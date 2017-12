330 43

COMUNICADO: Se publica la primera lista 'Ones To Watch' de los mejores negocios de Europa (1)

LONDRES, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

Se revelan el talento y el éxito en los European Business Awards patrocinados por RSM

Hoy han sido nombrados LOS mejores negocios de 34 países europeos como 'Ones to Watch' por medio de los European Business Awards patrocinados por RSM.

Los 'Ones to Watch' de cada uno de los países están disponibles en la página web http://www.businessawardseurope.com.

Para entrar en una de las listas 'Ones to Watch', las compañías han demostrado unos hitos excepcionales en una de las 12 categorías de los European Business Awards, reflejando los valores principales del programa centrados en la innovación, éxito y ética.

Adrian Tripp, consejero delegado de los European Business Awards, la mayor competición empresarial de Europa, que ya está en su año número 11, afirmó: "Deseábamos crecer dentro de lo que hemos hecho en el pasado, reconociendo de forma más amplia numerosas historias empresariales increíbles de Europa".

Y añadió: "El talento, dedicación e innovación en el centro de estas compañías crea trabajos y oportunidades, y su éxito impulsa la prosperidad de su país. Las listas 'Ones to Watch' establecerán un punto de referencia de éxito dentro de la comunidad empresarial de Europa".

Jean Stephens, consejera delegada de RSM International, la sexta mayor red mundial de firmas independientes de auditoría, impuestos y consultoría, y patrocinador a largo plazo de los premios, destacó: "Entrar dentro de la lista como 'Ones to Watch' supone un hito real. En RSM trabajamos con compañías europeas y de más allá, asesorándoles en todas las áreas de sus negocios, y nos apasiona instar acerca del éxito y de la prosperidad. Deseamos a estas compañías dinámicas todo el éxito en el futuro".

Las compañías dentro de la lista 'Ones to Watch' llegan procedentes de todos los sectores; desde la fabricación a la venta al por menor, de la agricultura a la tecnología, y tienen todos los tamaños; desde empresas que comienzan hasta negocios de miles de millones de euros.

Cada una de las compañías en la lista dispondrá de la oportunidad de competir en una de las 12 categorías de los European Business Awards para convertirse en el National Winner de su país. Si consigue el éxito, formará parte de la gran final que se celebrará en mayo de 2018, donde se anunciarán a los 12 ganadores finalistas europeos. Tendrán además la oportunidad de entrar en la votación pública, dirigida a las personas de todo el mundo, promocionando sus negocios en nuevos mercados y para clientes potenciales.

Categorías de premios para 2017-2018:

1) The RSM Entrepreneur of the Year Award 2) The ELITE Award for Growth Strategy of the Year 3) The Award for Innovation 4) The Award for International Expansion 5) The Social Responsibility and Environmental Awareness Award 6) The New Business of The Year Award 7) The Workplace and People Development Award 8) The Customer and Market Engagement Award 9) The Digital Technology Award 10) The Business of the Year Award with Turnover EUR 0 - 25M 11) The Business of the Year Award with Turnover EUR26M - 150M 12) The Business of the Year Award with Turnover EUR150 +

Los European Business Awards ya están en su 11 año. El año pasado atrajeron a más de 33.000 negocios a la competición de 34 países. Entre sus patrocinadores y socios se incluyen RSM, ELITE, PR Newswire, SDL Managed Translation y Sysdoc. http://www.businessawardseurope.com.

Si desea más información acerca de la competición visite la página web http://www.businessawardseurope.com o llame al (+44) (0) 207 234 3535.

Acerca de los European Business Awards:

El objetivo principal de los European Business Awards es apoyar al desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y de éxito a través de Europa.

El programa de los European Business Awards sirve como comunidad empresarial de Europa de tres formas:

- Celebrar y apoyar el éxito individual y de la organización - Proporcionar y promover ejemplos a seguir para la comunidad empresarial - Se dirige a la comunidad empresarial de Europa para crear un debate acerca de los temas principales

Los European Business Awards ya están en su 11 año. Este año ha atraído a más de 33.000 negocios a la competición de 34 países. Entre sus patrocinadores y socios se incluyen RSM, ELITE, PR Newswire, SDL Managed Translation y Sysdoc. http://www.businessawardseurope.com

Acerca de RSM:

RSM es la sexta mayor red de firmas de consultoría y contabilidad independientes, estando formada por más de 120 países, 800 oficinas y más de 41.200 personas a nivel internacional. Los ingresos totales de la red son de 4.900 millones de dólares estadounidenses.

Como equipo integrado, compartimos las habilidades, visiones y recursos, además de la aproximación centrada en el cliente que se basa en un conocimiento profundo de los negocios de nuestros clientes. Así es como otorgamos poder para hacer que avancen con confianza y consigan su potencial completo.

RSM es el patrocinador líder y campeón empresarial de los European Business Awards, y promociona la excelencia comercial y reconocimiento del brillo empresarial.

RSM es miembro del Forum of Firms, que tiene como objetivo la promoción de los estándares consistentes y de alta calidad de las prácticas financieras y de auditoría en todo el mundo.

RSM es la marca usada por una red de firmas independientes de contabilidad y asesoramiento, cada una de ellas practicando en su propio derecho. RSM International Limited no proporciona así misma ningún servicio de contabilidad y asesoramiento. Las firmas miembro están impulsadas por una visión común de ofrecer servicios profesionales de alta calidad, tanto en los mercados nacionales como en cubrir las necesidades de servicios profesionales internacionales de su base de clientes. http://www.rsm.global

Acerca de ELITE:

ELITE es un programa de servicio completo diseñado para compartir las prácticas recomendadas y aumentar las oportunidades de crecimiento para compañías de rápido crecimiento, con un enfoque en el conocimiento de los mercados de capital. ELITE es un programa innovador basado en formación exclusiva y un modelo de tutoría, apoyado por el acceso a la comunidad empresarial y financiera. Su objetivo es preparar a las compañías para su próxima fase de crecimiento e inversión.

Para más información sobre el programa, las compañías y la lista completa de socios, visite: http://www.elite-growth.com

Acerca de PR Newswire:

PR Newswire es el proveedor global líder de herramientas de RR PP y comunicaciones corporativas que permite a los clientes distribuir noticias y contenido enriquecido. Distribuimos contenido de nuestros clientes en canales tradicionales, digitales y de medios sociales en tiempo real con reporte y supervisión totalmente accionable.

Combinando la mayor red mundial de distribución y optimización de contenido multicanal y multicultural con herramientas y plataformas de flujo de trabajo completas, PR Newswire permite a las empresas del mundo implicarse en las oportunidades allí donde las haya. PR Newswire atiende a decenas de miles de clientes de oficinas en Europa, Oriente Medio, Africa, América y la región de Asia-Pacífico.

