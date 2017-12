330 43

COMUNICADO: Los SoC de MediaTek están optimizados y listos para Android Oreo (Go edition)

Google y MediaTek colaboran para ofrecer un mejor rendimiento en los teléfonos de gama básica

HSINCHU, Taiwán, 7 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- MediaTek Inc. ha anunciado hoy que es un colaborador en calidad de sistema en chip (SoC) para suministrar el software de Android(TM) Oreo (Go edition) de Google a los fabricantes de teléfonos móviles y que, tras una intensa colaboración con Google, sus SoC MT6739, MT6737 y MT6580, entre otros, ahora cuentan con paquetes de soporte de placas disponibles para Android Oreo (Go edition). Google colaboró con MediaTek para garantizar que Android Oreo (Go edition) funcione correctamente en su línea de procesadores, lo que habilita un mecanismo más rápido de puesta en el mercado para los fabricantes de dispositivos y garantiza un teléfono inteligente con sistema Android de calidad, seguro y asequible para dispositivos con una memoria de entre 512 MB y 1 GB. Se trata de una de las primeras veces que los SoC de gama básica están listos para su uso poco después de que la última versión de Android, en este caso Android 8.1 Oreo, se haya lanzado para el proyecto de Android de código abierto.

Con Android Oreo (Go edition), Google ha optimizado su plataforma de OS, aplicaciones propias y la tienda Google Play(TM) para mejorar las capacidades de los dispositivos de gama básica. El principal problema que presentan estos dispositivos es su limitada capacidad de procesamiento y almacenamiento. Android Oreo (Go edition) está diseñado no solo para hacer frente a estas cuestiones, sino para garantizar que todos los dispositivos sean seguros y que los usuarios puedan controlar mejor el uso de datos.

Android Oreo (Go edition) aprovecha el ecosistema existente de la tienda Google Play para ofrecer aplicaciones adaptadas a dispositivos con poca memoria. Esto mejora la experiencia del usuario y es compatible con dispositivos con una memoria de entre 512 MB y 1 GB, lo que supone un gran ahorro en la lista de materiales (BOM, por sus siglas en inglés), gracias al cual los fabricantes pueden ofrecer mejores opciones a los 400 millones de usuarios que adquieren teléfonos de gama básica todos los años.

"Los dispositivos de gama básica son la puerta de entrada a Internet para muchas personas y queremos asegurarnos de que todos disfruten de su experiencia durante el uso de sus dispositivos", afirmó el Sr. Sameer Samat, vicepresidente de Gestión de Productos de Android y Google Play. "Nos emociona que Android Oreo (Go edition) mejore de forma considerable el almacenamiento, el rendimiento, la gestión de datos y la seguridad".

"El anuncio realizado hoy aprovecha nuestro trabajo actual con Google, incluida nuestra reciente colaboración en GMS Express de Google para acelerar el proceso de certificación", apuntó TL Lee, director general de la unidad de negocio de Comunicación Inalámbrica de MediaTek. "Con Android Oreo (Go edition), nos asociamos con Google para hacer frente a los desafíos de rendimiento de los teléfonos con poca memoria, mejorando así la experiencia de los usuarios de dispositivos de gama básica de mercados clave de India, Oriente Medio y Africa, Latinoamérica y el sudeste de Asia".

Android Oreo (Go edition) utiliza los aclamados conjuntos de chips y referencias integrales llave en mano de MediaTek, diseñados específicamente para reducir el tiempo de desarrollo del producto y las pruebas de conformidad. Existe una amplia gama de SoC de MediaTek compatibles con Android Oreo (Go edition), incluidos los MT6739 y MT6737 para dispositivos 4G, además del MT6580 para dispositivos 3G. lo que ofrece a los fabricantes los recursos que necesitan para desarrollar dispositivos para niveles de precios y mercados específicos.

Los teléfonos Android Oreo (Go edition) con tecnología MediaTek saldrán a la venta en todo el mundo en el primer trimestre de 2018.

Para obtener más información sobre el programa, consulte: https://www.android.com/versions/oreo-8-0/go-edition/ [https://www.android.com/versions/oreo-8-0/go-edition/]

*Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.

