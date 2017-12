330 43

COMUNICADO: Andreani: la "nubificación" envuelta en datos inteligentes

SHENZHEN, China, 12 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Andreani Logistics Group, la mayor empresa logística de Argentina, es un líder en planificación informática avanzada, conceptos de construcción y sistemas digitales. Sin embargo, el crecimiento de la compañía desde su fundación en 1945 ha sobrepasado las capacidades de su sistema informático existente. Por suerte, una solución de nube bien planificada ofreció a Andreani una salida.

Desde su comienzo hace más de 70 años, Andreani se ha expandido en cuatro negocios principales que abarcan Argentina y Brasil: logística, productos farmacéuticos, logística postal y bienes inmuebles. Al combinarlos, el crecimiento de servicios resultante causó una presión sobre la infraestructura que no se pudo aliviar a través de los medios habituales: Inversión a ciegas y construcción informática exhaustiva.

Internet + logística

En logística, Andreani es activo en el espacio B2B, al ofrecer soluciones de almacenamiento y distribución como parte de su paquete de logística de extremo a extremo. En la actualidad se ha expandido hacia el reino digital del comercio electrónico y realizado inversiones en tecnologías que mejoran las capacidades de transacción.

Cuando se puso en funcionamiento la plataforma de comercio electrónico de Andreani, se convirtió en la primera plataforma de Argentina de su categoría en ofrecer soluciones de extremo a extremo a sus clientes. Estas soluciones contaban con sistemas de gestión y control para servicios como almacenamiento de productos, empaquetado, gestión de proveedores y entrega puerta a puerta.

Andreani opera ahora diversas sucursales en Argentina, con lo que ha formado una red de distribución de pedidos unificada con el apoyo de un equipo dedicado que desarrolla soluciones de venta en línea y herramientas para optimizar continuamente los procesos, las operaciones de almacenamiento, la preparación de bienes, la entrega y el seguimiento de pedidos.

El alcance de sus servicios incluye la provisión de expertos en el tema a grupos multinacionales, además de soluciones de servicios de comercio electrónico integrales y personalizadas que ayudan a estos grupos a promocionar productos en sus propias plataformas.

Los clientes de Andreani se cuentan por millares e incluyen a grandes nombres como el Banco Santander y Hewlett-Packard.

Sin embargo, sus capacidades informáticas empezaban a no estar a la altura.

Cuatro atascos en el servicio

En primer lugar, Andreani gestiona casi todos sus servidores en plataformas en la nube o en modo alojado. A día de hoy, cuatro operadoras ofrecen servicios para los centros de datos de Andreani, de forma que carece de una plataforma unificada para las operaciones y el mantenimiento (O&M) centralizados.

En segundo lugar, tras el lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico, el creciente tráfico y la falta de escalabilidad en su arquitectura de sistemas hacen que no pueda asignar recursos con flexibilidad para satisfacer los requisitos. Los usuarios tienen dificultades a menudo para iniciar sesión en la plataforma durante las horas de máxima afluencia, la experiencia de usuario no es buena y no se dispone de mecanismos de recuperación en caso de desastre (DR, por sus siglas en inglés).

En tercer lugar, los requisitos en tiempo real requieren de grandes redes dedicadas que permanezcan estables. Sin embargo, el proveedor de servicios en la nube del sistema ERP basado en SAP de Andreani no construyó ningún nodo local, lo que incrementó el retraso de la red para sistemas de aplicación y causó un empeoramiento de la experiencia del usuario.

En cuarto lugar, el sistema principal de almacenamiento de Andreani utiliza la solución Veeam de VMware para la DR remota. No obstante, los costes de construcción del centro de DR son elevados y el centro no garantiza que los servicios se vean ininterrumpidos.

Telefónica Open Cloud al rescate

En octubre de 2016, Huawei y Telefónica Business Solutions lanzaron de forma conjunta los servicios Open Cloud y Cloud Server en Chile, Brasil, y México: una colaboración entre socios para ayudar a "nubificar" los negocios con soluciones informáticas tradicionales de Andreani.

Además de la asistencia técnica tanto para Open Cloud como para Cloud Server, las soluciones de Huawei abarcan software y hardware, como servidores, sistemas de almacenamiento, redes y sistemas operativos en la nube.

Para satisfacer los requisitos de los cuatro negocios de Andreani, Telefónica desarrolló cuatro soluciones específicas para la planificación, la rectificación y para las operaciones y el mantenimiento con seguimiento basadas en las dos soluciones en la nube de la operadora:

Operaciones y mantenimiento:

Formulación de un plan de "nubificación" para migrar los sistemas de aplicaciones existentes a Telefónica Open Cloud y gestionar los centros de datos diseminados en una plataforma de operaciones y mantenimiento unificada.

Infraestructura:

Implementación de servidores en la nube y servicios escalables y flexibles para impulsar la "nubificación" de la infraestructura informática de la plataforma de comercio electrónico de Andreani, facilitando que la plataforma aumente o reduzca su escala con facilidad.

Experiencia de usuario:

Utilización de los recursos de red de Telefónica y las ventajas geográficas para mejorar la experiencia de usuario y las aplicaciones en la nube, así como para construir nodos locales con los que evitar retrasos en la red que afecten a las aplicaciones de servicios de Andreani como SAP DEV y QAS.

Recuperación de desastres:

Implementación de una solución DR basada en PAYU para el almacenamiento fundamental que es estable y económica.

Plan en tres pasos para cambiar al funcionamiento inteligente

Telefónica y Huawei lanzaron de forma conjunta el servicio de nube pública Open Cloud para satisfacer los requisitos de negocio de Andreani, y luego llevaron a cabo el consiguiente plan de "nubificación" personalizado en tres pasos: Nubificar el comercio electrónico, reducir los retrasos de redes SAP, y nubificar el sistema DR para el almacenamiento fundamental.

Actualmente el proyecto se encuentra en la segunda fase.

Hasta la fecha, Andreani puede gestionar de forma centralizada recursos en plataformas en la nube heterogéneas, mejorando así la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento. Al instalar y optimizar una serie completa de soluciones de copia de seguridad y DR incluida la migración, junto con soluciones fiables y de alto rendimiento, Andreani ha reducido el coste total de propiedad (TCO) de su DR.

Telefónica Open Cloud ha dispuesto el camino para que Andreani impulse sus ofertas de servicio para el IoT, la robótica, y la optimización de procesos, acelerando así la transformación digital de la compañía argentina en un líder en logística inteligente.

Hasta la fecha, 197 de las empresas de la lista Fortune Global 500 y 45 de las 100 mejores empresas han elegido a Huawei como su socio para la transformación digital. Para saber más sobre cómo Huawei ayuda a empresas a alcanzar una transformación digital, visite http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campaign=lni17_minisiteen&utm_medium=display&utm_source=all&source=eebghq175148n [http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campaign=lni17_minisiteen&utm_medium=display&utm_source=all&source=eebghq175148n]

CONTACTO: CONTACTO: Qiwei Li, 86-180-2533-9127, liqiwei2@huawei.com

PUBLICIDAD