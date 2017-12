330 43

COMUNICADO: Supermicro amplía su cartera de soluciones para empresas con un nuevo súper servidor certificado para SAP HANA®

La empresa aumenta su completa gama de sistemas certificados por SAP con el nuevo súper servidor 2U de 4-socket, que funciona con SAP HANA y acelera la rentabilización, además de contribuir a reducir el coste total de propiedad para los clientes

SAN JOSE, California, 7 de diciembre, 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en computación empresarial, almacenamiento, sistemas de redes y computación verde, y socio de tecnología global SAP, ha anunciado hoy que su último súper servidor, SuperServer 2U de 4-Socket (2049U-TR4), compatible con los procesadores de máximo rendimiento Intel® Xeon® Scalable, con memoria máxima y almacenamiento SSD all-flash, ha sido certificado para funcionar con la plataforma SAP HANA®*. El SuperServer 2049U-TR4 para SAP HANA apoya a los clientes ofreciéndoles un sistema escalable único de un solo nodo basado en una especificación de hardware bien definida y diseñada para dar respuesta a los requisitos de rendimiento más exigentes de SAP HANA en tecnología en memoria.

http://mma.prnewswire.com/media/616640/Super_Micro_Computer___SAP_HANA.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/616640/Super_Micro_Computer___SAP_HANA.jpg]

«Combinando nuestra capacidad para proporcionar tecnología de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, innovación, soluciones integrales de computación verde para centros de datos y computación en la nube con las capacidades de computación en memoria de SAP HANA, el SuperServer 2049U-TR4 para SAP HANA de Supermicro ofrece a los clientes una solución pre-montada, pre-instalada, pre-configurada, estandarizada y muy optimizada para bases de datos de misión crítica y aplicaciones que funcionan con SAP HANA», dice Charles Liang, presidente y director general de Supermicro. «La certificación de SAP HANA es una incorporación vital a nuestro catálogo de soluciones, y hace posible que Supermicro proporcione y dé servicio a soluciones innovadoras de misión crítica para satisfacer los requisitos más exigentes de los clientes corporativos».

Supermicro está colaborando con SAP para llevar su amplio catálogo de soluciones de computación abierta a escala de la nube a clientes corporativos que quieran pasar de los sistemas tradicionales propios de alto coste a arquitecturas abiertas óptimas en costes y definidas por software. Para consolidar su colaboración, Supermicro se ha unido recientemente al programa de socios de tecnología global de SAP.

SAP HANA combina funciones de bases de datos, tratamiento de datos y plataforma de aplicaciones en memoria. La plataforma proporciona bibliotecas para realizar análisis predictivos, de planificación, de tratamiento de textos, espaciales y empresariales. Con estas funciones avanzadas, como el análisis predictivo de textos, el procesado espacial y la visualización de datos en la misma arquitectura, se simplifica aún más el desarrollo y el procesado de aplicaciones en fuentes y estructuras de big data. Esto hace que SAP HANA sea una plataforma muy adecuada para construir y desplegar las aplicaciones y los análisis en tiempo real de la próxima generación.

La nueva solución certificada por SAP complementa soluciones existentes de Supremicro para la plataforma de tecnología de SAP NetWeaver® y ayuda a los clientes en la transición de SAP HANA a SAP S/4HANA®. De hecho, Supermicro ha certificado toda su gama de servidores y sistemas de almacenamiento para dar apoyo a la plataforma de tecnología SAP NetWeaver®, que funciona con Linux. Diseñados para empresas que necesitan la mayor eficiencia operativa y el mejor rendimiento, estos sistemas SuperServer de Supermicro están listos para aplicaciones SAP basadas en la plataforma de tecnología NetWeaver, como SAP ECC, SAP BW y SAP CRM, ya sea como servidor de base de datos o aplicación en una configuración SAP de dos o tres niveles.

Supermicro pretende seguir ampliando su oferta de sistemas certificados para SAP HANA con un sistema de 8-socket escalable basado en el SuperServer 7089P-TR4 y un sistema de 4-socket basado en su SuperBlade® en la primera mitad de 2018.

Para obtener información más detallada sobre el catálogo de productos certificados por SAP de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/solutions/sap/ [https://www.supermicro.com/solutions/sap/].

Sigue a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas embebidos. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

*La certificación confirma que el producto dispone de determinadas características de conformidad con los procedimientos de certificación de SAP. No garantiza que el producto esté libre de errores.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel y Xeon son marcas comerciales y/o registradas de Intel Corp. en Estados Unidos y en otros países.

SAP, SAP HANA, SAP NetWeaver, SAP S/4HANA y todos los logotipos SAP son marcas comerciales o registradas de SAP SE en Alemania y en otros países.

Los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus correspondientes empresas.

SMCI--F

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/616640/Super_Micro_Computer___SAP_HANA.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/616640/Super_Micro_Computer___SAP_HANA.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,MichaelKalodrich@supermicro.com

Sitio Web: https://www.supermicro.com/http://www.supermicro.com/

PUBLICIDAD