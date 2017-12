330 43

COMUNICADO: Filial polaca de Carl Data recibe beca de la UE para desarrollar Inteligencia Artificial

La filial polaca de Carl Data Solutions Inc. está dando el siguiente salto en el desarrollo de inteligencia artificial (IA) para supervisar la infraestructura crítica de envejecimiento. Esta beca de investigación y desarrollo de 300.000 dólares estadounidenses a través de la Unión Europea va a financiar la exploración en nuevas formas que la recolección de datos y el modelado predictivo pueden mejorar la eficacia y seguridad de la infraestructura de agua.

La investigación se centrará en aprendizaje con máquina basado en IA que hace predicciones continuas sobre cómo los eventos de tormenta pronosticados impactarán en la infraestructura de agua, permitiendo el tiempo necesario para que los trabajadores protejan las ciudades de las inundaciones y otros daños. Se desarrollará un sensor inteligente que mide el flujo utilizando un modelo de aprendizaje con máquina que extrae datos de flujo más precisos que cualquier otro dispositivo disponible en el mercado. Otro foco de la investigación será el sensor de detección de anomalía para mejorar la calidad de los datos recogidos. La IA se formará para saber si un sensor está dando datos incompletos o incorrectos, mejorando la inteligencia operacional para el sistema total.

Carl Data Solutions Poland trabajará estrechamente con el Department of Decision Systems and Robotics de Gdansk University of Technology, coordinando con un equipo de investigación de PhDs e ingenieros que han estado estudiando la infraestructura del agua durante décadas. Piotr Stepinski, responsable de tecnología de Carl Data y un arquitecto en el diseño del proyecto, comentó, "El resultado de este proyecto tiene potencial para permitir a la filial polaca de Carl Data revender esta tecnología innovadora en toda la UE y Norteamérica. Estamos muy contentos de tener apoyo del gobierno e internacional para el desarrollo de estos productos y servicios bajo demanda."

Acerca de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. es una empresa Industrial IoT (IIoT) centrada en la recogida de información de próxima generación, almacenamiento y soluciones de análisis para empresas centradas en los datos. Basándose en sus recientes adquisiciones, Carl ayuda a sus clientes a analizar y comprender todas las formas de datos ambientales a través de una potente plataforma de recogida de datos, control, reportes y herramientas de análisis predictivo.

Carl Data continúa desarrollando aplicaciones para trabajar con nuevos servicios de almacenamiento masivo basado en la nube y herramientas de análisis (Big-Data-as-a-Service (BDaaS) para proporcionar escalabilidad para municipios, servicios públicos y otros verticales de la industria. Estos métodos de recogida y almacenamiento de datos permiten a la empresa construir aplicaciones basadas en Software-as-a-Service (SaaS) inteligente que pueden recoger datos de muchas fuentes diversas y proporcionar la penetración profunda para propósitos de toma de decisiones. Puede encontrar más información en http://www.CarlSolutions.com.

Greg Johnston Presidente, consejero delegado, director Carl Data Solutions Inc.

