COMUNICADO: Jam City firma llega a acuerdo con Warner Bros. Interactive Entertainment para el juego Harry Potter: Hogwarts Mystery

- Jam City firma un acuerdo de licencia con Warner Bros. Interactive Entertainment para Harry Potter: Hogwarts Mystery, un juego de rol narrativo para móvil ubicado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería

Este juego de rol centrado en la historia posibilita que sus aficionados elijan el camino de su propia historia en el papel de un estudiante del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

LOS ANGELES, 12 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Jam City, un estudio de desarrollo de juegos para móvil ubicado en Los Angeles en asociación con Warner Bros. Interactive Entertainment, ha anunciado hoy la celebración de un acuerdo de licencia para crear Harry Potter: Hogwarts Mystery(Harry Potter: El misterio de Hogwarts), el primer juego en el que los jugadores pueden crear su propio personaje y experimentar la vida como estudiante de Hogwarts. El juego se lanzará bajo la nueva marca Portkey Games de Warner Bros. Interactive Entertainment, dedicada a la creación de experiencias de juego inspiradas en la magia y las aventuras del mundo mágico de J.K. Rowling. Rowling's Wizarding World.

"Desarrollar un juego para móvil para una de las mayores y más emblemáticas marcas de la historia supone un gran honor para Jam City", afirmó el Sr. Chris DeWolfe, cofundador y consejero delegado de Jam City. "Como fanáticos de Harry Potter que somos, sentimos un gran respeto por los millones de personas de todo el mundo que llevan más de 20 años siguiendo las historias de Harry Potter. Este juego es un acto de amor para nuestros desarrolladores y artistas, que se dedican a crear la experiencia de entretenimiento y juego más mágica posible para todos los que adoran el mundo mágico de J.K. Rowling". Rowling's Wizarding World."

El nuevo juego permitirá que los aficionados a Harry Potter vivan el sueño de convertirse en estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, creando sus propios personajes y avanzando durante sus años en Hogwarts. A lo largo de la historia, los jugadores participarán en todas las clases y actividades mágicas tanto adoran, como la clase de Defensa contra las Artes Oscuras, Pociones y el Club de Duelo, entre otras. La mayoría de los míticos profesores de la saga de Harry Potter repetirán su papel en el juego.

"Harry Potter: Hogwarts Mystery es una experiencia de juego para móvil inspirada en las hechizantes tradiciones de J.K. Rowling y, para los aficionados, constituirá una emocionante y divertida forma de experimentar el mundo mágico", dijo el Sr. David Haddad, presidente de Warner Bros. Interactive Entertainment. "Trabajar en el juego con Jam City es genial, ya que la empresa cuenta con una acreditada trayectoria a la hora de llevar ricos y preciados mundos para los jugadores del entretenimiento móvil".

"Harry Potter: Hogwarts Mystery Hogwarts Mystery, con licencia de Warner Bros. Interactive Entertainment, estará disponible el próximo año para dispositivos móviles en las tiendas de aplicaciones Apple Store, Android y Amazon. Para obtener más datos sobre Harry Potter: Hogwarts Mystery a medida que se vayan conociendo, y para relacionarse con otros aficionados de Harry Potter mientras llega su lechuza, visite www.facebook.com/HPHogwartsMystery/ [https://www.facebook.com/HPHogwartsMystery/], www.twitter.com/HogwartsMystery [http://www.twitter.com/HogwartsMystery], o consulte más información en www.HarryPotterHogwartsMystery.com/ [http://www.harrypotterhogwartsmystery.com/].

Acerca de Jam City:Jam City es un proveedor global de entretenimiento para móvil que ofrece experiencias de juego social a millones de jugadores de todo el mundo. Fundada en 2010 por los cofundadores de MySpace, Chris DeWolfe y Aber Whitcomb, y el exejecutivo de 20th Century Fox, Josh Yguado, Jam City ha creado juegos populares y de gran éxito como Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy: Another Freakin' Mobile Game, y Marvel Avengers Academy, entre otros títulos. Jam City está a la vanguardia de las empresas que monetizan aplicaciones móviles a escala. Con 500 empleados repartidos entre los estudios de Seattle, San Francisco, San Diego y Buenos Aires, y con sede de Los Angeles, Jam City ha establecido un negocio global impulsado por una creatividad que supone una contribución a la cultura.

Acerca de Warner Bros. Interactive Entertainment:Warner Bros. Interactive Entertainment, una división de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., es uno de los principales editores, desarrolladores, licenciadores y distribuidores internacionales de material de entretenimiento en el espacio interactivo para todas las plataformas, incluidos los juegos para consolas, dispositivos portátiles, móviles y ordenadores, tanto de títulos propios como de terceros.

Acerca de Portkey Games:Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, es una marca de juegos dedicada a crear experiencias de juego inspiradas en la magia y las aventuras del mundo mágico de J.K. Rowling. Rowling's Wizarding world. Estos nuevos juegos permiten que los jugadores exploren, descubran y se sitúen en el centro de su propia aventura en el mundo mágico.

Acerca de la saga de Harry Potter: Harry Potter sigue siendo un fenómeno global. Todos y cada uno de los siete libros escritos por la autora J.K. Rowling han batido récords de ventas. Hasta la fecha, se han vendido más de 450 millones de copias de la saga en todo el mundo y se han traducido a 80 idiomas. A día de hoy, las películas de Harry Potter, producidas por Warner Bros. Pictures, han recaudado más de 7700 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiendo a Harry Potter en la franquicia cinematográfica más taquillera de la historia.

HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY software © 2017 Jam City, Inc. Desarrollado por Jam City. Jam City® y el logotipo de Jam City son marcas registradas y/o no registradas pertenecientes a Jam City, Inc. PORTKEY GAMES © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Derechos de publicación de HARRY POTTER y ANIMALES FANTASTICOS © J.K. Rowling. Rowling. J.K. J.K. ROWLING'S WIZARDING WORLD (EL MUNDO MAGICO DE J.K. ROWLING) es una marca registrada de J.K. Rowling y Warner Bros. Entertainment Inc. Los personajes, nombres y todo lo relacionado con PORTKEY GAMES, HARRY POTTER: HOGWARTS MYSTERY (HARRY POTTER: EL MISTERIO DE HOGWARTS), HARRY POTTER y ANIMALES FANTASTICOS son marcas registradas y propiedad de Warner Bros. Entertainment Inc. Todos los derechos reservados.

