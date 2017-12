330 43

COMUNICADO: Risen Energy Co., Ltd. clasifica entre las 25 empresas de energía renovable más importantes del mundo

NINGBO, China, 6 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters publicó recientemente la lista de los 100 Líderes energéticos del mundo, donde los 25 primeros puestos los ocupan empresas del sector de la energía renovable. Para Risen Energy Co., Ltd., la empresa líder en energía fotovoltaica de China, es un gran logro haber sido elegida también por su excelente aportación al campo de la generación de energía fotovoltáica, y compartir un espacio en esta lista con otros líderes del sector o con gigantes de la industria eólica y otras importantes empresas.

Por primera vez se ha llevado a cabo esta evaluación exhaustiva en el sector analizando las vertientes financiera, de índice de riesgo, confianza de los inversores, responsabilidad social, impacto medioambiental y reputación en el sector, además de otras dimensiones de las principales empresas energéticas del mundo de hoy en día.

Una parte importante de esta evaluación se basa en el estado financiero y la fiabilidad de las empresas que figuran en la clasificación. En particular, Risen Energy Co., Ltd. ha demostrado su confianza a ojos de sus clientes, inversores y otros terceros. Risen Energy Co., Ltd. mantiene su sostenibilidad financiera gestionando el riesgo y utilizando sus recursos financieros de forma eficiente y, por ello, genera confianza en los resultados de su trabajo --el objetivo que persiguen todas las empresas--.

Esta clasificación muestra que la lista de líderes del sector energético tiene mejor rendimiento que el Indice S&P 500 y el Indice energético mundial de Morgan Stanley Capital International Corporation.

Emely Lyons, directora del Energy Business Group de Thomson Reuters, afirma: «En el mercado mundial actual tan competitivo, el liderazgo es mucho más que la cuenta de resultados; requiere tener una visión global del negocio. Las empresas proporcionan entornos seguros y saludables, están comprometidas con el medio ambiente, etc. y eso sí define el liderazgo de una empresa. Felicitamos a las empresas de la lista que están entre las mejores de sus sectores por afrontar los retos con celeridad y responsabilidad, manteniendo su liderazgo en un entorno empresarial cambiante.»

Como líder mundial de soluciones eficientes de generación de energía fotovoltaica, Risen Energy Co., Ltd. respeta en todo momento la filosofía esencial que aspira a iluminar todos los rincones del mundo. Ha desarrollado y entregado miles de proyectos en todo el mundo y posee una amplia distribución en Indonesia, India, Nepal, Kazajistán, República Checa y muchos otros países y regiones de la iniciativa «Cinturón y ruta de la sedac.

Wang Hong, presidente de Risen Energy Co., Ltd, observaba: «Es por este motivo que hemos dedicado nuestros esfuerzos a explorar e invertir continuamente en tecnologías de generación de energía de vanguardia y ya se han materializado algunos avances en la tecnología de semicelda. En la actualidad, la potencia de 60 semiceldas policristalinas de silicio negro, desarrolladas en el innovador centro de investigación de Risen Energy, ha superado los 330 W y se ha conseguido una producción en masa y su implantación en proyectos de Ruicheng, en Yangquan, ganándose el reconocimiento de los clientes.» En el futuro esperamos trabajar también mano a mano con nuestros socios a fin de acelerar la optimización y actualización continua de la industria fotovoltaica y, a la vez, contribuir a la innovación y al desarrollo hoy y en el futuro.

CONTACTO: CONTACTO: Tina Feng, +86-574-5995-3077,marketing@risenenergy.com

