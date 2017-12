330 43

COMUNICADO: Abierto el concurso CIVIS Media Prize 2018

COLONIA y LEIPZIG, Alemania, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

-- Abierto el concurso CIVIS Media Prize 2018: la fecha de cierre de solicitudes es el 20 de enero de 2018

Una vez más, el CIVIS Media Prize para la Integración y la Diversidad Cultural en Europa honrará a radio, cine, televisión, así como contribuciones de programas de internet, que promueven la convivencia pacífica entre personas de diferentes procedencias geográficas y culturales.

Estamos buscando los mejores programas europeos, videos de la web y sitios web sobre el tema de migración, integración y diversidad cultural. La fecha de cierre de las solicitudes es el 20 de enero de 2018.

El concurso está abierto para los informativos, documentales, comentarios, presentaciones, relatos, largometrajes y dibujos animados (https://www.civismedia.eu/1/medienpreis/conditions-of-participation-2018). Se permiten todos los formatos creativos. Los CIVIS Media Prizes tienen dotación.

Todas las emisoras de radio y TV, así como empresas de producción y proveedores web de la UE y Suiza, son bienvenidos para enviar sus inscripciones a los CIVIS Media Award 2018, así como todas las escuelas de cine y televisión, academias y centros de educación superior de periodismo, comunicación y medios de comunicación. Los residentes de la UE y Suiza interesados están invitados a enviar videos a la web.

Para registrarse para el CIVIS Media Prize 2018:

https://www.civismedia.eu/1/medienpreis/registration-2018

El CIVIS Media Prize es ofrecido por la Association of the Public Broadcasting Corporations in Germany (ARD), representado por Westdeutscher Rundfunk (WDR), junto con la Freudenberg Foundation. La Austrian Broadcasting Corporation (ORF), SRG SSR, RTV Slovenia, Deutsche Welle, Deutschlandradio, PHOENIX, ARTE, 3sat, la German Producers Alliance, Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) y EBU son socios de los medios. Los socios de cooperación son el German Federal Government Commissioner for Integration, la EU Agency for Fundamental Rights (FRA), WDR mediagroup y la German Football Association (DFB).

El CIVIS Media Prize se lleva a cabo bajo el patrocinio del Parlamento Europeo.

Contacto de Medios: CIVIS Media Foundation for Integration and Cultural Diversity Michael Radix Tel.: +49(0)221-2775870 info@civismedia.eu | http://www.civismedia.eu

