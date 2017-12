330 43

COMUNICADO: El Glasgow City Council concede un contrato de externalización de transformación ICT de 7 años a CGI

LONDRES y GLASGOW, Escocia, December 14, 2017 /PRNewswire/ --

El contrato se ha diseñado para comenzar con un cambio acusado en los servicios digitales de apoyo a los trabajos, formación, innovación y salud para las décadas

venideras

CGI ha sido seleccionada por el Glasgow City Council (GCC) para suministrar servicios de transformación TI que permitan la introducción de servicios digitales integrados para la zona de Glasgow. Esto servirá para disponer de una experiencia digital de ciudadanos mejorada por medio de un agama de servicios de concilio al tiempo que despliega nueva banda ancha de alta velocidad para escuelas y para la comunidad local.

"Se trata de un premio muy importante para CGI, y nos implicará en el despliegue no solo de un estado TI moderno y transformado, sino que también suministrará servicios mejorados para escuelas y para la ciudad de Glasgow a nivel general", afirmó David Fitzpatrick, vicepresidente senior de operaciones de tecnología globales de Reino Unido. "Vamos a proporcionar además la capacidad subyacente de mejorar cómo los residentes se dirigen al concilio y realizan sus transacciones de forma online".

Annemarie O'Donnell, consejera delegada del Glasgow City Council, comentó: "tenemos una oportunidad de rediseñar al completo cómo usar la tecnología de cara a la mejora de las vidas de todos los ciudadanos de Glasgow. Desde el aprendizaje digital de nivel mundial en nuestras escuelas hasta la protección de la salud de los ciudadanos más vulnerables - necesitamos innovar y estamos preparados para integrar las oportunidades de usar la tecnología de forma creativa para su despliegue en la ciudad".

Se trata del tercer contrato de transformación digital destacado de CGI con un gobierno local de Reino Unido en los últimos años, asegurándose que los negocios aumentarán la huella creciente de CGI en Escocia, además de posicionar a CGI como uno de los principales proveedores de servicios TI en Escocia. CGI ya es un empleador destacado en Glasgow, dando empleo a más de 100 personas en su Open Digital Service Centre del edificio Inovo situado en George Street.

La firma además invierte en el desarrollo de unos trabajadores de ciudad capacitados a largo plazo, al proporcionar oportunidades de empleo y formación para las personas locales jóvenes. Se incluye aquí el patrocinio de un programa de grado de la Glasgow Caledonian University, que permite a los estudiantes realizar sus estudios al tiempo que desarrollan su carrera. Los prospectos de trabajo de al menos 700 habitantes de Glasgow se mejorarán por medio del patrocinio de la formación de desarrollo de software para 100 desempleados a largo plazo cada año.

Acerca de CGI Fundada en 1976, CGI Group Inc. es la quinta mayor empresa independiente de tecnologías de información y procesos de negocio del mundo. Con sus cerca de 71.000 profesionales, sirve a miles de clientes globales de oficinas y centros de servicios en América, Europa y Asia-Pacífico ofreciendo una completa gama de servicios que incluyen servicios estratégicos de consultoría en TI y de gestión, integración de sistemas, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, gestión de infraestructuras así como 150 soluciones y servicios propios basados en IP. Con unos ingresos anuales de más de 10.800 millones de dólares canadienses, las acciones de CGI cotizan en TSX (GIB.A) y NYSE (GIB). Página web: http://www.cgi.com .

