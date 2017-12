330 43

COMUNICADO: Cambium Networks gana el premio de responsabilidad social de Best in Biz

Líder de banda ancha inalámbrica reconocido por el programa de premios internacionales de negocios

ROLLING MEADOWS, Illinois, 12 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, [http://www.cambiumnetworks.com/] un proveedor líder internacional de soluciones de redes inalámbricas, ha ganado el segundo premio en la categoría Empresa con mayor responsabilidad social del año de los Premios Best in Biz de 2017 [http://www.bestinbizawards.com/2017-winners] (premios a los mejores negocios).

"Evaluar la categoría de Empresa con Mayor Responsabilidad Social del Año en los Premios Best in Biz de este año ha sido casi imposible. Estas empresas han dejado el listón muy alto en lo que a mejores prácticas en el mundo corporativo se refiere", afirmó Gina Jordan de la Corresponsalía de Tallahassee de WLRN-Miami Herald News, quien evalúa su segundo programa de Premios Best in Biz. "Es difícil elegir un ganador cuando todos lo están haciendo tan bien. Felicidades a los líderes y empleados que están logrando un cambio positivo. Todas las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, harían bien en seguir su ejemplo".

"El compromiso de reciprocidad con la comunidad es un valor esencial clave de la empresa", declaró Atul Bhatnagar, presidente y consejero delegado de Cambium Networks. "Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento mediante este premio. Los empleados de Cambium pueden marcar la diferencia en la vida de otras personas del todo el mundo proporcionando conectividad inalámbrica de banda ancha y apoyando programas educativos y familiares. La ayuda a los demás es un pilar fundamental de nuestra identidad como parte de Cambium Networks".

Entre las actividades recientes realizadas por los empleados de Cambium Networks están:

-- La prestación de ayuda en materia de conectividad tras el Huracán Harvey [http://community.cambiumnetworks.com/t5/Customer-Stories/Helping-Nerds- in-Need-Responding-to-Hurricane-Harvey-with-Tech/m-p/78351#M419]. -- El establecimiento de conexión a Internet en las comunidades menos favorecidas, como la conexión para refugiados en Grecia [http://www.zdnet.com/article/europes-refugee-crisis-how-one-wi-fi-netwo rk-is-offering-a-lifeline-for-lesbos-migrants/] y Chicago [https://www.cambiumnetworks.com/blog/why-we-helped-connect-a-chicago-co mmunity-for-free/]. -- El establecimiento de un sistema de videovigilancia de recursos naturales, incluido el Limpopo Rhino Security Group (grupo de seguridad de rinocerontes de Limpopo o LRSG) [https://www.cambiumnetworks.com/blog/wireless-broadband-can-help-in-the -fight-against-poaching/] de Sudáfrica. -- El montaje y la donación de 50 bicicletas destinadas a estudiantes de primaria de barrios desfavorecidos [https://www.youtube.com/watch?v=vxgKWZ0u5Kg&feature=youtu.be].

Acerca de los Premios Best in Biz

Actualmente en su 7ª edición, los Premios Best in Biz constituyen el único programa de premios empresariales cuya evaluación está a cargo de un panel independiente de miembros de prensa y analistas procedentes de las publicaciones más destacadas. Desde Associated Press a The Wall Street Journal, pasando por Businessweek, CNET, Consumer Affairs, Fast Company, Financial Times, Inc., Forbes, Fortune, Network World, PC Magazine, Reuters, San Francisco Chronicle, USA Today y Wired, entre otras, los Premios Best in Biz son evaluados cada año por los corresponsales y editores famosos más notables de las publicaciones más destacadas. Los Premios Best in Biz Awards son únicos, ya que se trata del único programa independiente de premios empresariales evaluados [http://www.bestinbizawards.com/judging] por miembros de la prensa y analistas del sector. www.bestinbizawards.com/about/ [http://www.bestinbizawards.com/about/]

Acerca de Cambium Networks

Cambium Networks es un proveedor global líder en soluciones de banda ancha inalámbrica que conectan lo que no está conectado: personas, lugares y cosas. Por medio de su amplia cartera de plataformas fiables, escalables y seguras de banda ancha y estrecha inalámbricas, Cambium Networks permite que todos los proveedores de servicios y operadores de redes industriales, empresariales y gubernamentales construyan una conectividad asequible, fiable y con un alto rendimiento. La compañía tiene actualmente más de siete millones de radios implementadas en miles de redes exigentes en más de 150 países. Con sede central en las afueras de Chicago y centros de I+D en los Estados Unidos, Reino Unido e India, Cambium Networks vende sus soluciones a través de un conjunto de distribuidores globales de confianza. www.cambiumnetworks.com [http://www.cambiumnetworks.com/].

Contacto: Sara Black, +1-213-618-1501, sara@bospar.com[mailto:sara@bospar.com]

