COMUNICADO: Una mejor experiencia de red rejuvenece el crucero Queen Elizabeth 2 (1)

SHENZHEN, China, 7 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Queen Elizabeth 2, el crucero más rápido en estos momentos, tiene el mayor motor marino del mundo y tuvo el honor de ser uno de los mayores cruceros del mundo; y uno de los mejores transatlánticos. Desde su viaje inaugural en los 60 hasta su jubilación en 2008, el Queen Elizabeth 2 navegó más de 8 millones de kilómetros, el equivalente a 13 viajes de ida y vuelta a la luna. Después de jubilarse, el crucero se dirigió hacia la mayor isla artificial del mundo, Palma Jumeirah en Dubái, Emiratos Arabes Unidos. Allí, con lo solución de Wi-Fi de Huawei, sigue con su historia revelando su nueva faceta como hotel marino de lujo, además de centro comercial y de entretenimiento.

Con el desarrollo de la sociedad digital, la conexión Wi-Fi se ha integrado profundamente en nuestra vida moderna. Desde la gerencia del hotel, el objetivo siempre ha sido mejorar la eficacia operativa del hotel. Y la mejora de esa eficacia operativa puede mejorar directamente la reputación de un hotel. Huawei y el hotel están explorando maneras de proporcionar a los huéspedes la mejor experiencia Wi-Fi, y facilitar la distribución, el funcionamiento y el mantenimiento.

Obstáculos de las soluciones de acceso tradicionales de Wi-Fi

Las dos soluciones tradicionales para ofrecer Wi-Fi en un hotel son la solución instalada en el pasillo y la solución instalada en las habitaciones.

En la solución instalada en el pasillo, los puntos de acceso se montan en el techo del pasillo, dando cobertura a las habitaciones en ambos lados del pasillo. Cada AP da cobertura a cuatro habitaciones. Los resultados de testeo demuestran que, en las partes de las habitaciones más alejadas del AP, la señal inalámbrica es débil o hay lagunas de cobertura. El ancho de banda medio por usuario solo puede alcanzar 1-2 Mbit/seg. Después del análisis se averiguó que, para proporcionar un entorno agradable a los huéspedes, los hoteles adoptan varias medidas de aislamiento. Dichas medidas incluyen el uso de paredes lujosas de mármol o el uso de mucho material de aislamiento. Las suites de lujo tienen varias puertas que obstaculizan la cobertura. Dichos factores provocan una fuerte atenuación de la cobertura Wi-Fi. Los servicios de vídeo a la carta en alta definición (HD) disponibles en todas las habitaciones implican que los usuarios necesitan al menos un ancho de banda de 10 Mbit/seg. Por lo tanto, la solución tradicional instalada en el pasillo no reúne los requisitos de calidad de red de los huéspedes.

Algunos de los hoteles grandes que adoptan la solución instalada en las habitaciones resuelven con facilidad el problema de la atenuación de la cobertura, pero con esta solución surgen problemas nuevos. El despliegue de instalación en las habitaciones aumenta el número de AP necesarios, con que aumenta el coste de los AP. Además, el despliegue y la instalación de AP de esta manera necesita mucho cableado, conocimientos de estructura de paredes y mucho espacio. La instalación no solo es difícil y cara, sino que afecta a la estética de las habitaciones y tiene un impacto negativo en la experiencia visual de los huéspedes. En especial en las habitaciones del crucero que tienen tanto valor. Además, durante la instalación y el despliegue, la operación diaria del hotel crucero se ve afectada considerablemente, reduciendo los ingresos del hotel crucero. Por lo tanto, el despliegue de instalación en las habitaciones no es algo aceptable para los clientes.

AP placa de pared para una experiencia centrada en los clientes

Huawei propuso el uso de la solución placa de pared AP2050DN para el hotel crucero Queen Elizabeth 2 que tenía un entorno y unos requisitos inusuales. La AP placa de pared soporta acceso simultáneo con cables e inalámbrico, proporciona transmisión y puertos USB para usar teléfonos IP y cargar dispositivos USB. La AP placa de pared está diseñada para parecer una chapa. Se puede instalar fácilmente en un enchufe tipo 86 que se integra sin problemas con la pared. Además de no afectar la estética de la habitación, no ocupa espacio en la habitación. Como la AP placa de pared se instala en la habitación, no es necesario que la señal atraviese la pared. Con eso se logra que la cobertura de la señal y el ancho de banda sean mejores que con la solución tradicional instalada en el pasillo. Esta solución también permite que la señal inalámbrica cubra toda la habitación, sin interferencia de señales de otras habitaciones.

El uso de AP placa de pared reduce el tiempo necesario para la construcción y el despliegue. Las AP placa de pared no dañan la decoración original ni la estructura del edificio y reducen los costes. En relación con el despliegue, los ingenieros solo necesitan un cuarto de hora de media para el despliegue de la red en una habitación, lo que mejora significativamente la eficacia del despliegue y permite a los clientes dedicar más tiempo a actividades.

Los hoteles de lujo tienen rigurosos requisitos sobre la experiencia del hotel. Entre otras, un requisito básico es no molestar a los huéspedes. Si los huéspedes del hotel informan de un problema de red, el hotel tiene que enviar a alguien a la habitación, lo que molestará al huésped. Esto tiene un efecto grave en la experiencia del hotel. Huawei proporciona el sistema de gestión de redes eSight para el hotel crucero Queen Elizabeth 2. eSight proporciona despliegue automático de dispositivos, tiene funciones tales como diagnóstico de errores visual y análisis inteligente de la capacidad. eSight puede ayudar a la gerencia del hotel a mejorar la eficacia de funcionamiento y de mantenimiento, mejorar el uso de recursos, reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento, al asegurar un funcionamiento estable de los dispositivos de red. Cuando hay un error de red, el gerente del hotel puede utilizar eSight para realizar un diagnóstico de errores visual y, funcionamiento y mantenimiento de la red remoto, sin necesidad de entrar en la habitación del huésped. Esto mejora la experiencia del hotel.

La AP placa de pared de Huawei utiliza la última tecnología 802.11ac Wave 2 y soporta un ancho de banda de interfaz aérea de hasta 1,267 Gbit/seg. Este ancho de banda cumple con los requisitos de varios servicios como vídeo a la carta HD y juegos de realidad aumentada (RA).

Una AP placa de pared integra varios métodos de acceso, como por ejemplo acceso inalámbrico, acceso por cable para 4 PC y acceso a dos teléfonos. Las AP placas de pared pueden optimizar el cableado de las habitaciones, embellecer el entorno de los huéspedes y mejorar la experiencia de red. Las AP placas de pared también proporcionan una línea de teléfono para urgencias. Los hoteles de lujo normalmente tienen un teléfono analógico en el cuarto de baño para asegurarse que los huéspedes pueden utilizar el teléfono en caso de emergencia. La solución AP placa de pared de Huawei proporciona un puerto para teléfono analógico, lo que asegura que no se elimina esta "salvación analógica" con la llegada de la era digital.

Al utilizar la solución AP placa de pared de Huawei, los huéspedes del hotel crucero Queen Elizabeth 2 obtienen la mejor experiencia Wi-Fi. Desde las habitaciones estándar a las suites de lujo con balcón, desde la piscina hasta el campo de golf, todos los huéspedes pueden disfrutar de una oficina móvil, además de ocio y entretenimiento. Por último, la satisfacción del cliente aumentó un 60% para el hotel crucero, lo que mejoró de manera general su competitividad.

