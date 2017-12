330 43

COMUNICADO: Aeroflot es nombrada principal marca de aerolínea del mundo

MOSCU, December 11, 2017 /PRNewswire/ --

Aeroflot ha conseguido el prestigioso premio World's Leading Aviation Brand 2017 durante la celebración de los World Travel Awards, siendo la primera vez que se otorga esta nominación.

Conocidos como los Oscars de la industria del turismo, los World Travel Awards se otorgan cada año a las principales firmas de viajes, hoteles y aerolíneas. Los premios a nivel de país y regionales se llevan a cabo durante el año, seguidos de un evento mundial. Los ganadores se deciden en una votación online que atrae a cientos de miles de profesionales de la industria de los viajes y a millones de viajeros. El principal criterio es la calidad de los productos y el nivel de servicio.

La ceremonia mundial de los WTA se celebró el 10 de diciembre en el prestigioso resort de isla de Vietnam de Phu Quoc.

Aeroflot se hizo con la nominación World's Leading Airline Brand en un campo altamente competitivo, que incluyó a aerolíneas como Emirates.

"Este premio es un gran honor para nosotros, además de un resultado muy merecido", explicó el consejero delegado de Aeroflot, Vitaly Saveliev. "Los World Travel Awards son los Oscars de la industria del turismo, y un triunfo en esta categoría lleva de muchos años de trabajo. En la actualidad, Aeroflot es una de las principales 20 aerolíneas del mundo según las cifras de pasajeros. Disponemos de una categoría 4-Star Airline de Skytrax, y recientemente hemos sido nombrada Five Star Global Airline por la asociación de pasajeros de Estados Unidos, APEX. Es un orgullo haber sido reconocida como principal marca de aviación del mundo. Aeroflot hará todo lo posible por mantener este título para que siga avanzando".

A principios de año, Aeroflot se hizo con dos categorías principales en los galardones regionales de los premios World Travel Awards: Europe's Leading Airline Brand y Europe's Leading Airline - Business Class. Este resultado indica que la destacada aerolínea de Rusia fue capaz de avanzar en los premios mundiales, algo que ninguna otra compañía de Rusia había logrado anteriormente.

En febrero, Aeroflot fue seleccionada la marca de aerolínea más poderosa del mundo según Brand Finance, principal autoridad de valor de marca y estrategia. Aeroflot fue además nombrada marca más ponderosa en Rusia dentro de cualquier sector.

Acerca de Aeroflot

Aeroflot es la aerolínea insignia de Rusia y miembro orgulloso de la alianza mundial de aerolíneas de SkyTeam. Aeroflot y sus socios dan servicio a 1.074 destinos en 177 países de todo el mundo. En 2016, Aeroflot transportó 29 millones de pasajeros (43,4 millones de pasajeros si se considera al Aeroflot Group incluyendo sus filiales).

Aeroflot se convirtió en la primera aerolínea rusa en conseguir la categoría Four Star Airline de Skytrax como reconocimiento de su alta calidad de servicio al cliente. En el año 2017, Aeroflot fue nombrada Best Airline in Eastern Europe por sexta vez consecutiva en los Skytrax World Airline Awards.

En 2017, Aeroflot fue nombrada marca más poderosa de Rusia y marca de aerolínea más fuerte del mundo por la destacada consultora de estrategia y valoración, Brand Finance. Aeroflot fue además nombrada Best Major Airline in Europe según los viajeros de TripAdvisor, siendo reconocida como Favourite International Airline en China en la Flyer Award Ceremony 2017.

Aeroflot opera una de las flotas más jóvenes del mundo con sus 220 aviones. La sede de Aeroflot está en Moscú, en el Sheremetyevo International Airport.

Aeroflot está entre los líderes mundiales en seguridad de aviación, contando con un European Community Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) Index, el principal parámetro de seguridad con reconocimiento mundial, siendo comparable a la de sus similares a nivel mundial.

Como primera aerolínea rusa en entrar en el registro IATA Operational Safety Audit (IOSA), ha renovado su registro por séptima vez en 2017, por lo que Aeroflot ha superado con éxito la IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) y es totalmente compatible con ISO 9001:2015, ISO 14001:2004.

