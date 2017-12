330 43

COMUNICADO: CZUR, líder en la revolución de oficinas inteligentes, presenta el escáner para libros inteligente ET16 Plus

SHENZHEN, China, 8 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- CZUR TECH CO., LTD., un fabricante de escáneres para libros en rápido crecimiento que se dedica a ofrecer dispositivos de oficina inteligentes que incluyan las tecnologías más punteras acompañadas de un toque humano, ha anunciado ésta semana el lanzamiento de ET16 Plus, un escáner para libros inteligente nuevo y mejorado que ofrece la innovadora iluminación lateral 'Side Lights'. Con una iluminación superior y mayor velocidad de procesamiento, el ET16 Plus ofrece un mejor rendimiento y mayor eficiencia de escaneo para los usuarios particulares e industriales.

http://mma.prnewswire.com/media/616852/CZUR_ET16_Plus.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/616852/CZUR_ET16_Plus.jpg]

Nuevas 'Side Lights' y guantes para dedos mejoran notablemente el escaneo de libros

Incorporando la innovadora iluminación lateral 'Side Lights', el ET16 Plus tiene la capacidad de revelar el documento entero para un escaneo equilibrado y de precisión, eliminando al mismo tiempo el reflejo del papel brillante, por ejemplo en certificados, revistas y documentos plastificados. Por lo tanto, el ET16 Plus puede escanear una gran variedad de documentos, mejorando notablemente la experiencia de escaneo. Los guantes para dedos especializados han sido optimizados para poder eliminar las huellas digitales con más precisión. Además, al actualizar y optimizar su software de procesamiento de imágenes, CZUR convierte al escaneo en una tarea más eficiente e inteligente. Los clientes podrán también beneficiarse de la mayor velocidad de procesamiento del ET16 Plus.

CZUR populariza a los escáneres para libros en miles de oficinas y hogares

A diferencia de los sistemas tradicionales de escaneo para libros, que son engorrosos y de lento procesamiento, CZUR ha innovado con un escáner de escritorio inteligente y ligero de alta velocidad (1,5 segundos por página doble). Con su tecnología 'Flattening Curve', que es la primer tecnología para aplanar automáticamente las páginas curvas ofrecida en la industria, su iluminación lateral para escanear documentos brillantes, y el software gratuito de escaneo de libros que le acompaña y que ofrece funciones de corrección de inclinación, recorte, eliminación de huellas digitales, y operaciones por lotes, podrán satisfacer a una amplia variedad de exigencias de escaneo, tanto en casa como en la oficina.

Además, CZUR expandirá la popularidad de los escáneres para libros en las oficinas y hogares gracias a su compacto diseño, facilidad de uso y precio asequible. Sencillamente coloque el escáner sobre la mesa, y podrá digitalizar cualquier libro en cualquier momento, proteger documentos valiosos y crear una biblioteca o archivo digital.

CZUR ha lanzado el ET16 Plus en los sitios de Amazon.DE y Amazon.FR (el 2 de Diciembre). Se estima que el ET16 Plus estará disponible en Amazon.com a finales de Diciembre.

DE: https://www.amazon.de/dp/B01H2YCN24 [https://www.amazon.de/dp/B01H2YCN24]FR: https://www.amazon.fr/dp/B01H2YCN24 [https://www.amazon.fr/dp/B01H2YCN24]

Acerca de CZUR

CZUR, una compañía mundial de alta tecnología que fue fundada en el 2013, se especializa en soluciones de digitalización y archivado. CZUR tiene el objetivo de crear dispositivos inteligentes para oficinas a fin de mejorar fundamentalmente la eficiencia laboral en entornos de oficina y hogar.

Para más información, visite: http://www.czur.com [http://www.czur.com/] y Página de Facebook [https://www.facebook.com/czurtech].

Contacto para medios

Catherine WangTEL: +86-755-2397-4826Email: Catherine@czur.com[mailto:Catherine@czur.com]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/616852/CZUR_ET16_Plus.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/616852/CZUR_ET16_Plus.jpg]

