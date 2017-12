330 43

COMUNICADO: Patrick Gaspard ha sido nombrado presidente de Open Society Foundations

El exembajador de Estados Unidos en Sudáfrica dirigirá el trabajo filantrópico internacional

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Open Society Foundations ha anunciado hoy el nombramiento de Patrick Gaspard como presidente, con fecha efectiva a partir del 1 de enero de 2018, y que ha gestionado las operaciones diarias de Foundations desde septiembre.

Gaspard supervisará un presupuesto para el 2018 de más de mil millones de dólares en Open Society Foundations, fundación que respalda los derechos humanos, la justicia y el acceso a la sanidad y a la educación públicas en más de 140 países.

"Estoy encantado de tener a Patrick como líder de Foundations", dijo George Soros, presidente del Consejo de Administración y fundador de Open Society Foundations. "Ha demostrado una gran energía y compromiso para responder a los desafíos a los que nos enfrentamos". Aporta una sólida visión de hacia dónde vamos gracias a un amplio abanico de experiencias, lo que nos convenció tanto a mí como a los miembros del Consejo Internacional de que es perfecto para este puesto".

Gaspard se incorporó a Open Society en enero de 2017 como vicepresidente y trabajó con el presidente saliente Chris Stone para supervisar el trabajo y la defensa del programa; cuando Stone anunció su intención de dimitir a finales de este año, él asumió provisionalmente la función de presidente.

Anteriormente, Gaspard fue embajador de Estados Unidos en Sudáfrica de 2013 a 2016, y, antes de eso, fue director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata de 2011 a 2013, asistente del presidente y director de la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca de 2009 a 2011 y el director de Política Nacional de Obama para América en 2008. Gaspard también ejerció como vicepresidente ejecutivo y director político del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.

"Esta es una misión diferente a las demás", dijo el Sr. Gaspard. "Me honra profundamente que George Soros y el Consejo Internacional me hayan confiado este puesto". Este año me ha aportado una introducción profunda a los desafíos a los que nos enfrentamos, pero también ha reafirmado mi fe en las personas, nuestro personal y los beneficiarios, que trabajan incansablemente para construir un mundo mejor, más justo y más abierto".

Open Society Foundations ayuda a construir democracias dinámicas y tolerantes cuyos gobiernos rindan cuentas y estén abiertos a la participación de todas las personas. Open Society Foundations trabaja con las comunidades locales en más de 140 países para apoyar la justicia y los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la salud y a la educación públicas.

CONTACTO: CONTACTO: Oficina de Comunicaciones,Media@opensocietyfoundations.org, 212-548-0668

Sitio Web: https://www.opensocietyfoundations.org/

