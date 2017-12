330 43

COMUNICADO: Friends of Zion Museum Awards:Presidente Trump en la ceremonia en la casa blanca

WASHINGTON, December 13, 2017 /PRNewswire/ --

El Presidente Donald Trump recibió el Friends of Zion Award del Dr. Mike Evans fundador del Friends of Zion Museum en Jerusalén.

El evento contó con la presencia del vicepresidente Pence, los asesores Jared Kushner e Ivanka Trump y líderes religiosos representando a más de 150 millones de cristianos a nivel mundial.

Durante la ceremonia el Dr. Evans declaró que: "Ningún presidente en la historia ha construido una alianza para el Estado de Israel y el pueblo judío y ningún presidente ha defendido valientemente el Estado de Israel en la escena mundial como usted lo ha hecho señor Presidente. El reconocimiento histórico del Presidente Trump de Jerusalén asegurará su lugar en la historia como el primer presidente americano en dar el paso desde la fundación del Estado de Israel en 1948."

La declaración histórica del Presidente Trump sobre Jerusalén toma su lugar como uno de los hitos históricos de Israel desde la declaración de Balfour a la aceptación del Presidente Truman de Israel en la familia de naciones. Estos héroes que se presentan en el Friends of Zion Museum en Jerusalén cuentan historias de los personajes a lo largo de la historia que han estado por el pueblo judío y ayudado a establecer el Estado de Israel. Estos no judíos sionistas están grabados en la historia y millones de personas en todo el mundo han aprendido de su heroísmo gracias al trabajo innovador del Dr. Evans y el Friends of Zion Museum.

El Friends of Zion Award fue otorgado a líderes mundiales como el Presidente George Bush W., el Príncipe Alberto II de Mónaco y el Presidente Rosen Plevneliev, cuarto Presidente de Bulgaria. El Dr. Evans presentó estos premios con el noveno Presidente de Israel el último presidente Shimon Peres, expresidente de Friend of Zion Museum, en honor a su valiente apoyo del Estado de Israel y el pueblo judío.

El Friends of Zion Heritage Center se ha convertido en una de las instituciones centrales en el Estado de Israel que influyen en el mundo y el fortalecimiento de las relaciones de Israel a nivel mundial y fortaleciendo los pilares del Estado de Israel. Además de más de 31 millones de miembros a nivel mundial el Museo ha recibido a más de 100 diplomáticos como el Embajador de EE.UU. David Freedman, el Presidente Rivlin, decenas de miles de líderes cristianos y judíos, superestrellas de la NBA y NFL, principales actores de Hollywood y cantantes y se ha convertido en un sitio de obligada visita en Jerusalén.

Friends of Zion Museum, 20 Yosef Rivlin Street, Jerusalén. Se recomienda hacer reservas para visitar el museo. Sitio Web: http://www.fozmuseum.com, email: reservations@fozhc.com, o tel.: +972-2-532-9400.

