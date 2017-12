330 43

COMUNICADO: Carl Data Solutions: desarrollo de tecnología IIoT BlockChain

VANCOUVER, British Columbia, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

-- Carl Data Solutions firma una Carta de Intención para la adquisición de hardware de minería de criptomoneda y asociación para el desarrollo de tecnología IIoT BlockChain

Carl Data Solutions Inc. (la "Compañía"), ha entrado en una carta de intención (la "Carta de Intención") para adquirir hardware de minería de criptomoneda de Connected Fintech Inc. ("Connected") y asociarse con Connected en relación con el desarrollo conjunto del primero de su clase de tecnología IIoT BlockChain para integración en el motor de aprendizaje de Carl Data, análisis predictivo y métricas operacionales para hardware de minería de criptomoneda.

Greg Johnston, director general y consejero delegado de Carl Data, dijo, "De acuerdo con nuestro plan de negocio para adquirir nuevos productos y servicios, nuestra asociación con Connected Fintech Inc. nos permitirá desarrollar el primer IIoT BlockChain. La tecnología nos permitirá construir en contabilidad, transparencia y seguridad en las transacciones de datos de varios dispositivos de medición. Estamos muy emocionados de introducir esta nueva tecnología en el espacio IIoT y saber que va a ser de tremendo valor para nuestros clientes y todos los consumidores de datos de control ambiental."

Jiang (Jay) Yu, director general y consejero delegado de Connected Fintech Inc., declaró, "Me emociona colaborar con Carl Data Solutions para construir la infraestructura para su instalación de minería de criptomoneda. También planeamos desarrollar tecnología IIoT BlockChain para Carl, un vertical dentro del espacio de criptomoneda y BlockChain en el que no muchos se están centrando. Tener un socio como Carl, una compañía de big data que cuenta con la infraestructura y capacidad de dar sentido a este sector de cada vez más rápido crecimiento en fintech."

Con respecto a la adquisición propuesta de equipos de minería de criptomoneda de la compañía, la compañía ha acordado pagar a Connected 250.000 dólares y emitir a Connected hasta 2.000.000 acciones comunes en el capital de la empresa (cada una, una "Acción"), sujeto a los siguientes hitos: (i) 1.000.000 acciones que se lanzarán a la firma de un acuerdo definitivo; (ii) 500.000 acciones para ser lanzadas cuando las instalaciones e infraestructura de la compañía sean totalmente compatibles con los mineros de datos de criptomoneda; y (iii) 500.000 acciones para ser lanzadas después de la instalación final de hardware de minería de criptomoneda de Connected. En relación con la asociación de desarrollo de tecnología propuesta entre la empresa y Connected, la compañía ha acordado pagar a Connected una retención de 4.000 dólares por mes y otorgará un royalty del 15% sobre ingresos brutos de la compañía generado por actividades de minería de criptomoneda por un término inicial de un año.

La Carta de Intención contempla que se llegará a un acuerdo definitivo para el 2 de enero de 2018.

Acerca de Connected Fintech Inc.

Connected Fintech Inc. con oficinas en Vancouver B.C. y Wall Street N.Y.C, es una empresa diversificada de tecnología financiera enfocada en los sectores de más rápido crecimiento de Criptomoneda, tecnología BlockChain, soluciones de pago, inteligencia de datos, Internet Industrial de las Cosas (IIoT), Inteligencia Artificial (IA), aprendizaje con máquina y análisis predictivo.

Connected Fintech Inc. planea adquirir sus propios bienes inmuebles y tierras para el desarrollo de instalaciones a gran escala de minería de criptomoneda en Canadá y Estados Unidos. El lanzamiento mundial de cajeros automáticos Connectedcoin, que ofrecen funcionalidad bi-direccional, permiten tanto la compra de criptomonedas, así como redención de dinero en efectivo. Connected Fintech Inc. ofrece a los profesionales técnicos en Hardware y Software crear instalaciones e infraestructuras de minería de datos de criptomoneda. La empresa está creando una cartera de propiedad intelectual (PI) en el espacio de Internet Industrial de las Cosas (IIoT), soluciones de pago, criptomoneda y tecnologías BlockChain. http://www.ConnectedFintech.com

Acerca de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. es una empresa Industrial IoT (IIoT) centrada en la recogida de información de próxima generación, almacenamiento y soluciones de análisis para empresas centradas en los datos. Basándose en sus recientes adquisiciones, Carl ayuda a sus clientes a analizar y comprender todas las formas de datos ambientales a través de una potente plataforma de recogida de datos, control, reportes y herramientas de análisis predictivo.

Carl Data continúa desarrollando aplicaciones para trabajar con nuevos servicios de almacenamiento masivo basado en la nube y herramientas de análisis (Big-Data-as-a-Service (BDaaS) para proporcionar escalabilidad para municipios, servicios públicos y otros verticales de la industria. Estos métodos de recogida y almacenamiento de datos permiten a la empresa construir aplicaciones basadas en Software-as-a-Service (SaaS) inteligente que pueden recoger datos de muchas fuentes diversas y proporcionar la penetración profunda para propósitos de toma de decisiones. Puede encontrar más información en http://www.CarlSolutions.com.

En nombre de la Junta Directiva:

Greg Johnston Presidente, consejero delegado, director Carl Data Solutions Inc.

La Canadian Securities Exchange (operado por CNSX Markets Inc.) no aprobó ni desaprobó el contenido de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones de este comunicado de prensa relacionadas con la oferta y los valores litigio comercializables son declaraciones a futuro y son prospectivas de naturaleza. Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en las expectativas actuales y proyecciones sobre sucesos futuros y por lo tanto están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Estas afirmaciones generalmente pueden identificarse por el uso de las palabras tales como "podría", "debería", "podrá", "intención", "estimar", "planear", "anticipar", "esperar", "creer" o "continuar", o el negativo o variaciones similares. Las declaraciones en este comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre la propuesta de adquisición de hardware de minería de criptomoneda por la compañía y los términos esperados de tal adquisición, la asociación propuesta de la compañía con Connected y la términos esperados de tal asociación, celebración de un acuerdo definitivo y la línea de tiempo para el mismo y los beneficios esperados de la incursión de la compañía en la minería de criptomoneda y espacios Blockchain. Tales declaraciones son calificadas en su totalidad por los riesgos y las incertidumbres que rodean la capacidad de la compañía para completar la oferta, incluyendo el riesgo de que la oferta no pueda completarse como se esperaba u otros factores fuera del control de la compañía. Tales declaraciones prospectivas por lo tanto deben ser interpretadas a la luz de estos factores, y la compañía no tiene ninguna obligación y expresamente renuncia a cualquier intención u obligación, de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Contacto: Kimberly Bruce, Corporate Communications, Carl Data Solutions Inc., Tel.: (778) 379-0275, Email: kimberly@carlsolutions.com

