaciones de radio FM y televisión del mercado metropolitano de Nueva York. El Empire State Building fue nombrado el edificio favorito de América en una encuesta realizada por el American Institute of Architects, y el observatorio del Empire State Building es una de las atracciones más aclamadas del planeta, siendo el destino turístico número 1 de la región. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com [http://www.empirestatebuilding.com/], www.facebook.com/empirestatebuilding [http://www.facebook.com/empirestatebuilding], @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg [http://www.instagram.com/empirestatebldg], http://weibo.com/empirestatebuilding [http://weibo.com/empirestatebuilding], www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc] o www.pinterest.com/empirestatebldg/ [http://www.pinterest.com/empirestatebldg/].

Acerca de Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. , una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona locales de oficinas y comerciales en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, entre los que se incluye el Empire State Building, el edificio más famoso del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York (Nueva York), la cartera de oficinas y comercial de la empresa abarca 10,1 millones de pies cuadrados de espacio de alquiler, a fecha de sábado, 30 de septiembre de 2017, compuestos de 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 locales de oficinas, incluidas nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield (Connecticut) y dos en el condado de Westchester (Nueva York); y aproximadamente 700.000 pies cuadrados de alquiler en la cartera comercial.

Acerca de iHeartMedia New York iHeartMedia New York es propietaria y opera WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM y WOR-AM. Con más de 250 millones de oyentes en los EE. UU. cada mes y más de 122 millones de seguidores en las redes sociales, iHeartMedia cuenta con un mayor alcance que cualquier otra emisora de radio o televisión de América. Como líder en las conexiones multiplataforma, también ofrece su emisión a 150 mercados locales a través de 858 emisoras de radio de las que es propietaria, además de que el contenido de las emisoras de radio de la compañía se puede escuchar en AM/FM, radio digital en HD, radio por satélite, en Internet desde iHeartRadio.com [http://iheartradio.com/] y en los sitios web de las emisoras de radio de la compañía, en la aplicación móvil de iHeartRadio, en paneles automáticos optimizados, en tabletas, dispositivos ponibles y teléfonos inteligentes, y en consolas de juegos.

iHeartRadio, la plataforma de radio digital de iHeartMedia, es el servicio de audio digital que crece a mayor velocidad en los EE. UU. y ofrece a los usuarios miles de emisoras de radio en directo, emisoras de artistas personalizadas creadas a partir de una única canción o artista relacionado y los mejores podcasts y personalidades. Con más de 1400 millones de descargas, iHeartRadio ha alcanzado los 100 millones de usuarios registrados más rápido que ningún otro servicio de música por radio o digital.

Las plataformas de iHeartMedia incluyen radiodifusión; medios en línea, móviles, digitales y redes sociales; podcasts; personalidades e influenciadores; conciertos y eventos en directo; redifusión, servicios de búsqueda musical y representaciones de medios independientes. iHeartMedia es una división de iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRT). Visite iHeartMedia.com [http://www.iheartmedia.com/] para obtener más información.

