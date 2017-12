330 43

COMUNICADO: Neteera amplía su alcance de mercado y equipo administrativo senior

JERUSALEN, December 12, 2017 /PRNewswire/ --

Neteera Technologies Ltd. [http://www.neteera.com ] anunció la adición de Jason Rudd e Ilya Vatsel dentro del equipo administrativo senior de la compañía, con el fin de proporcionar una riqueza de experiencia y conocimiento dentro de la compañía creciente de tecnología de sensor.

Jason Rudd, vicepresidente de ventas y marketing de Neteera, llega tras trabajar para Mobileye durante 11 años como director senior de fabricante de equipamiento original y de ventas de tipo Tier1. Rudd cuenta con 20 años de experiencia industrial y de automoción en alta tecnología. Las tareas de Jason incluirán la expansión de la base de clientes de Neteera al tiempo que la compañía completa la próxima generación de software de control de signos vitales asociados y de System-on-Chip (SoC) de micro radar de tipo sub-THz de próxima generación que se comercializarán inicialmente dentro de las industrias verticales de automoción y del cuidado de la salud.

Ilya Vatsel, vicepresidente de operaciones e ingeniería de Neteera, se unió a la compañía tras ser empleado de Mobileye durante 8 años, donde trabajó como vicepresidente de operaciones. Vatsel cuenta con más de 18 años de experiencia dentro de la innovación del diseño de productos, ingeniería, operaciones y producción en masa de componentes. La posición de Ilya incluirá operaciones administrativas, de producción de componentes nuevos y mejorados e ingeniería.

Isaac Litman, consejero delegado de Neteera, explicó: "Teniendo en cuenta su habilidad única de capacidades y experiencia, la reciente adición de Ilya y Jason proporciona una nueva dimensión dentro de nuestra capacidad para llegar al mercado y satisfacer las necesidades".

Jason e Ilya están impacientes por trabajar de forma conjunta con el personal de Neteera en Israel y en el extranjero al mismo tiempo que la compañía comienza las actividades de ventas y conjuntas con corporaciones multinacionales en una variedad de industrias.

Acerca de Neteera:

Neteera Technologies Ltd [http://www.neteera.com ]. lleva a cabo el desarrollo de algoritmos y System-on-Chip (SoC) de banda de micro-radar únicos de tipo sub-Terahertz y Terahertz para su uso en una variedad de industrias, incluyendo mercados médicos, de automoción y seguridad. El software propio y de componentes de Neteera permite la detección de una variedad de cosas. La oferta inicial de productos está formada por la detección de signos vitales clave, como ritmo cardíaco, variabilidad del ritmo cardíaco, respiración y pulso en la velocidad de ola. Diversificándose con otros casos de uso se conseguirá la detección de objetos ocultos, además de otros elementos en el campo libre.

Las soluciones de Neteera no necesitan de una a "línea de visión', son agnósticas para con el entorno y no se ven alteradas por materiales como la ropa. Se pueden integrar en otras estructuras, por ejemplo en los asientos de automoción o mobiliario inteligente. La radiación de tipo sub-THz y THz es intrínsecamente segura, direccional, no ionizada y no destructiva, siendo ideal para el abanico de aplicaciones más amplio posible.

Si desea más información contacte con: pr@neteera.com , Rena Riger, +972544540881

