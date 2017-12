330 43

COMUNICADO: De una carga a un SVA: el secreto del Wi-Fi comercial gratuito de UniEuro, primer minorista italiano

SHENZHEN, China, 11 diciembre 2017 /PRNewswire/ -- UniEuro es uno de los tres principales minoristas italianos de electrodomésticos y productos digitales. Se ha convertido en una conocida cadena europea de electrodomésticos desde 1967, siguiendo el principio empresarial de "Excelencia y logros". A los consumidores les impresionan sus productos de alta calidad, variedad de la oferta y servicio profesional.

Con el desarrollo de Internet móvil y de los smartphones, todo el mundo espera tener acceso a Internet en todo momento y en cualquier lugar. Según Mobidia, las redes Wi-Fi llevan un 70% del tráfico mundial de datos en smartphones. La proporción llega a un 80% o incluso más en uso en interiores. El servicio Wi-Fi gratuito es indispensable casi en cualquier lugar. Por consiguiente, ofreciendo Wi-Fi gratis, los centros comerciales y supermercados esperan atraer clientes y mejorar la satisfacción con el servicio. Sin embargo, el servicio Wi-Fi gratuito en centros comerciales y supermercados se enfrenta a los siguientes problemas:

-- Planificación no profesional de la red: Sin una herramienta de simulación, o solo con herramientas de simulación 2D, no pueden evitar la interferencia entre los PA de la misma planta o de las plantas vecinas. Hay muchos agujeros en la cobertura Wi-Fi, por lo que el acceso Wi-Fi no consigue la capacidad ni la velocidad de acceso simultáneas previstas. Los STA de los clientes no obtienen nunca las direcciones IP y se desconectan frecuentemente en itinerancia, deteriorando en gran medida la experiencia del cliente. Una planificación de la red poco profesional o inadecuada también puede provocar una ubicación inexacta de los STA. -- No hay rendimiento de la inversión (ROI): Las soluciones Wi-Fi en el sector suelen proporcionar acceso a Internet y simple publicidad del portal, con poco ROI.

Como uno de los tres principales centros comerciales y supermercados de Italia, UniEuro tiene el compromiso de ofrecer a sus clientes un servicio Wi-Fi gratuito, estable y de gran calidad. Por lo tanto, UniEuro necesita una solución Wi-Fi que consiga un 100% de cobertura, eliminando la interferencia de señales entre los PA de la misma planta o de plantas vecinas. Los clientes pueden acceder fácilmente a la red Wi-Fi y disfrutar de Internet a alta velocidad incluso en lugares con mucho público. Además, UniEuro tiene que aprovechar la red Wi-Fi para prestar servicio a la propia empresa. La ubicación exacta de los STA, el modelo de dispositivo y otra información recogida de la red Wi-Fi se integran en una plataforma profesional externa de análisis del sector minorista para el almacenamiento y análisis de datos del cliente. Según el resultado del análisis, UniEuro puede hacer un seguimiento de la eficacia de las estrategias de marketing y de la publicidad. La red Wi-Fi se convierte en una herramienta de marketing integral online-offline, así como en una plataforma abierta que se puede integrar a plataformas profesionales externas de análisis del sector minorista.

La solución Wi-Fi comercial de Huawei para centros comerciales y supermercados ha sido elegida como proveedor de red Wi-Fi para UniEuro tras una búsqueda exhaustiva. Huawei se ganó la confianza de Euro gracias sus PA de alto rendimiento, su herramienta profesional de planificación automática de redes, el motor de localización eSight y su arquitectura abierta.

-- AP5030DN de alto rendimiento de Huawei para interiores soporta la función HD Boost, que permite a los clientes acceder fácilmente a la red Wi-Fi en zonas con mucho público, como centros comerciales y supermercados. -- La herramienta profesional 3D de planificación de redes de Huawei evita los agujeros de cobertura y la interferencia de señales entre PA de la misma planta o plantas vecinas. De esta forma, se optimiza significativamente la experiencia de acceso en centros comerciales y supermercados estableciendo unos cimientos sólidos para la ubicación exacta de STA. -- La solución de Huawei facilita la personalización de la publicidad y el empuje de las páginas personalizables del portal para maximizar el valor de los anuncios de entrada. -- La solución de ubicación inalámbrica eSight PAIRS exclusiva de Huawei implementa una localización exacta de STA por cliente. Los datos de ubicación se trasladan a una plataforma profesional externa de análisis del sector minorista mediante interfaces de programación de aplicaciones (API). La plataforma crea archivos con los datos de ubicación de los clientes, de manera que UniEuro puede conocer las preferencias de los clientes, así como recoger y analizar Big Data. A partir del efecto de la publicidad online y offline, UniEuro puede desarrollar actividades de marketing más eficaces, mejorando enormemente la rentabilidad de los anuncios.

La solución Wi-Fi comercial de Huawei para centros comerciales y supermercados mejora la eficacia de los anuncios y la calidad del marketing. El servicio de Wi-Fi gratuito se convierte en una herramienta de marketing de alta rentabilidad, pasando de ser una carga a un servicio de valor añadido (SVA) para UniEuro.

CONTACTO: CONTACTO: Emily Yu, +86-186-0116-2946, emily.yu@huawei.com

