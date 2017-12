330 43

COMUNICADO: El Louvre Abu Dhabi mostrará Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci

ABU DHABI, EAU, December 9, 2017 /PRNewswire/ --

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi ha anunciado la adquisición de la obra maestra Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. La obra, considerada como uno de los redescubrimientos artísticos más destacados de los últimos 100 años, se mostrará en el Louvre Abu Dhabi, junto a otra obra maestra de da Vinci, La Belle Ferronnière, que es un préstamo actual del musée du Louvre.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/617496/Salvator_Mundi.jpg )

Pintada por uno de los artistas más grandes y prestigiosos de la historia, Salvator Mundi es una de las menos de 20 pinturas sobrevivientes conocidas del maestro renacentista italiano. Data del año 1500 aproximadamente, y es una obra al óleo en panel que muestra una figura de medio cuerpo de Cristo como Salvador del Mundo, que está frente al espectador, vestido con una toga de flores lapis y carmesí. La figura porta una esfera de cristal en su mano izquierda, al tiempo que alza la mano derecha como bendición.

Su Excelencia Mohamed Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo, destacó: "Estamos encantados de mostrar Salvator Mundi, parte del rico legado de Leonardo da Vinci, en el Louvre Abu Dhabi. Esto está en línea con nuestra ambición de compartir este museo extraordinario con el mundo, y nuestra misión de inspirar a una nueva generación de líderes culturales y pensadores creativos para contribuir de cara a nuestra nación tolerante y de cambio rápido".

Manuel Rabaté, director del Louvre Abu Dhabi, comentó: "La obra maestro de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, encaja a la perfección con la narrativa del Louvre Abu Dhabi, el primer museo universal en derribar las barreras entre las diferentes civilizaciones. Se mostrará junto a nuestra colección creciente, siendo un tesoro excepcional que sin lugar a dudas disfrutarán nuestros visitantes".

El museo además se está preparando para abrir su muestra especial inaugural, From One Louvre to Another: Opening a Museum for Everyone, el 21 de diciembre de 2017. Traza la historia del musée du Louvre en París durante el Siglo XVIII.Se divide en tres secciones, la muestra se centrará en las colecciones reales de Versailles bajo el Rey Louis XIV; la residencia de la Academia y los Salones en el Louvre, convertidos en un palacio para los artistas; además de la creación final del musée du Louvre. La muestra contará aproximadamente con 150 pinturas destacadas, esculturas, artes decorativas y otras piezas, principalmente de las colecciones del musée du Louvre, pero también del Château de Versailles.

El Louvre Abu Dhabi incluye 6.000 metros cuadrados de galerías, muestras un Children's Museum para visitantes de entre 6 y 12 años, un centro de investigación, un restaurante, una boutique y un café. La 'ciudad del museo' (madina árabe), del arquitecto Jean Nouvel, está bajo una cúpula de 180 metros, firmada por cerca de 8.000 estrellas de metal únicas establecidas en un complejo con forma geométrica. Se puede caminar en sus pasadizos con vistas al mar por debajo de la cúpula al tiempo que la luz solar se filtra a través, creando un movimiento de 'lluvia de luz', que recuerda el solapamiento de las palmeras en los oasis de los EAU y en los souqs tradicionales.

ACERCA DEL DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM

El Departamento de Cultura y Turismo (DCT) conserva y promociona la herencia y cultura del emirato de Abu Dhabi, y lo actualiza como desarrollo de un destino de nivel mundial sostenible diferenciado, que enriquece las vidas de los visitantes y residentes. El departamento impulsa el sector del turismo del emirato, comercializando el destino a nivel internacional por medio de una amplia gama de actividades destinadas a atraer a los visitantes y sus inversiones. Sus políticas, planes y programas relacionados con la preservación de la herencia y cultura incluyen la protección arqueológica y sitios históricos, además del desarrollo de museos, entre los que se incluyen el Louvre Abu Dhabi, el Zayed National Museum y el Guggenheim Abu Dhabi. El DCT apoya las actividades intelectuales y artísticas y eventos culturales para nutrir un entorno cultural rico y honrar la herencia del emirato. Su papel principal es el de crear una sinergia en el desarrollo del destino por medio de una coordinación cercana con su base de accionistas de amplio espectro.

ACERCA DEL LOUVRE ABU DHABI

El Louvre Abu Dhabi [http://www.louvreabudhabi.ae ] es un museo universal sito en la Saadiyat Island [http://www.saadiyatculturaldistrict.ae ] que muestra arte y artefactos de tiempos antiguos hasta la actualidad con el fin de celebrar un intercambio cultural y diversidad. Diseñado por medio del arquitecto francés Jean Nouvel, el museo representa una madina árabe (ciudad) con sus 23 galerías permanentes, espacio de muestra temporal, el Children's Museum, auditorio, restaurantes, venta al por menor y un centro de investigación. Rodeado por el mar, los visitantes podrán caminar por los paseos aledaños a la impresionante cúpula del museo. Pueden experimentar la encantadora 'lluvia de luz' de Nouvel, inspirada por las sombras del solapamiento de las palmeras de los preciados oasis de los EAU donde los viajeros una vez cruzaron sus caminos.

Las obras de arte que se muestran tienen su origen de las civilizaciones de todo el mundo. Se han recolectado por medio de temas universales destacados y de influencias similares. Esto supone la salida de numerosos museos occidentales tradicionales que claramente separan los objetos de diferentes civilizaciones. Los temas del Louvre Abu Dhabi incluyen: los retratos del poder; la representación de lo divino; la exploración de tierras desconocidas y el amanecer de la globalización. El Louvre Abu Dhabi ha adquirido más de 620 objetos hasta la fecha, incluyendo obras individuales, series y colecciones. Algunas de estas se mostrarán junto a 300 trabajos prestados procedentes de 13 destacadas instituciones de Francia.

El Louvre Abu Dhabi nació de un acuerdo entre los gobiernos de Abu Dhabi y Francia en 2007. El acuerdo estipula que el nombre del Louvre es un préstamo durante un periodo de 30 años; las obras de arte de las instituciones francesas son para 10 años en una ase descendiente al tiempo que crece la colección permanente; y la programación de las muestras temporales son para 15 años.

Si desea más información acerca de la muestra: press@louvreabudhabi.ae

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/617496/Salvator_Mundi.jpg

CONTACTO: Dernagh O'leary - +971 504438577

PUBLICIDAD