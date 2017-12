330 43

COMUNICADO: El Empire State Building y Twentieth Century Fox estrenan un nuevo espectáculo de luces al ritmo de música

El primer espectáculo de luces sincronizado con una actuación en vivo de una de las estrellas de "El gran showman" debuta el 9 de diciembre de 2017

NUEVA YORK, 9 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. ha anunciado hoy que el Empire State Building presentará un espectáculo de luces y música coreografiado al ritmo de la canción This is me, escrita por el dúo de compositores Benj Pasek y Justin Paul, ganadores de un Oscar y un Tony (La ciudad de las estrellas: La La Land, Dear Evan Hansen), e incluida en la nueva película El gran showman. El nuevo espectáculo, creado por el conocido diseñador de iluminación, Marc Brickman, se estrenará a las 20:30 (EST) del sábado 9 de diciembre de 2017 durante una recepción privada con las impresionantes vistas del Empire State Building como espectacular telón de fondo. La actriz Keala Settle, que interpreta la canción en la película en su papel como la Mujer Barbuda, cantará This is me en directo mientras el mundialmente famoso Empire State Building ilumina la ciudad de Nueva York a su alrededor.

La actuación será transmitida en directo en la página de Facebook del Empire State Building y otras plataformas de redes sociales. Además, se publicará un vídeo del espectáculo en su integridad en el canal de YouTube del Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc]) inmediatamente después del evento.

"El gran showman cuenta una historia clásica neoyorquina sobre innovación e ingenio, características encarnadas por el Empire State Building", dijo Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de ESRT. "This is me, interpretada por la portentosa vocalista Keala, es el himno perfecto para celebrar la película, así como la naturaleza transcendental del emblemático Empire State Building".

El gran showman es un musical audaz y original que celebra el nacimiento del mundo del espectáculo y la sensación de asombro que sentimos cuando los sueños se hacen realidad. Inspirada por la ambición e imaginación de P. T. Barnum, El gran showman narra la historia de un visionario que surgió de la nada para crear un espectáculo fascinante que se convirtió en un éxito mundial. El gran showman está dirigida por el nuevo y prometedor cineasta, Michael Gracey, incluye canciones de Pasek y Paul, y está protagonizada por la estrella nominada a los Oscar, Hugh Jackman. Michelle Williams, también nominada a los Oscar, Zendaya, Zac Efron y Rebecca Ferguson completan el reparto. La película se estrena en todo el país el día 20 de diciembre de 2017.

Acerca del Empire State BuildingEl Empire State Building, situado en Midtown Manhattan y propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio más famoso del mundo" con sus 1454 pies de altura (desde la base a la antena). Gracias a sus nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructuras, espacios públicos y servicios, el Empire State Building ha atraído a destacados arrendatarios de entre un diverso abanico de sectores procedentes de todo el mundo. La robusta tecnología de difusión del rascacielos da servicio a algunas de las principales emisoras de radio FM y televisión del mercado metropolitano de Nueva York. El Empire State Building fue nombrado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta realizada por el American Institute of Architects, y el observatorio del Empire State Building es una de las atracciones más aclamadas del planeta, siendo el destino turístico número 1 de la región. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com [http://www.empirestatebuilding.com/], www.facebook.com/empirestatebuilding [http://www.facebook.com/empirestatebuilding], @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg [http://www.instagram.com/empirestatebldg], http://weibo.com/empirestatebuilding [http://weibo.com/empirestatebuilding], www.youtube.com/esbnyc [http://www.youtube.com/esbnyc] o www.pinterest.com/empirestatebldg/ [http://www.pinterest.com/empirestatebldg/].

Acerca de Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. , una destacada Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona locales de oficinas y comercios en Manhattan y el gran área metropolitana de Nueva York, incluido el Empire State Building, el edificio más famoso del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York (Nueva York), la cartera de oficinas y comercios de la empresa abarca 10,1 millones de pies cuadrados de espacio de alquiler, a fecha de 30 de septiembre de 2017, compuestos de 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 locales de oficinas, incluidas 9 en Manhattan, 3 en el condado de Fairfield (Connecticut) y 2 en el condado de Westchester (Nueva York); y aproximadamente 700.000 pies cuadrados de alquiler en la cartera comercial.

