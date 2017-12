330 43

COMUNICADO: Clearbridge BioMedics amplía la disponibilidad de ClearCell(R) FX1 en las regiones EMEA y APAC

SINGAPUR, 12 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Clearbridge BioMedics anunció hoy que su plataforma ClearCell(®) FX1 está disponible en las regiones de EMEA y APAC para completar su disponibilidad directa en EE.UU. y canales de distribución existentes. Esto se logró gracias a colaboraciones con doce distribuidores nuevos. La plataforma ClearCell(®) FX1 es un sistema automático de biopsia líquida para el enriquecimiento de células tumorales que circulan en la sangre.

Para dar apoyo a sus clientes globales, Clearbridge BioMedics se ha asociado con una red internacional de distribuidores y sus equipos de profesionales cualificados, todos comprometidos con la atención al cliente. Dichos colaboradores son líderes en la industria biotecnológica, puesto que han demostrado un alto nivel de calidad y fiabilidad en sus servicios.

Distribuidor Países ------------ ------ Axon Lab AG Austria, Croacia, República Checa, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, Suiza ----------- --------------------------------------------------------------------------------------- Alamed Bielorrusia, Kazajstán, Rusia ------ ----------------------------- Amplitech Bélgica, Francia --------- ---------------- Kem-En-Tec Nordic A/S Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia --------------------- ------------------------------------- Pisces Scientific Irlanda, Reino Unido ----------------- -------------------- Eskan Teb Asia Irán -------------- ---- SC AVVA Med Scientific SRL Rumanía -------------------------- ------- JCBio Co. Ltd. Corea del Sur -------------- ------------- Dismed S.A. España ----------- ------ Genetech Taiwán -------- ------ IDA Turquía --- ------- Viet Anh Scientific Vietnam ------------------- -------

La plataforma ClearCell(®) FX1 y productos asociados con el mismo se fabrican en Singapur. Con un lanzamiento comercial en 2015, estos productos se instalan en laboratorios de todo el mundo y han permitido la realización de numerosas biopsias líquidas al habilitar el sistema avanzado de enriquecimiento de células tumorales.

"La respuesta entusiasmada de nuestros nuevos colaboradores para llegar a acuerdos comerciales demuestra nuestra confianza mutua en la capacidad de la plataforma ClearCell(®) FX1 para cumplir y exceder las expectativas de los clientes", comentó el Doctor Alfredo Leonardia, director de desarrollo comercial de Clearbridge BioMedics, "Nos alegra facilitar la disponibilidad de nuestros productos a clientes en 26 países nuevos a través de colaboraciones con distribuidores locales de confianza".

Acerca de Clearbridge BioMedicsPte. Ltd.

Clearbridge BioMedics Pte. Ltd. es una compañía de soluciones de diagnóstico de cáncer que desarrolla y fabrica sistemas de biopsia líquida. Clearbridge BioMedics ha ganado numerosos premios y ha obtenido reconocimiento global por su novedosa tecnología de detección de células tumorales circulantes (CTC), la plataforma ClearCell(®) FX1. La plataforma ClearCell(®) FX y su biochip utilizan biopsia líquida pionera, no invasiva para procesar muestras de sangre para enriquecer CTC. El dispositivo permite tener un análisis en tiempo real antes, durante y después del tratamiento, algo que es cada vez más vital en la nueva era de tratamientos de cáncer enfocados. Clearbridge BioMedics recibió la certificación ISO 13485 en 2011 y la plataforma ClearCell(®) FX1 obtuvo la certificación CE IVD en 2015. www.ClearbridgeBioMedics.com [http://www.clearbridgebiomedics.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Chan Yiu Lin, Greener Grass Communications, Móvil:(+65) 9765 5897, correo electrónico media@clearbridgeaccelerator.com

Sitio Web: http://www.ClearbridgeBioMedics.com/

