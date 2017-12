330 43

COMUNICADO: Primera 'Modest Fashion Week' de Dubai con un cierre espectacular

DUBAI, EAU, December 13, 2017 /PRNewswire/ --

Después de las exitosas series en Estambul y Londres, Dubai Modest Fashion Week vio rostros globales de multitud de galardonados diseñadores y VIPs para cautivar a uno de los

movimientos de moda modesta más grande del mundo

La primera Dubai Modest Fashion Week (DMFW) se celebró en Burj Park-Downtown Dubai. El evento de estilo de dos días que tuvo lugar el 8 y 9 de diciembre vio a diseñadores establecidos y emergentes de más de 20 países participar en 40 desfiles, con 50 marcas, talleres y charlas, moda y exposiciones de arte y más de 100 famosos y personas influyentes, reunidos en el famoso Burj Park de la ciudad para mostrar las últimas tendencias de moda. Desde S.E Sheikha Hend Faisal Al Qassemi, las superestrellas árabes Diana Haddad, Hisham El Hajj a la Diva de Bollywood - Gauahar Khan.

DMFW está organizado por Think Fashion (dirigido por Franka Soeria y Ozlem Sahin) y Red Connect (dirigido por Arif Ebrahim).

El evento cuenta con diseñadores increíbles de 5 continentes; Modanisa como el nombre del patrocinador presenta los diseñadores Rasit Bagzibagli, Muslima Wear y Selma Sari. Impresionante espectáculo de Wardah Beauty presenta los famosos diseñadores de moda modesta Safiya Abdallah de Dulce by Safiya, Zaskia Sungkar, Norma Hauri, Ria Miranda y ETU. Ajmal Perfumes presentó la colección lista para llevar de Annah Hariri y trajes de novia por Miss Ayshe. Otros grandes diseñadores son Huw Roman Tokyo (Japón), Fllumae (EE.UU.), Mizaan (Alemania), Yours Truly, (Canadá), Sumayya & SSS (Indonesia), Zeina Ali (Jordania), aere (Malasia), Anotah (Kuwait).

DMFW también cuenta con muchos talentos locales como The College of Fashion and Design presenta a Sara Al Madani, Samah Shublaq, Studio Teh y más. Doris Dorothea presenta un atractivo espectáculo con personas influyentes de todo el mundo - presentando unidad en la diversidad.

También se celebró en DMFW una ceremonia especial de entrega para los ganadores del Emerging Modest Fashion Designer Award por The Modist.

DMFW se celebra en asociación con Emaar, Modanisa (Name Partner), MBM International (Platinum Partner), Dubai Culture (Culture Partner), Dubai Islamic Economy and Development Centre (Supporting Partner), Rewaq Ousha Bint Hussein-Cultural Center (apoyado por), Thomson Reuters (Knowledge Partner), Wardah Beauty (Make-Up Partner), Doris Dorothea (Bag Partner), The College of Fashion and Design Dubai (Education Partner), The Modist (EMFDA Partner), Ajmal Perfumes (Fragrance Partner), OVLAJ (Skin Care Partner), Ijmal (Hair Partner), Bash Ahmad (F&B Partner), The Lipstick Make Up Institute (Silver Partner) y Voss Water (Water Partner).

Para más información visite: http://www.dubaimodestfashionweek.com

Franka Soeria: +905438725969 Ozlem Sahin: +905320598343 Web: http://www.dubaimodestfashionweek.com Email: Info@dubaimodestfashionweek.com

