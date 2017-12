330 43

COMUNICADO: NxStage celebra los trasplantes de riñón recibidos por más de 5000 pacientes sometidos a hemodiálisis domiciliaria (1)

LAWRENCE, Massachusetts, 11 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- NxStage Medical, Inc [http://www.nxstage.com/]. , una importante empresa de tecnología médica especializada en asistencia sanitaria avanzada para enfermos renales [http://www.nxstage.com/], celebra que se haya alcanzado la cifra de más de 5000 pacientes que han recibido un trasplante de riñón después de someterse a sesiones más frecuentes de hemodiálisis domiciliaria con el NxStage® System One(TM).

https://mma.prnewswire.com/media/321808/nxstage_medical__inc__logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/321808/nxstage_medical__inc__logo.jpg]

"Cuanto más me doy cuenta de lo que han cambiado las cosas para bien, más asombrada me quedo", afirmó María Jiménez, antigua paciente de NxStage. "A mí me cambió la vida pasar de la hemodiálisis hospitalaria a la domiciliaria con el NxStage System One. Poco después de empezar a hacer diálisis en casa más a menudo, noté que me sentía mejor y que tenía más energía. Estoy sumamente agradecida por todo lo que me ha dado la hemodiálisis domiciliaria y sé que por ese tratamiento más frecuente he llegado a donde estoy hoy. Antes de que me hicieran el trasplante en octubre, pasé 4 años sometiéndome a esas sesiones más regulares de hemodiálisis domiciliaria con el System One y me siento como si hubiera revivido, así que estoy orgullosa de sumarme a los otros 5000 pacientes de NxStage que han recibido un trasplante. A NxStage le debo mucho".

Aunque en diálisis el trasplante de riñón suele ser considerado el criterio de referencia, en EE. UU., con el aumento de las listas de espera para la operación, los pacientes tienen que aguardar, de media, en torno a 3,6 años(1). Los enfermos que se someten a sesiones más habituales de hemodiálisis domiciliaria con el NxStage System One reciben un trasplante con una frecuencia un 14% más alta(2). Una mayor frecuencia de hemodiálisis domiciliaria se asocia a un riesgo de fallecimiento un 13% menor que en el caso de la hemodiálisis hospitalaria tradicional(3), una reducción del 11% de la hipertrofia ventricular izquierda, una disminución del esfuerzo al que se ve sometido el corazón(4,5) y una mejora del 87% en el tiempo de recuperación tras la administración del tratamiento(6).

"Lo que les deseamos a todos los enfermos renales es que cada uno de ellos reciba la opción terapéutica que mejor se adapte a sus necesidades concretas y, en muchos casos, eso significa un trasplante de riñón", manifestó Jeff Burbank, fundador y consejero delegado de NxStage Medical, Inc. "Para NxStage es gratificante hasta extremos increíbles celebrar este momento con más de 5000 de nuestros antiguos pacientes y saber que a muchos de ellos ese tratamiento domiciliario más frecuente con el NxStage los ha ayudado en su camino hacia el trasplante. Son momentos como este los que nos recuerdan hasta qué punto les cambiamos la vida a los enfermos".

De los sistemas de hemodiálisis existentes en la actualidad, el NxStage System One es el primero y el único auténticamente portátil que ha sido autorizado en los Estados Unidos para hemodiálisis domiciliaria diurna, con o sin asistente, o nocturna, durante el tiempo de sueño del paciente y su asistente. Su estructura sencilla, concebida pensando en el enfermo, ofrece distintas opciones de tratamiento, entre las que se encuentra una administración más frecuente de las sesiones de hemodiálisis.

Para obtener más información sobre el NxStage o el System One, visite http://www.nxstage.com [http://www.nxstage.com/].

El NxStage System One es un aparato empleado bajo prescripción médica y, como todos los productos sanitarios, conlleva ciertos riesgos. En este sentido, los posibles peligros asociados a la hemodiálisis, en cualquier entorno en que se practique, comprenden, a título indicativo y no limitativo, hipertensión, hipervolemia, hipotensión, patologías cardíacas y complicaciones del acceso vascular. Los productos sanitarios que se emplean en los tratamientos de hemodiálisis pueden suponer otros riesgos añadidos, como la entrada de aire en el torrente sanguíneo y la pérdida de sangre por formación de coágulos o desconexión accidental del juego de tubos que transportan la sangre. Existen otros riesgos que son propios del ámbito domiciliario, ya que el tratamiento se administra en ausencia de personal sanitario y asistencia técnica in situ, por lo que el paciente y la persona que lo acompañe han de tener la formación necesaria sobre lo que deben hacer y cómo pueden solicitar asistencia sanitaria o técnica si es preciso. El enfermo debería hablar con su médico para entender los riesgos y responsabilidades que conllevan la hemodiálisis domiciliaria y/o las sesiones más frecuentes de tratamiento con el NxStage System One; asimismo, ha de tenerse en cuenta que tal vez no todos los pacientes experimenten las mejoras que se han notificado con estos métodos terapéuticos.

Acerca del NxStage System OneEl NxStage System One es, de los sistemas de hemodiálisis existentes en la actualidad, el primero y el único auténticamente portátil que ha sido autorizado de manera expresa por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para hemodiálisis domiciliaria, incluida la nocturna. La sencillez del sistema y sus revolucionarias dimensiones (poco más de 1 pie de altura) están pensadas con miras a ofrecer comodidad de uso en el hogar y para dar al paciente la libertad que necesite para desplazarse llevando consigo su sistema de tratamiento. Combinando este aparato con el sistema de preparación de diálisis NxStage PureFlow(TM) SL, el enfermo puede simplificar todavía más el procedimiento y recurrir al agua normal del grifo para crear líquido de diálisis in situ y de acuerdo con sus necesidades. A diferencia de los sistemas de hemodiálisis convencionales, la familia de productos System One no requiere ningún tipo de infraestructura especial para su funcionamiento; de este modo, y siguiendo las orientaciones de su médico, el paciente puede emplear el NxStage System One, acompañado de una persona formada para ello, donde, como y cuando mejor le convenga, incluso mientras ambos duermen, en casa o durante las vacaciones, y con una frecuencia de tratamiento apropiada para sus necesidades médicas. Además, la plataforma Nx2me Connected Health® de NxStage permite compilar una serie de datos importantes sobre el NxStage System One y el paciente que se pueden visualizar, supervisar y comunicar de manera flexible, lo que ofrece la posibilidad de mejorar la gestión y la fidelización del paciente, así como simplificar la asistencia sanitaria en lugares alternativos. El System One también sirve para dar distintas opciones terapéuticas flexibles en entornos asistenciales más tradicionales, como hospitales y centros de diálisis o de enfermería especializada. La tolerabilidad y las prestaciones del aparato han quedado demostradas con la experiencia que dan más de 14 millones de tratamientos con una cifra superior a los 30.000 pacientes en distintos lugares del mundo. www.nxstage.com [http://www.nxstage.com/].

Acerca de NxStage MedicalNxStage Medical, Inc. es una importante empresa de tecnología médica, con sede en Lawrence, Massachusetts (EE. UU.), que desarrolla, fabrica y comercializa productos innovadores para el tratamiento de la insuficiencia renal terminal o aguda. NxStage ha fundado, además, algunos centros de diálisis que apuestan por la creación de modelos innovadores de prestación asistencial para enfermos de insuficiencia renal terminal. Para obtener más información acerca de NxStage y sus productos y servicios, visite los sitios web de la empresa, www.nxstage.com [http://www.nxstage.com/] y www.nxstagekidneycare.com [http://www.nxstagekidneycare.com/].

(CONTINUA)

PUBLICIDAD