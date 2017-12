330 43

COMUNICADO: Wyclef Jean dona la guitarra Santana en acto benéfico

MONTREAL, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

La subasta de Jumby Bay supera los 80.000 dólares estadounidenses

Wyclef Jean encabezó un evento el 16 de noviembre organizado por el Consulado General de Antigua y Barbuda en Miami, el Global Citizen Forum y el Jumby Bay Fund en Antigua, que han colaborado en una noche de comida, entretenimiento y arte con todos los beneficios destinados a la rehabilitación de Barbuda.

Entre los invitados de honor estaban el Gobernador General Lady Williams, Primer Ministro de Antigua y Barbuda Hon. Gaston Browne acompañado de su esposa Maria Bird Browne, el Embajador Gilbert Boustany, Armand Arton, el fundador del Global Citizen Forum, y Martin Franklin, fundador de Jarden.

Anthony Mackie, la estrella de Avengers: Infinity War que también asistió, dijo: "Me enamoré de Barbuda en mi primera visita hace unos años. Así, desde el momento que oí que había una crisis, yo sabía que tenía que ofrecer mi ayuda."

La cena de cuatro platos estuvo acompañada por entretenimiento de hijos de la tierra - The Strays, ex Miss de Antigua Shermain Jeremy y Tessane Chin, ganador de The Voice USA.

Después de la cena, el evento regresó con el objetivo de hacer una subasta en vivo que incluyó una colección de vidrio de Murano de 3 piezas, con una estancia de dos noches en el resort AMAN en Venecia, una tarjeta de crédito de Roland Iten y un Oliviero Toscani Art por nombrar unos pocos.

Alojado en Estate House en el refugio privado de Jumby Bay Resort, la recaudación de fondos ascendió a más de 80.000 dólares estadounidenses, con la adquisición de un generador Milton Cat de 400 vatios para Barbuda.

La actuación de Wyclef Jean, ganador del Premio Grammy y embajador de Global Citizen Forum, empezó como un acústico íntimo y terminó con una verdadera celebración en honor de la resiliencia de Barbuda.

"Después de una fantástica noche de bailar hasta el agotamiento, no podemos pasar por alto la generosidad de cada una de las personas que organizaron y participaron en este evento," dijo el Primer Ministro Gaston Brown. "Es otro paso de bienvenida en la dirección para lograr nuestro objetivo de restaurar juntos Barbuda."

"Realmente fue una velada perfecta. El ambiente, la compañía, las vibraciones, la intimidad y el entretenimiento premiado. Una gran noche para una buena causa," comentó Armand Arton.

En este oasis de dar, Wyclef Jean donó su guitarra Santana. "Esta guitarra es uno de mis objetos más preciados," dijo Wyclef. El genio de Fugees tiene estima por la gente de Antigua y Barbuda y está comprometido a ayudar a los esfuerzos de reconstrucción.

Este evento fue una continuación de los esfuerzos de recaudación de fondos por Global Citizen Forum, que en Montenegro recaudó más de 400.000 dólares estadounidenses para la Global Citizen Foundation. Algunos de los proyectos actualmente apoyados por la Fundación son la reconstrucción de Barbuda y el proyecto Amal en Dominica, que también fue golpeado por los huracanes.

En septiembre de este año, Barbuda fue golpeado por un huracán de categoría 5 "Irma", que dejó el 95% de las estructuras existentes dañadas.

El Embajador Boustany estaba muy contento con la participación y el apoyo y agradeció a los asistentes, prometiendo que "Barbuda se levantará otra vez".

Acerca de Global Citizen Forum El Global Citizen Forum [http://www.globalcitizenforum.org ] pretende inspirar el cambio, provocar la innovación, fomentar la participación y capacitar a las generaciones futuras mediante la promoción del concepto de ciudadanía global. Fundada por Armand Arton, el evento tiene como objetivo fomentar el diálogo con las autoridades y partes interesadas para abordar problemas del mundo. Eventos anteriores se celebraron en Dubai [http://www.globalcitizenforum.org/2013 ], Toronto [http://www.globalcitizenforum.org/2014 ] y Mónaco [http://www.globalcitizenforum.org/2015-monaco ], Sveti con gran éxito y alabanza crítica. http://www.globalcitizenforum.org

Acerca de Jumby Bay Fund El Jumby Bay Fund se fundó en abril de 2014 para apoyar una amplia gama de proyectos solidarios en Antigua. Su misión es garantizar que la comunidad vital, la conservación y las necesidades educativas se identifiquen y aborden. Una asociación sin ánimo de lucro dirigida por una Junta Directiva formada por los propietarios de Jumby Bay Island, los proyectos solidarios del fondo son los destinatarios directos del 100% de las contribuciones de los donantes. http://www.jumbybayfund.com.

Consultas de Medios: Rupert Wright, media@globalcitizenforum.org, +44(0)-7557-371-908

