COMUNICADO: La solución de Huawei encabeza la transformación de la red de Hotusa

SHENZHEN, China, 13 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Fundada en 1977 gracias a la iniciativa de un grupo de directores de hoteles de Barcelona, Hotusa ofrece servicios empresariales y de marketing a hoteles independientes. Actualmente, Hotusa trabaja con más de 2500 hoteles de 48 países diferentes. Es el consorcio hotelero más grande de Europa.

El objetivo original de Hotusa era ofrecer una plataforma unificada para pequeños hoteles y grupos que les ayudara a mejorar su competitividad en el mercado internacional. Para crear esta plataforma hotelera se necesitaban sistemas de marketing, agentes, membresías y proveedores unificados.

Para que la operación funcionara en la plataforma, se necesitaba un entorno de red en que todo el mundo pudiera acceder a Internet. De los 2500 hoteles del Grupo Hotusa, algunos no prestaban cobertura wifi, mientras que la que otros ofrecían era muy pobre, lo que generaba una experiencia de usuario insatisfactoria. Estos hoteles recibían quejas de los clientes muy a menudo, lo que deterioraba gravemente su competitividad general. Además, la mala calidad de la red dificultaba alcanzar de manera eficaz el objetivo de Hotusa de tener una plataforma unificada. Para mejorar la experiencia wifi y la satisfacción del cliente, Hotusa decidió actualizar las redes wifi en sus hoteles secundarios.

La mayoría de los hoteles Hotusa utilizaban puntos de acceso (AP, por sus siglas en inglés) internos, mientras que unos pocos utilizaban AP de pared. Normalmente, los AP internos estaban instalados en los pasillos, y las señales wifi tenían que atravesar las paredes, lo que causaba una pérdida de señal considerable. Además, los materiales de aislamiento acústico de los hoteles, como las losas de mármol, atenuaban aún más la señal inalámbrica, lo que daba como resultado un mal rendimiento de la wifi en el interior. Los AP de pared se solían instalar en el interior, y las señales no tenían que atravesar paredes, lo que garantizaba una buena recepción y un buen ancho de banda en la habitación. Sin embargo, esta solución no era compatible con la gestión unificada de los AP. No se podían localizar los fallos de manera rápida en caso de que fallara la red. Además, dado que todas las habitaciones necesitaban instalar un AP, controlar y gestionar tal cantidad de AP resultaba muy difícil para el personal de la red del hotel.

Teniendo en cuenta la alta densidad de habitaciones y la compleja estructura de las paredes de los hoteles Hotusa, Huawei propuso su solución wifi Agile Distributed para tratar los problemas de señal. Con esta solución, se instalan unidades remotas en las habitaciones, lo que facilita una cobertura inalámbrica interior generalizada. Además, solo se necesita controlar un AP central, lo que reduce el número de nodos que hay que controlar en más de un 90% y ahorra en costes de gestión y de instalación de red para Hotusa.

El cortafuegos garantiza a los clientes una experiencia wifi satisfactoria y una protección de seguridad exhaustiva. De manera interna, el cortafuegos asegura los recursos de información del hotel mediante un preciso control de acceso y de defensa ante ataques. Hacia el exterior, el cortafuegos controla sitios web maliciosos para garantizar la seguridad de los clientes cuando acceden a Internet para que puedan disfrutar de un servicio de acceso a Internet seguro y de gran calidad durante su estancia en el hotel.

Tras la actualización a la red wifi de Huawei, los huéspedes en Hotusa pueden conectarse a servicios inalámbricos rápidos, seguros e ininterrumpidos, ya sea en su habitación, en la entrada o en cualquier rincón del hotel. El personal de gestión de red puede controlar, operar y mantener la red unificada fácilmente, y también controlar el rendimiento de los AP, el consumo energético y el uso de los canales en tiempo real, lo que permite localizar fallos rápidamente. La solución wifi Agile Distributed de Huawei ha creado una red de gestión unificada compatible con el objetivo de Hotusa de construir una plataforma de marketing. La solución también garantiza el coste de propiedad más bajo posible y la mayor rentabilidad de inversión en tecnología informática, lo que realza la exitosa transformación de la red de Hotusa.

