COMUNICADO: NTT Resonant anuncia el lanzamiento del juego de rol "RagnaQuest", que ya está disponible en App Store y Google Play

- El nuevo juego de rol japonés ya está aquí -

TOKIO, 8 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- El 7 de diciembre de 2017, NTT Resonant Inc. lanzó el juego de rol "RagnaQuest" en App Store y Google Play en 29 países.

Con RagnaQuest puede sumergirse en una cautivadora historia nórdica llena de aventuras, comedia y valquirias. Pelee junto a cientos de dioses y héroes míticos en batallas en tiempo real, y enfréntese al destino para salvar a los dioses y al mundo.

RagnaQuest, lanzado originalmente en Japón, logró un éxito rotundo con 6 millones de descargas, y ya se puede descargar desde App Store y Google Play.

Acerca de RagnaQuest - ¡Explore un mundo loco a la par que serio! Nunca antes vio a los dioses de esta forma. Descubra una historia de comedia y drama basada en la mitología de todos los rincones del mundo, y encuentre por el camino a cientos de personajes. Forme a su grupo y diríjalo hacia la victoria.

- ¿Qué hace que RagnaQuest sea especial? (1) Fácil de empezar, pero difícil de dejar. Dé órdenes a sus unidades para vencer a sus complejos adversarios. (2) Aprenda sobre sus mitos favoritos desde una perspectiva diferente. Los dioses y héroes míticos aparecen como personajes cautivadores e inolvidables. (3) Sin embargo, no todo es preciosura . Viva una extensa historia de destino y heroísmo que abarca reinos enteros.

- Sistema de batalla basado en la entrada de comandosLas batallas se desarrollan en tiempo real. Cambie sus comandos rápidamente para manejar la situación. Magia poderosa, ataques finales asombrosos, hechizos curativos; todos sus elementos favoritos de los RPG basados en turnos en un sistema de batalla fácil de entender. Muchas unidades tienen sus propios comandos únicos. Derrote a sus enemigos con habilidades divinas como Gungnir, Star Blaze (resplandor estelar) y Tri-Feather (triple pluma).

Historia del juegoEn la tierra de Asgard en la que viven los dioses, el trabajo más popular es el de las valquirias: las doncellas de la guerra que servían bajo las órdenes directas de Odín, el padre de todos. Su personaje llega al Valhalla como una nueva valquiria para aceptar su primera misión. Explore este extenso universo en las ramas del árbol del mundo, Yggdrasil, a la vez que pelea junto a conocidos dioses nórdicos como Freyja, Thor y Loki para detener el Ocaso de los Dioses, el Ragnarok, en esta extraordinaria aventura de fantasía. Agarre su espada y enfréntese al destino para salvar a los dioses y al mundo.

Cómo descargarloBusque RagnaQuest en App Store o en Google Play para descargar el juego. También puede descargar el juego directamente a través de los siguientes enlaces: App Store: https://itunes.apple.com/app/id1308110535?mt=8 [https://itunes.apple.com/app/id1308110535?mt=8]Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ragnaquest.zigzagame [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ragnaquest.zigzagame]

Area: 29 países- Norteamérica: Estados Unidos, Canadá - Europa: Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica, España, Portugal, Suecia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Polonia, Grecia, República Checa, Finlandia, Hungría, Chipre- Oriente Medio: Turquía- Región Asia-Pacífico,: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Indonesia, Tailandia

Precio: descarga GRATUITA(*Compras dentro de la aplicación: p. ej. 0,99 dólares o más, 1,09 euros o más). Este juego ofrece compras opcionales dentro de la aplicación para mejorar aún más la experiencia de juego.

Dispositivos compatibles: - iPhone/iPad (App Store) Este juego está diseñado para ser compatible con dispositivos que utilizan iOS 8.0 o superior. 1) Es posible que algunos dispositivos no puedan ejecutar la aplicación. Los dispositivos que no utilizan iOS 8.0 o superior no son compatibles. Gracias por su comprensión. 2) Este juego ofrece compras opcionales dentro de la aplicación para mejorar aún más la experiencia de juego. 3) iPhone/iPad y App Store son marcas registradas de Apple Inc.

- Dispositivos Android (Google Play) Este juego está diseñado para ser compatible con dispositivos que utilizan Android 4.4 o superior. 1) Es posible que ciertos dispositivos no puedan ejecutar la aplicación. Los dispositivos que no utilizan Android 4.4 o superior no son compatibles. Gracias por su comprensión. 2) Este juego ofrece compras opcionales dentro de la aplicación para mejorar aún más la experiencia de juego. 3) Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.

Acerca de NTT Resonant Inc. NTT Resonant es una filial de propiedad integral de NTT Group, una de las mayores compañías de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) a nivel mundial. NTT Resonant tuvo su origen en el equipo de desarrollo que fue pionero en las búsquedas en Internet en Japón. NTT Resonant, que construyó la base de su negocio dirigiendo el portal de Internet "goo", ha puesto en marcha varios servicios de Internet y sacado partido a los conocimientos prácticos y las nuevas tecnologías de la compañía para ofrecer soluciones a clientes corporativos.

RagnaQuest (C) Clover Lab, Inc. /ZigZaGame, Inc. Todos los derechos reservados.

CONTACTO: CONTACTO: Naoto Narita, Tsutomu Maenishi, relaciones públicasde NTT Resonant Inc., tel.: +81-3-6703-6250, correo electrónico:pr@nttr.co.jp

