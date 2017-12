330 43

COMUNICADO: Debido a una ruptura en la confianza: BIRKENSTOCK deja los envíos de Amazon en Europa - Finalizan las relaciones empresa

Se ha engañado a los consumidores con productos falsificados ofrecidos a la venta por medio de Amazon Marketplace

BIRKENSTOCK GmbH & Co. KG y sus compañías filiales han finalizado sus relaciones empresariales con Amazon EU S.à.r.l. con efecto a partir del 1 de enero de 2018. En esta fecha, BIRKENSTOCK dejará de realizar envíos directos proporcionados por la filial europea con sede en Luxemburgo del minorista online de Estados Unidos. Esta decisión se aplica en toda la gama de productos de BIRKENSTOCK.

La empresa de propiedad familiar ha puesto una demanda en relación al principal vendedor online minoritas del mundo, ya que han sucedido una serie de violaciones de las normas n la plataforma Marketplace operada por Amazon, y que el operador de la plataforma no ha conseguido prevenir por su propio acuerdo. En diferentes ocasiones, BIRKENSTOCK encontró demandas de productos falsificados de baja calidad que infringían los derechos de marca registrada de BIRKENSTOCK y que confundían a los consumidores en relación a los orígenes de los artículos que estaban disponibles por medio de la plataforma.

Dejando de lado las obligaciones legales en este tema, BIRKENSTOCK opina que una parte integral de las relaciones empresariales de confianza es que, al ser notificado primero como operador en la plataforma Marketplace en esta infracción legal, Amazon debería, por su propio acuerdo, hacer todo lo posible dentro de sus posibilidades para prevenir este tipo de infracciones similares. Hasta ahora, no se ha llevado a cabo declaración de vinculación para con el efecto de que no se ofrecerán más productos BIRKENSTOCK falsificados para la venta a través de la plataforma. En su lugar, se han llevado a cabo violaciones legales de una naturaleza diferente en los últimos meses, y que Amazon no ha prevenido de forma proactiva.

La ruptura de confianza ha llevado a BIRKENSTOCK a finalizar también con sus relaciones empresariales con su vendedor minorista en Europa. En enero de este año, BIRKENSTOCK dejará el suministro en Estados Unidos, que estaba gestionado por medio de Amazon USA, tras una serie de incidentes similares sucedidos allí.

Acerca de BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK es una marca de calzado mundial que destaca por su calidad, función y bienestar a nivel general. Con más de 3.500 empleados, este negocio tradicional familiar, que está en su sexta generación, es además uno de los principales empleadores de la industria del calzado de Alemania. Las raíces históricas de la compañía se pueden trazar hasta el año 1774. BIRKENSTOCK ya utilizaba el término 'plantilla' en los años 30, proporcionando el significado por el que actualmente son conocidas por todos los consumidores del mundo en la actualidad - como sinónimo de comodidad destacada cuando se camina y se está de pie. A principios de los años 70, BIRKENSTOCK se convirtió en un desarrollador de nivel mundial. Fabricadas en Alemania, las sandalias se comercializan en más de 100países de todos los continentes. BIRKENSTOCK además dispone de una gama creciente de calzado cerrado, de calzado para niños y calzado ocupacional, además de productos especializados para vendedores al por menor ortopédicos, calcetines, bolsos y cinturones. En el año 2017, BIRKENSTOCK añadió Sistemas de sueño y cosméticos naturales (BIRKENSTOCK Natural Care) a su cartera de productos. La compañía tiene su sede central sita en Neustadt (Wied). BIRKENSTOCK cuenta con nueve instalaciones en Alemania, en los estados de North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Hesse, Bavaria y Sajonia. La empresa de propiedad familiar realiza además operaciones en sus propias oficinas de ventas sitas en Estados Unidos, Brasil, China, Hong Kong, Japón, Dinamarca, España y Reino Unido.

Birkenstock GmbH & Co. KG Burg Ockenfels, Linz

Más información disponible a través de la página web http://www.birkenstock-group.com La tienda online está disponible en la página web http://www.birkenstock.com

Contacto de prensa: Dirección de contacto: BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied) Jochen Gutzy, responsable de comunicaciones Teléfono: +49-2683-9359-1241 E-mail: jgutzy@birkenstock-group.com

