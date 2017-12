330 43

COMUNICADO: Swissquote y el Manchester United desvelan el video "Wins Are Decisions"

La nueva campaña de publicidad de Swissquote cuenta con los jugadores del Manchester United en un video inspiracional que usa la cronología inversa original del método de contar historias.

Swissquote, principal banco online de Suiza, ha lanzado hoy una nueva campaña de publicidad centrada en el video titulado "Wins Are Decisions", producido a través de su asociación con el Manchester United.

Si desea ver el comunicado multimedia haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8228751-swissquote-unveil-wins-are-decisions

El video de 90 segundos cuenta con los jugadores del primer equipo del United, Marcus Rashford, David de Gea y Henrikh Mkhitaryan. Comienza con un gol espectacular de Rashford, para a continuación ir hacia atrás en ese momento. Cuenta la historia de forma inversa, volviendo a las decisiones que pueden llevar a los jugadores a ese punto en el tiempo.

Marc Bürki, consejero delegado de Swissquote, comentó: "Queríamos mejorar nuestra asociación con el Manchester United para crear un video inspirador que mostrase la importancia de la toma de decisiones. Otorgar poder a los comerciantes privados para tomar las decisiones adecuadas siempre ha sido una parte esencial de los negocios de Swissquote".

Vea el video aquí: https://youtu.be/AH6U-VD-G6A

Haga clic aquí si quiere saber más sobre la historia: http://swissquote.com/wins [https://mailtrack.io/trace/link/1ce0c43cf031697b0b4c7a2832c00f699d0e5c7b?url=http%3A%2F%2Fswissquote.com%2Fwins&userId=212126&signature=46e293c13c1b86c7 ]

Página web de Swissquote: http://www.swissquote.com

Swissquote - Líder suizo en banca online

Como principal proveedor de servicios financieros online, Swissquote ofrece soluciones innovadoras y herramientas de análisis para cumplir con una amplia gama de demandas y necesidades de sus clientes. Además de varios servicios de comercialización online, la plataforma sencilla de usar proporciona también soluciones para eForex, banca ePrivate y eMortgage. Aparte de su servicio de bajo coste para clientes privados, Swissquote ofrece además servicios especializados para gestores de activos independientes y clientes empresariales. Swissquote Bank Ltd cuenta con una licencia de banca emitida por medio de su autoridad supervisora, la Swiss Federal Financial Market Supervisory Authority (FINMA), siendo miembro de la Swiss Bankers Association. Su compañía pariente, Swissquote Group Holding Ltd, cotiza en la Bolsa Suiza SIX (símbolo: SQN).

