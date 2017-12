330 43

COMUNICADO: NxStage celebra los trasplantes de riñón recibidos por más de 5000 pacientes sometidos a hemodiálisis domiciliaria (2)

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones denominadas prospectivas, en el sentido de lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Son prospectivas todas las declaraciones contenidas en el presente comunicado que no sean de índole claramente histórica y con objeto de identificarlas se emplean, en general, términos como "anticipar", "creer", "esperar", "estimar", "planear" y expresiones semejantes. Los resultados reales pueden diferir en gran medida de los que indiquen tales declaraciones prospectivas, a resultas de distintos factores de consideración entre los que se cuentan los comentados en la documentación presentada por NxStage ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluido el informe trimestral referido al impreso 10-Q, correspondiente al trimestre que acabó el 30 de septiembre de 2017. Ante la existencia de información nueva o el advenimiento de acontecimientos futuros, o por cualquier otro motivo que sea, NxStage no tiene obligación alguna de poner al día o modificar las declaraciones prospectivas que efectúe y renuncia expresamente a dicha obligación.

Contacto de Medios: Kristen K. Sheppard, Esq. ksheppard@nxstage.com[mailto:ksheppard@nxstage.com]

Referencias:

1. Sistema de datos renales de Estados Unidos. 2015Annual Data Report. Consulta: 26 de mayo de 2017. https://www.usrds.org/2015/view/v2_07.aspx [https://www.usrds.org/2015/view/v2_07.aspx].2. Weinhandl E, Liu J, Gilbertson D, Arneson T, Collins A. Transplant incidence in frequent hemodialysis and matched thrice-weekly hemodialysis patients. Póster presentado en la Reunión Clínica de Primavera de 2012 de la National Kidney Foundation (Fundación Nacional del Riñón).3. Weinhandl ED, Lie J, Gilbertson DT, Arneson TJ, Collins AJ. Survival in daily home hemodialysis and matched thrice-weekly in-center hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2012;33(5):895-904.4. Grupo de Ensayo FHN. In-center hemodialysis six times per week versus three times per week. N Engl J Med. 2010;363(24):2287-2300.5. Culleton BF, Pannier B, Guerin AP, et al. Alterations of left ventricular hypertrophy in and survival of patients receiving hemodialysis. J Am Soc Nephrol. 2001;12(12):2759-2767.6. Jaber BL, Lee Y, Collins AJ, et al. Effect of daily hemodialysis on depressive symptoms and post dialysis recover time: interim report from the FREEDOM (Following Rehabilitation, Economics and Everyday-Dialysis Outcome Measurements) Study. Am J Kidney Dis. 2010;56(3):531-539.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/321808/nxstage_medical__inc__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/321808/nxstage_medical__inc__logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Kristen K. Sheppard, Esq., ksheppard@nxstage.com,+1-978-332-5923

Sitio Web: http://www.nxstage.com/

PUBLICIDAD